Кого из героев мультфильмов рисовали с реальных звезд

Певица Шер. Фото: Rocco Spaziani/Global Look Press

За что мы так любим некоторые мультфильмы? Драматургия, спецэффекты, музыка? Да нет же.

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За теплоту героев, которые становятся нам родными, даже если они не такие уж положительные. Очень часто всем известные персонажи культовых анимационных лент - это «цифровые копии» реальных звезд.

Так, советского Винни-Пуха рисовали с Евгения Леонова, Волка для мультика «Жил-был пес» - с Армена Джигарханяна. А вот еще несколько примеров.

Шер: Матушка Готель

Матушка Готель. Фото: кадр из мультфильма

В злобной Матушке Готель из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» 12+ (2010) без труда угадывается голливудская знаменитость армянского происхождения Шер.

Экстравагантный стиль, фирменная завивка и легкий готический шарм - то, что нужно было для образа алчной эгоистки, похитившей невинную красавицу Рапунцель. Режиссер проекта Байрон Ховард признал, что лучшего прототипа не найти.

Алисса Милано: Ариэль

Русалочка Ариэль. Фото: кадр из мультфильма

Тут достаточно просто сравнения двух изображений в нужных ракурсах - мультяшки Ариэль и молодой актрисы Алиссы Милано.

В канонической диснеевской «Русалочке» (1989) 0+ дочь Тритона - красавица с крупным лбом и запоминающимся взглядом, небольшим милым носиком и роскошными волосами. Вылитая Милано образца «Зачарованных» 18+.

Интересно, что Алиссе даже не сообщили, что рисовали Русалочку с нее. Актриса узнала о том, что стала прототипом анимационной героини, только через год после выхода фильма. Скандалить не стала, потому что была сильно польщена.

Мардж Чэмпион: Белоснежка

Белоснежка. Фото: кадр из мультфильма

Еще один из базовых голливудских мультфильмов - «Белоснежка и семь гномов» 1937 года. Тогда студия «Дисней» попробовала воплотить на бумаге то, что почти через 100 лет получит широкое распространение как motion capture - технология захвата движения, когда реальные актеры в специальных костюмах отыгрывают роли, а на экране мы потом видим анимированных персонажей (Халк, Аватар, Голлум и др.).

Для экранизации сказки братьев Гримм продюсеры из 200 кандидатур утвердили на главную роль 14-летнюю Мардж Чэмпион. Девушка должна была буквально играть невинную принцессу в той или иной сцене, двигаясь сообразно интуиции, а художники срисовывали это и через эскизы переносили на пленку.

Озвучила Белоснежку актриса Адриана Каселотти, но весь мир запомнил именно образ румяной и пухлогубой брюнетки с аккуратно убранными волосами - это и была анимированная Мардж.

Дивайн: Урсула

Урсула. Фото: кадр из мультфильма

Еще одно стопроцентное визуальное попадание - образ злодейки Урсулы из «Русалочки» (1989). Могущественную колдунью без шеи, заплывшую жиром и с белым ежиком волос чуть ли не по сантиметру срисовали с Харриса Милстеда - скандального американского актера, известного под псевдонимом Дивайн.

Он переодевался в женские платья и эпатировал публику в образе зловещей и отталкивающей Урсулы - не догадываясь, что станет героем мультика. Он видел эскизы к будущему мультфильму и надеялся озвучить героиню, но не дожил до премьеры.

Вуди Аллен: ВАЛЛ-И

ВАЛЛ-И. Фото: кадр из мультфильма

Доброго робота, который помогает Земле избавляться от мусора, художники создавали, держа в голове портрет Вуди Аллена - самого сентиментального режиссера США. Присмотритесь внимательно: бровки домиком, вечно грустные глаза и непередаваемая, застывшая в воздухе романтическая меланхолия - разве мог быть у заглавного героя мультфильма «ВАЛЛ-И» 6+ иной прообраз?

Аура Аллена помогла передать наивность и добрую чаплиновскую неуклюжесть, вложенную в характеристику образа. Даже имя бесконечно милого робота ВАЛЛ-И отзывается как В.АЛЛен.

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