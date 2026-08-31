Как выглядит 22-летняя жена Егора Бероева, и почему сериал «Марик» - самый опасный в его карьере

Как снимался сериал «Марик»

Вкратце о сюжете сериала. Вернувшись с фронта, врач Марк Аксенов, которого все называют Мариком, обнаруживает, что его жизнь кардинально изменилась. Жена, уверенная в его гибели, вышла замуж за его лучшего друга.

Ему приходится начинать всё заново. Марк устраивается в бригаду скорой помощи в родном Мариуполе. Спасая других, он постепенно исцеляет собственные раны и находит в себе силы открыть сердце для новой любви.

Идея сериала зародилась после поездок Егора Бероева и продюсера Юрия Сапронова в Донбасс: общаясь с местными и записывая их истории, они положили эти рассказы в основу сценария. Авторы хотели показать, как люди, пережив тяжелые испытания, находят в себе силы жить дальше.

Основная часть съемок проходила в Мариуполе и других локациях Донецкой Народной Республики. Создателям было важно сохранить связь сюжета с реальным местом. Они хотели показать, как город и его жители шаг за шагом возвращаются к обычной жизни после тяжелых испытаний.

Дополнительными площадками стали Севастополь и Крым. Актеры отмечали, что атмосфера Мариуполя сильно влияла на процесс. А город превратился в полноценного «персонажа» истории.

Одна из центральных линий сериала — служба героя в бригаде скорой помощи. Сцены выездов снимали в реальных условиях, и участники признавали, что это давалось нелегко.

В салоне «буханки» порой было больше 40 °C, металлический кузов разогревался. А между актерами и оператором находился горячий мотор — свободного места почти не оставалось. Причем съемки таких эпизодов растянулись на несколько смен.

По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, этот сериал группа создавала, рискуя жизнью и здоровьем. Так что этот проект можно назвать самым опасным в карьере Егора Бероева.