Кого из героев мультфильмов рисовали с реальных звезд

Еще один из базовых голливудских мультфильмов - «Белоснежка и семь гномов» 1937 года. Тогда студия «Дисней» попробовала воплотить на бумаге то, что почти через 100 лет получит широкое распространение как motion capture - технология захвата движения, когда реальные актеры в специальных костюмах отыгрывают роли, а на экране мы потом видим анимированных персонажей (Халк, Аватар, Голлум и др.).

Для экранизации сказки братьев Гримм продюсеры из 200 кандидатур утвердили на главную роль 14-летнюю Мардж Чэмпион. Девушка должна была буквально играть невинную принцессу в той или иной сцене, двигаясь сообразно интуиции, а художники срисовывали это и через эскизы переносили на пленку.

Озвучила Белоснежку актриса Адриана Каселотти, но весь мир запомнил именно образ румяной и пухлогубой брюнетки с аккуратно убранными волосами - это и была анимированная Мардж.

Дивайн: Урсула