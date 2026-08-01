Хаски сыграет Лермонтова, а Шаламе мог стать Шостаковичем: про кого из великих артистов снимут кино

«Телепрограмма» представляет несколько интересных идей, которые рано или поздно обратятся в полноценные проекты для кино и ТВ.

Юрий Никулин

В 2027 году исполнится 30 лет со дня кончины Юрия Никулина - одного из самых грустных и смешных комедиантов Советского Союза, одновременно блестящего трагика («Чучело» 12+) и героя ВОВ. Почему до сих пор никто не снял фильма про легенду? Понять трудно. Хотя заходы были.

Еще в 2024 году семья Юрия Владимировича согласовала с продюсером Теймуром Джафаровым («Воронины» 16+) идею съемки полнометражной картины про артиста. Тогда было объявлено, что готовится несколько драфтов сценария и Максим Юрьевич Никулин их изучает. Ни слова про кастинг не звучало.

«Да, у меня на столе есть несколько сценариев и синопсисов, но авторам я сказал честно, что не вижу в этом ничего серьезного, - объяснял «Телепрограмме» сын Юрия Никулина. - Вообще, игровой фильм про реально жившего человека, тем более которого хорошо помнят и любят, - это очень сложно.

Вот недавно начали снимать ремейк «Бриллиантовой руки» 12+. Мне эта идея не нравится. Объясню: не нравится мода на пересъемки советской киноклассики. Я видел то, что сделали с «Иронией судьбы...» 16+ (попурри «Самоирония судьбы» 16+, как и «Небриллиантовую руку», снимал телеканал ТНТ, который настаивает, что это не ремейки. - Авт.), это очень плохо.

Зачем искать успех там, где он найден? Это ж не боевик, который можно переснять за счет качественного экшена. Комедии Гайдая - это психология, эпоха, контекст, то кино было про нас. Как можно механически перенести ситуации из того времени в нынешнее? Это неправда, это не жизнь. Я уже не спрашиваю о том, где взять Гайдая, Папанова и Никулина с Мироновым. Их сегодня нет».

И все же работа продолжается. В опубликованном недавно индустриальном реестре кинематографистов проект «Никулин» присутствует. Значит, все же стоит ждать фильма, но когда и кто сыграет заглавного героя, пока неизвестно.

Михаил Лермонтов

Один из самых неожиданных и амбициозных проектов уже на стадии кастинга. Живой классик Павел Лунгин опять рискнул - как и в случае с советским панком Петром Мамоновым в дебютном фильме «Такси-блюз» 16+ - и позвал на главную роль Михаила Лермонтова андеграундного рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов).

Одного из самых талантливых и неоднозначных музыкантов и акционистов (один раз вывесился на веревке из окна отеля, в другой - вел прямую трансляцию собственных «похорон», в третий - разломал компьютер с новым альбомом кувалдой), виртуозно работающего со словом, поддерживающего Донбасс с 2014 года, снимающего мини-фильмы в виде клипов и все чаще играющего в кино.

И это только на первый взгляд может показаться, что такое решение - чисто хайп. Вовсе нет. Во-первых, Дмитрий не чужд кино: выпускает клипы в виде автономных короткометражек, снимается у крупных режиссеров («Путешествие на Солнце и обратно» 18+, «Коммерсант» 18+, «Искупление» 18+, «Надо снимать фильмы о любви» 18+).

Во-вторых, именно Кузнецов может как никто почувствовать и передать противоречивое нутро Лермонтова - писателя, сотканного из противоречий (как и Печорин в «Герое нашего времени»).

- Лермонтов - это вечная фигура, вечная фигура бунтаря, поэта, - уверен Лунгин. - Он, с одной стороны, с Богом говорит, с другой стороны - с чертом. Самое страшное, если мы бы делали «древнего Лермонтова». Когда я почитал стихи Хаски и узнал, что он в принципе интересуется кино, мы с ним повстречались, и он завоевал, так сказать, мое сердце. Он не рэпер, он поэт. И у него глаза поэта.

Фильм, который Павел Семенович замыслил как психологический триллер, начнут снимать осенью 2026 года - есть задача охватить зимний период. А это значит, что на большие экраны картина выйдет не раньше 2027 года.

Александр Грибоедов

Загадочная история происходит с байопиком про Александра Грибоедова - русского дипломата (и разведчика?), статского советника, пианиста, композитора и, конечно, писателя. Еще 10 лет назад сам Никита Михалков заявил, что выпустит сериал про классика - причем с сенсационной трактовкой его гибели.

- Мы доказали, что убийство Грибоедова - спланированное англичанами холодное убийство человека, мешающего им на Шелковом пути, - заверил режиссер. - Используя все уязвимые стороны характера самого Грибоедова: его снисходительность, его апломб.

Более того, Михалков уверял, что сценарий Александром Адабашьяном давно написан. И ждет своей участи с 1985 года.

- Это, на мой взгляд, потрясающий сценарий: с невероятным количеством открытий, исторических в том числе, - рекламировал сагу он. - Грибоедов был гениальный, великий человек с потрясающим чутьем, но у человека есть свои слабости.

Шли годы. Сериал так и не вышел. Зато в конце 2024 года компания «Яр&Ко» заявила, что готовит и полнометражный фильм, и сериал - биографию Александра Грибоедова, где зрители увидят, как автор творил, как служил российской дипломатии (Кавказ, Персия) и армии (Отечественная война), как был арестован по подозрению в связях с декабристами, стрелялся на дуэлях и так далее. И все же кто сыграет великого писателя, историка, дипломата и музыканта - пока неизвестно.

Дмитрий Шостакович

Хотели бы увидеть Тимоти Шаламе, звезду «Дюны», в образе великого советского композитора? А такой шанс был. Режиссер Алексей Учитель, разрабатывающий байопик «Шум времени», всерьез рассматривал эту кандидатуру и пытался связаться с голливудским артистом.

- Это было бы очень интересно! - считает он. - Думаю, фигура Шостаковича была бы очень интересна Шаламе. Загадка композитора - узник он или приспособленец? Никто не может понять. В какой-то момент он закрылся и даже внешне поменялся. Но есть воспоминания Ростроповича о том, как они сидели за бутылкой водки - молча три с половиной часа. Не произносилось ни одного слова! В этом молчании и мысли, и бури. Это и есть самое интересное.

Вместо Тимоти в проект на главную роль взяли Олега Савцова - артист был в числе заложников во время теракта на Дубровке в 2002 году и получил «Золотую маску» за спектакль «Кабаре» в 2023 году. А еще появятся в картине Учителя и другие звезды - Евгений Цыганов, Мария Смольникова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев.

- В кино невозможно уместить всю жизнь Шостаковича, даже если это будет сериал, - считает Учитель. - Начиная с детства и до самой смерти в его жизни было столько событий, столько поворотов, связанных и с его близкими, и с профессией, и с болезнями, и, конечно, с любовью. На долю композитора выпало слишком много испытаний, и из этого объема материала создать сценарий оказалось непросто.

В начале лета стало известно, что монтаж ленты завершен и картина, где события XX века будут показаны глазами Шостаковича, выходит на финальную стадию производства. На большие экраны «Шум времени» может выйти уже в ноябре текущего года.