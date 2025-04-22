Как выглядят 20 лет спустя звезды культовой франшизы «Хроники Нарнии»

Цикл фэнтезийных повестей Клайва Стэйплза Льюиса «Хроники Нарнии» вышел после Второй мировой. А Голливуд его увековечил только в 2005 году, когда продюсеры сумели преодолеть авторский запрет на экранизацию. Тогда вышел первый фильм «Лев, колдунья и волшебный шкаф» 12+, собравший в прокате и на продаже дисков более $1 млрд (27,7 млрд руб. по тому курсу). И это при бюджете в $180 млн!

Действие происходит в сказочной Нарнии, где добро борется со злом, звери разговаривают, а магия не тайная привилегия избранных, как во вселенной Джоан Роулинг, а вполне себе обыденность. Нельзя сказать, что звезды этой франшизы стали такими же популярными, как актеры «Гарри Поттера» 12+, но некоторые из них заблистали на весь мир. «Телепрограмма» вспоминает судьбы ключевых артистов.

Тильда Суинтон (Белая Колдунья)