Как выглядит 22-летняя жена Егора Бероева, и почему сериал «Марик» - самый опасный в его карьере

В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Марик». Ну и после нее в кулуарах обсуждают только одну новость. Жена режиссера картины Егора Бероева, балерина Анна Панкратова беременна.
Анна Панкратова беременна
Анна и Егор появились на премьере картины практически последними, словно хотели уйти незамеченными. Но в зале, кишащем журналистами, это просто было невозможно. Им не удалось уйти не запечатленными фоторепортерами.
Анна Панкратова тоже пыталась скрыть округлившийся животик, надев длинный пиджак, под которым скрывался блестящий топ, и брюки. Но от зоркого глаза наших представителей СМИ ничего не скроешь.
Ну а после кулуарной части все переместились в зал, где зрителям представили съемочную группу.
Егор Бероев и Анна Панкратова с коллегами по цеху. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Как снимался сериал «Марик»
Вкратце о сюжете сериала. Вернувшись с фронта, врач Марк Аксенов, которого все называют Мариком, обнаруживает, что его жизнь кардинально изменилась. Жена, уверенная в его гибели, вышла замуж за его лучшего друга.
Ему приходится начинать всё заново. Марк устраивается в бригаду скорой помощи в родном Мариуполе. Спасая других, он постепенно исцеляет собственные раны и находит в себе силы открыть сердце для новой любви.
Идея сериала зародилась после поездок Егора Бероева и продюсера Юрия Сапронова в Донбасс: общаясь с местными и записывая их истории, они положили эти рассказы в основу сценария. Авторы хотели показать, как люди, пережив тяжелые испытания, находят в себе силы жить дальше.
Основная часть съемок проходила в Мариуполе и других локациях Донецкой Народной Республики. Создателям было важно сохранить связь сюжета с реальным местом. Они хотели показать, как город и его жители шаг за шагом возвращаются к обычной жизни после тяжелых испытаний.
Дополнительными площадками стали Севастополь и Крым. Актеры отмечали, что атмосфера Мариуполя сильно влияла на процесс. А город превратился в полноценного «персонажа» истории.
Одна из центральных линий сериала — служба героя в бригаде скорой помощи. Сцены выездов снимали в реальных условиях, и участники признавали, что это давалось нелегко.
В салоне «буханки» порой было больше 40 °C, металлический кузов разогревался. А между актерами и оператором находился горячий мотор — свободного места почти не оставалось. Причем съемки таких эпизодов растянулись на несколько смен.
По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, этот сериал группа создавала, рискуя жизнью и здоровьем. Так что этот проект можно назвать самым опасным в карьере Егора Бероева.
«Когда мы снимали картину, я попал в помещение, где пожилые женщины из соседних дворов плели окопные сетки, делали блиндажные свечи. Это такая необходимость сделать что-то для своей страны, для ребят, чтобы они вернулись живыми, здоровыми, с победой. Это не просто суперпрофессиональная группа, - сказал Егор Бероев на премьере.
-Действительно, в Мариуполе будет снимать не каждый. Это люди, которые любят свою страну. И мы хотели бы посвятить этот фильм всем тем, кто ждет наших ребят, верит и молится за них. И еще тем, кто любит Россию, потому что благодаря этой любви мы с вами и живем».