Как снимался новый сезон 'Беспринципных': Деревянко ест лапшу, а "двойник" Хрусталева пришел с Черепом

В Москве завершились съемки пятого сезона сериала "Беспринципные", производством которого занимаются компани "Плюс Студия" и "Медиаслово". В новом сезоне на Патриаршие пруды переберется критик Георгий (Игорь Верник) вместе со своей второй половиной Анной (Александра Ребенок).

Компанию им составит продюсер Сергей (Максим Лагашкин) и его ассистентка Света (Ольга Дибцева). А еще зрители встретятся со своим старым знакомым — пройдошливым бизнесменом Славиком (Павел Деревянко).

Кстати, в конце лета автор этих строк увидела, как Павел ел в ресторане лапшу быстрого приготовления. Поскольку побывала на съемках нового сезона "Беспринципных" и как раз сидела рядом с артистом.

Череп на улице и остановка машин

Съемочный процесс проходил в ресторане Negroni bar, расположенном на Патриках, как в народе называют Патриаршие пруды. Снимается сцена общения героев Деревянко и Лагашкина. Последний после завершения дубля вносит коррективы в свои реплики. Например, поясняет, что зрителю тяжело будет понять слово "деамонизация", лучше выражаться попроще.

Через некоторое время съемки переносятся на улицу, как раз на Патриаршие пруды. Киношники работают с актерами массовых сцен, задача которых — просто прогуляться по Патрикам. Конечно, перекрыть движение самой знаменитой улицы столицы просто невозможно.

За несколько минут там появляются и пожилой мужчина, одетый в экстравагантный красный костюм, и бабушка со сливами, и мужчина, несущий огромную корзину с цветами.

Всеобщее умиление вызывает снующий по Патрикам чихуахуа в цветном комбинезончике. Хозяин — колоритный мужчина в жилетке и очках, чем-то напоминающий Дмитрия Хрусталева, только намного выше, поясняет, что питомца зовут Череп. И они с ним порой гуляют в этих местах. А потом разрешает всем желающим погладить Черепа.

Кстати, прохожие могут передвигаться по Патриаршим прудам, только когда не происходит съемочный процесс. Так просто в кадр они не попадут!

— "А может, не вырезать случайных прохожих из сериала?" — спрашиваю я у одного из представителей съемочной группы.

Как человек, который учился на режиссера-документалиста, понимаю, что в таком случае могут возникнуть проблемы при монтаже. И получаю подтверждение своей мысли. Но Череп, несомненно, украсил бы кадр.

Когда на Патриарших прудах появляются автомобили, то киношники тоже по возможности стремятся остановить и их. Машины продолжают движение только после того, как прозвучала команда: "Стоп, снято!"

Максим Лагашкин: "Здесь, на Малой Бронной, жил наш мастер из ГИТИСа Андрей Александрович Гончаров"

В перерыве на обед на улицу из ресторана выходит Максим Лагашкин. И его тут же окружает толпа детей. Пацаны не скрываются из виду до тех пор, пока Максим не сделает селфи со всеми желающими. А еще актер успевает пообщаться с журналистами, приехавшими на съемки.

Он рассказывает о своем герое Сергее. По словам Максима Лагашкина, его персонаж — человек аферистского склада.