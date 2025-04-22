Как выглядят 20 лет спустя звезды культовой франшизы «Хроники Нарнии»

Цикл фэнтезийных повестей Клайва Стэйплза Льюиса «Хроники Нарнии» вышел после Второй мировой. А Голливуд его увековечил только в 2005 году, когда продюсеры сумели преодолеть авторский запрет на экранизацию. Тогда вышел первый фильм «Лев, колдунья и волшебный шкаф» 12+, собравший в прокате и на продаже дисков более $1 млрд (27,7 млрд руб. по тому курсу). И это при бюджете в $180 млн!
Действие происходит в сказочной Нарнии, где добро борется со злом, звери разговаривают, а магия не тайная привилегия избранных, как во вселенной Джоан Роулинг, а вполне себе обыденность. Нельзя сказать, что звезды этой франшизы стали такими же популярными, как актеры «Гарри Поттера» 12+, но некоторые из них заблистали на весь мир. «Телепрограмма» вспоминает судьбы ключевых артистов.
Тильда Суинтон (Белая Колдунья)
Фото: кадр из фильма. Фото: Global Look Press
Правящую Нарнией Белую Колдунью сыграла неподражаемая Тильда Суинтон - главная Снежная королева Голливуда, актриса с древними шотландскими корнями. Колоритная внешность и неотразимая харизма позволяют Тильде долгое время оставаться в топе и влюблять в себя все большую и большую аудиторию. В «Хроники Нарнии» артистка пришла по сути звездой - сверкнула в эротической драме «Молодой Адам» 18+ (премия BAFTA), экранизации романа Вирджинии Вулф «Орландо» 18+ и в образе королевы Изабеллы в «Эдуарде II» 18+ (приз Венецианского кинофестиваля). После «Хроник Нарнии» был список не менее выдающихся работ: и «Загадочная жизнь Бенджамина Баттона» 16+, и «Выживут только любовники» 18+, и «Отель «Гранд Будапешт» 12+, и «Доктор Стрэндж» 12+ (премия «Сатурн»), и «Мстители» 16+, и процедурал «Майкл Клейтон» 12+ (премии «Оскар» и BAFTA). Еще в 90-х драматургу Джону Бирну актриса родила двойняшек Ксавье и Онор, а с 2004 года Тильда состоит в отношениях с новозеландским художником Сандро Коппом. Осенью выдающейся артистке исполнится 65, но время как будто бы отказалось работать над ней в благодарность за заслуги перед искусством кино.
Джорджи Хенли (Люси Певенси)
Фото: кадр из фильма. Фото: Global Look Press
Активную, идеалистичную и храбрую девчушку Люси, которая верит в чудеса и обнаруживает Нарнию первой, сыграла британская актриса Джорджи Хенли. За отменно сыгранную роль девочка удостоилась премии Phoenix Film Critics Society Award. Джорджи отучилась в Кембридже, играла в театральных постановках и даже пробовала себя в качестве режиссера, снимая короткометражки.
Однако суперкарьеры в кино так и не построила. Последний проект с ее участием вышел в 2019 году, это мини-сериал «Испанская принцесса» 18+, где Хенли воплотила образ королевы Шотландии Маргариты Тюдор. Сейчас Джорджи 29 лет.
Уильям Моусли (Питер Певенси)
Фото: кадр из фильма. Фото: Global Look Press
Светловолосого Питера - старшего ребенка из семьи Певенси, ставшего Верховным королем Нарнии, - сыграл Уильям Моусли, тоже англичанин. Как и многие коллеги, он удачно прошел кастинг в фильм, который длился полтора (!) года. Отыграл во всех частях «Нарнии», получил за проект несколько престижных в Великобритании кинонаград, а затем сконцентрировался на сериалах: играл в «Восприятии» 16+, «Членах королевской семьи» 18+ и фэнтези «Рассказы Русалочки» 12+. На съемках картины «Беги» 18+ познакомился с коллегой Келси Чоу, с которой до сих пор и состоит в отношениях. Российский зритель мог видеть Уильяма в боевике «Курьер» 16+ с Оксаной Куриленко в главной роли - картина была у нас в прокате в 2019 году, а Моусли сыграл в ней агента Брайанта. В конце апреля актеру исполняется 38.
Джеймс Космо (Санта Клаус)
Фото: кадр из фильма. Фото: Global Look Press
Доброго Дедушку Мороза, который помогает героям приобрести средства самозащиты, сыграл Джеймс Космо, шотландский актер. Он приходил в «Хроники Нарнии» мэтром: снимался в кино с середины 60-х, отметился в ряде суперизвестных картин («Горец» 18+, «Чисто английское убийство» 16+). На съемках «Нарнии» все дети очень любили этого дедушку. Потом он продолжил играть авторитетных ветеранов. В «Игре престолов» 18+ Космо воплотил образ командующего Ночным дозором Джиора Мормонта, в «Сынах анархии» 18+ - отца Келлана Эшби. Кроме того, Джеймс был одним из тульских шахтеров-ликвидаторов в «Чернобыле» 16+ от HBO. В этом году корифею британского кино стукнет 77.
Джеймс Макэвой (Мистер Тумнус)
Фото: кадр из фильма. Фото: Global Look Press
Шотландец Джеймс Макэвой сыграл в «Хрониках Нарнии» положительного фавна Тумнуса, а до этого снялся в популярных проектах «Уимблдон» 16+, «Большая игра» 12+ и «Дети Дюны» 12+.
После выхода фэнтези-франшизы актер сыграл уже большие главные роли в картинах «Особо опасен» 16+ у Тимура Бекмамбетова, «Люди Икс» 12+, «Виктор Франкенштейн» 16+, «Сплит» 16+ и сериале «Темные начала» 12+. На днях Джеймсу исполняется 46, он до сих пор активно работает и воспитывает сына Брэндана, который живет с его бывшей женой, актрисой Энн-Мари Дафф. В 2024 году на съемках триллера «Включи солнце!» 16+ актер получил травму: во время съемок сцены оргии с участием девяти человек в рабочем азарте его сильно укусила коллега Альмудена Амор.