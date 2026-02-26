Какой сезон "Склифосовского" Владимир Довжик любил больше всего и почему отказался от роли в "Методе"

24 февраля в возрасте 57 лет ушел из жизни актер Владимир Довжик. Печальную новость сообщил театр "Человек", где артист работал с 1998 года.
Владимира Довжика называли главврачом российского кино
Владимира называли главврачом российского кино. Он играл владельца клиники в "Интернах", стоматолога в "Товарищах полицейских", главврача в "Исцелении", "Двух мгновениях любви", "Мамочках" и даже был ветеринаром в "Ночном госте".
Но любовь зрителей ему принес образ нейрохирурга Юрия Шейнмана в "Склифосовском". По сюжету одного из сезонов проекта его герой ставит смертельный диагноз Олегу Брагину, героя Максима Аверина, но Владимир не уберег себя сам.
Последнюю неделю своей жизни актер провел в реанимации. У него случился инсульт. К сожалению, медики, которых Владимир Довжик так часто играл в кино, не смогли спасти его.
Конечно, в творческом портфолио Владимира находились не только роли эскулапов.
Актер получил образование в Театральном училище имени Бориса Щукина, которое окончил в 1993 году. За свою карьеру он сыграл более чем в ста фильмах и сериалах.
Среди наиболее узнаваемых работ — юрист в "Бригаде", кинорежиссер Ян Рид в фильме о Людмиле Гурченко.
Также в его фильмографию входят роли в проектах "Живой Пушкин" с Леонидом Парфеновым, "Тайна Лилит", "Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш", "Мамочки", "Шелест", а также образы в картинах "Конец прекрасной эпохи" Станислава Говорухина и "На Муромской дорожке" Федора Петрухина.
А вот от роли в продолжение сериала "Метод" с Константином Хабенским актер отказался по личным убеждениям. Напомним, в центре сюжета – деятельность следователя Родиона Меглина, которые расследует дела, связанные с маньяками.
Владимир Довжик. Фото: кадр из сериала "Мосгаз"
Владимир Довжик в 2024 году о своей роли в "Склифосовском": "Если бы меня было бы сильно больше, это бы навредило персонажу"
Судьба Владимира Довжика была связана и с театром. В своем заявлении театр "Человек" отметил, что Довжик пришел в труппу в 1998 году, поставил как режиссер спектакли "Приключения бегемотика Бантика" и "Про Машу", а также исполнил ключевую роль в постановке "Искусство".
Коллеги охарактеризовали его как разностороннего, интеллигентного и глубокого артиста и одаренного режиссера, чье творчество значительно обогатило театр.
Корреспонденту Teleprogramma.org довелось побывать на съемках одного из сезонов сериала "Склифосовский", пообщаться с Владимиром и убедиться в правдивости слов его коллег.
Он запомнился как человек, который ведет себя очень скромно и больше думает не о количестве экранного времени для своего персонажа, а о том, как бы его герой мог бы обогатить проект.
- Хотелось бы вам добавить в характер своего героя больше красок, например, юмора? - интересовались журналисты.
- Конечно, мне как актеру хотелось бы, но надо соизмерять это с тем, что нужно. Возможно, если бы меня было сильно больше, это навредило бы персонажу.
Также журналисты спрашивали Владимира, выбрал бы ли он теоретически профессию врача, учитывая, что играл представителей медицины на протяжении многих лет. Владимир Довжик признавался, что не выбрал бы, поскольку быть медиком – это чудовищная ответственность.
Владимир Довжик. Фото: кадр из сериала "Склифосовский"
- Есть ли у вас любимый сезон в "Склифосовском"?
- Когда Брагин был при смерти, мой герой весь сезон лечил его.
Актер был закрытым человеком
А вообще, Владимир Довжик считался очень закрытым человеком и практически не давал интервью. Свою личную жизнь он держал в тайне, считая, что его работы в театре и кино скажут о нем гораздо больше, чем любая другая житейская информация.
В перерывах между работой Владимир регулярно посещал музей-квартиру Достоевского на одноименной улице в Марьиной роще. Он активно участвовал в его мероприятиях, выступая с чтением разных литературных отрывков не только из произведений Федора Михайловича, но и других классиков.
А еще Владимир Довжик был глубоко верующим, очень добрым человеком, старался не отказывать своим зрителям в автографе и просьбе сфотографироваться.
Автор этих строк также запомнит его именно таким!
