Какой сезон "Склифосовского" Владимир Довжик любил больше всего и почему отказался от роли в "Методе"

24 февраля в возрасте 57 лет ушел из жизни актер Владимир Довжик. Печальную новость сообщил театр "Человек", где артист работал с 1998 года.

Владимира Довжика называли главврачом российского кино

Владимира называли главврачом российского кино. Он играл владельца клиники в "Интернах", стоматолога в "Товарищах полицейских", главврача в "Исцелении", "Двух мгновениях любви", "Мамочках" и даже был ветеринаром в "Ночном госте".

Но любовь зрителей ему принес образ нейрохирурга Юрия Шейнмана в "Склифосовском". По сюжету одного из сезонов проекта его герой ставит смертельный диагноз Олегу Брагину, героя Максима Аверина, но Владимир не уберег себя сам.

Последнюю неделю своей жизни актер провел в реанимации. У него случился инсульт. К сожалению, медики, которых Владимир Довжик так часто играл в кино, не смогли спасти его.

Конечно, в творческом портфолио Владимира находились не только роли эскулапов.

Актер получил образование в Театральном училище имени Бориса Щукина, которое окончил в 1993 году. За свою карьеру он сыграл более чем в ста фильмах и сериалах.

Среди наиболее узнаваемых работ — юрист в "Бригаде", кинорежиссер Ян Рид в фильме о Людмиле Гурченко.

Также в его фильмографию входят роли в проектах "Живой Пушкин" с Леонидом Парфеновым, "Тайна Лилит", "Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш", "Мамочки", "Шелест", а также образы в картинах "Конец прекрасной эпохи" Станислава Говорухина и "На Муромской дорожке" Федора Петрухина.

А вот от роли в продолжение сериала "Метод" с Константином Хабенским актер отказался по личным убеждениям. Напомним, в центре сюжета – деятельность следователя Родиона Меглина, которые расследует дела, связанные с маньяками.