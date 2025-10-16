Как снимался новый сезон 'Беспринципных': Деревянко ест лапшу, а "двойник" Хрусталева пришел с Черепом

В Москве завершились съемки пятого сезона сериала "Беспринципные", производством которого занимаются компани "Плюс Студия" и "Медиаслово". В новом сезоне на Патриаршие пруды переберется критик Георгий (Игорь Верник) вместе со своей второй половиной Анной (Александра Ребенок).
Компанию им составит продюсер Сергей (Максим Лагашкин) и его ассистентка Света (Ольга Дибцева). А еще зрители встретятся со своим старым знакомым — пройдошливым бизнесменом Славиком (Павел Деревянко).
Кстати, в конце лета автор этих строк увидела, как Павел ел в ресторане лапшу быстрого приготовления. Поскольку побывала на съемках нового сезона "Беспринципных" и как раз сидела рядом с артистом.
Череп на улице и остановка машин
Съемочный процесс проходил в ресторане Negroni bar, расположенном на Патриках, как в народе называют Патриаршие пруды. Снимается сцена общения героев Деревянко и Лагашкина. Последний после завершения дубля вносит коррективы в свои реплики. Например, поясняет, что зрителю тяжело будет понять слово "деамонизация", лучше выражаться попроще.
Через некоторое время съемки переносятся на улицу, как раз на Патриаршие пруды. Киношники работают с актерами массовых сцен, задача которых — просто прогуляться по Патрикам. Конечно, перекрыть движение самой знаменитой улицы столицы просто невозможно.
За несколько минут там появляются и пожилой мужчина, одетый в экстравагантный красный костюм, и бабушка со сливами, и мужчина, несущий огромную корзину с цветами.
Всеобщее умиление вызывает снующий по Патрикам чихуахуа в цветном комбинезончике. Хозяин — колоритный мужчина в жилетке и очках, чем-то напоминающий Дмитрия Хрусталева, только намного выше, поясняет, что питомца зовут Череп. И они с ним порой гуляют в этих местах. А потом разрешает всем желающим погладить Черепа.
Кстати, прохожие могут передвигаться по Патриаршим прудам, только когда не происходит съемочный процесс. Так просто в кадр они не попадут!
— "А может, не вырезать случайных прохожих из сериала?" — спрашиваю я у одного из представителей съемочной группы.
Как человек, который учился на режиссера-документалиста, понимаю, что в таком случае могут возникнуть проблемы при монтаже. И получаю подтверждение своей мысли. Но Череп, несомненно, украсил бы кадр.
Когда на Патриарших прудах появляются автомобили, то киношники тоже по возможности стремятся остановить и их. Машины продолжают движение только после того, как прозвучала команда: "Стоп, снято!"
Максим Лагашкин: "Здесь, на Малой Бронной, жил наш мастер из ГИТИСа Андрей Александрович Гончаров"
В перерыве на обед на улицу из ресторана выходит Максим Лагашкин. И его тут же окружает толпа детей. Пацаны не скрываются из виду до тех пор, пока Максим не сделает селфи со всеми желающими. А еще актер успевает пообщаться с журналистами, приехавшими на съемки.
Он рассказывает о своем герое Сергее. По словам Максима Лагашкина, его персонаж — человек аферистского склада.
"Его шатает из стороны в сторону, он ищет, где выгоднее урвать. У него не всегда это получается. И приходится каждый раз выкручиваться, чтобы и по голове не прилетело — и еще с какой-нибудь выгодой выйти из сложной ситуации", — поясняет Максим Лагашкин.
Павел Деревянко и Максим Лагашкин. Фото: пресс-служба "Кинопоиска"
Пользуясь случаем, Teleprogramma.org спрашивает Максима о его отношении к Патриаршим прудам.
"Мы с моей женой Катей Стуловой провели в районе Патриарших прудов все наши студенческие годы. Здесь, на Малой Бронной, жил наш мастер из ГИТИСа Андрей Александрович Гончаров. И вот опять я провожу здесь день за днем, практически живу, — отмечает артист.
— Конечно, в те времена это был совсем другой район, но сердце его осталось тем же. Стал ли он лучше или хуже? Я думаю, все перемены — к лучшему. Здесь теперь намного больше людей, район зажигается от них энергией".
Ксения Утехина: "Когда мы встречаемся на площадке с Ириной Пеговой, все сразу клеится"
Иногда артисты приходят на Патрики не только для того, чтобы сняться в "Беспринципных", но и просто позавтракать в приятной атмосфере в одном из местных кафе. Именно благодаря этому журналисты смогли поговорить с актрисой Ксенией Утехиной, играющей в сериале Аленку.
Как рассказала Ксения, в новом сезоне ее героиня раскроется очень по-человечески. Конечно, эффектная девушка ведется на дорогие машины и подарки, но готова ли она жить свою luxury жизнь без любви — это большой вопрос.
А еще в продолжение сериала Аленка будет учиться играть в теннис, хотя сама Утехина — заядлая теннисистка! Но артистке под силу любые актерские задачи!
"Я почти всю свою жизнь играю в большой теннис. А по сюжету я не умею, тогда как моим партнерам по площадке это нужно было, а они, наоборот, не умели. (Улыбается.) Было забавно, когда мы пытались так решить эту задачу. В общем, с разными испытаниями справлялись", — поясняет Ксения.
А еще, как рассказала Ксения Утехина нашему изданию, из-за нее по сюжету сериала разбивали машину. Так что в проекте найдется место и трюковым сценам.
Ксения Утехина на съемках нового сезона сериала "Беспринципные". Фото: пресс-служба "Кинопоиска"
— Действие фильма по вселенной "Беспринципных" одного из сезонов с вашим участием происходило в деревне. Насколько вам на самом деле близка деревенская жизнь?
— Я люблю жизнь в контрастах. Например, сегодня сидеть на Патриках и давать вам интервью, есть вкусную еду, а послезавтра отправиться в поля и луга на охоту. Просто я охочусь и рыбачу, выросла в семье охотника.
Приехать с утра на уазике, быть по колено в грязи, снимать рыбу с крючка, подстреливать уток, жарить, потрошить, готовить — вот это вторая часть моей жизни. На контрасте с красными дорожками! Поэтому Аленка близка мне по духу. И когда сериал снимали в деревне, я понимала, о чем идет речь.
— Увидим ли мы в пятом сезоне ваших экранных родителей — Ирину Пегову и Александра Балуева?
— Будет мама, а вот папа уедет в командировку. Ирина Пегова просто бомбическая. Когда мы с ней встречаемся на площадке, все сразу клеится. Так, за два дня мы отсняли 25–29 сцен. А учитывая, что у нас были 17-часовые смены, это колоссальный объем.
По сюжету понятно, в кого Аленка — в свою маму, которая знает, чего хочет. Мы с Ириной воспитанницы Олега Павловича Табакова, играли вместе в некоторых спектаклях, и я ее просто обожаю.
Сейчас она уже работает в МХТ им. Чехова, а я по сей дней тружусь в Театре Табакова. Когда мы садимся работать, еще не успели выставить свет, как мы уже говорим: "Снимаем".
Импровизация течет рекой. Мы все придумываем на ходу, поскольку слеплены из одного теста. С профессионалами вообще легко работать.
— Вы общаетесь за кадром? Можете, например, позвонить Ирине?
— Могу, но я не привыкла дергать людей просто так. "Мама" сейчас на фестивале в Выборге. Кстати, когда я пишу сообщение, я пишу не "Ирина", а "мама".
Александр Балуев тоже много мне помогает, он для меня маэстро и великий артист. А здесь еще и играет моего папу. И отношусь я к нему как к папе и профессионалу, который может дать мне дельный совет. Работать с такими родителями — одно удовольствие!
Ирина мне одергивает юбку, поджопник дала — иди! Дочка, я в тебе верю. И папа тоже за меня горой! Иногда я звоню Александру Николаевичу и говорю: "Папа, я тебя жду. Ты приедешь?"
Как создатели "Беспринципных" разводили мост в Санкт-Петербурге
Также к разговору с журналистами присоединился и режиссер пятого сезона "Беспринципных" Заур Засеев. Представители СМИ попросили его рассказать о самых сложных сценах сериала. По словам режиссера, к съемке каждого эпизода нужно относиться суперсерьезно. И тогда даже самый сложный съемочный процесс пройдет как по маслу.
Заур Засеев с автором сериала Александром Цыпкиным и актрисой Александрой Ребенок. Фото: пресс-служба "Кинопоиска"
"В прошлом сезоне мы снимали развод мостов в Петербурге. Несмотря на сложную локацию, съемочный день прошел легко и четко — уложились буквально за два часа.
Все было детально продумано, и мы отсняли именно тот объем, который планировали. Именно такая точность в подготовке позволяет не делить смены на сложные и несложные — если процесс выстроен грамотно, все идет ровно", — подчеркнул Заур Засеев.
Что касается нового сезона, то в нем снова поднимутся темы на злобу дня, актуальные для сегодняшнего времени.
"Наши сценаристы внимательно следят за событиями и пишут именно о том, что актуально сегодня. Мы рассказываем самые интересные и обсуждаемые темы, стараясь всегда быть в тренде", — заверил режиссер.
А вы будете смотреть новый сезон сериала "Беспринципные"? Делитесь в комментариях!