Как снимались "Елки 12": Минекаев превратился в Медведя, а Дергачев стал поваром

Показ киноальманаха "Елки" стал такой же доброй традицией, как и семейный просмотр фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!". В 2025 году в широкий прокат вышла картина "Елки 12".
В 2025 году к своим ролям вернулись Андрей Рожков, Рузиль Минекаев и другие артисты. А в качестве режиссеров четырех новелл выступили Ольга Долматовская, Юрий Коробейников, Борис Дергачев, Андрей Силкин.
Проект по традиции представляет собой киноальманах, состоящий из нескольких новелл. А герои этих новелл связаны между собой теорией шести рукопожатий и стремлением помочь главному герою.
О чем фильм "Елки 12"
В центре сюжета "Елок 12" — девятилетний Ваня из Кирова. Узнав о предстоящем разводе родителей, мальчик в отчаянии решается на смелый, по-детски наивный поступок.
Он отправляется в Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза спасти его семью. Как говорится, на Деда Мороза надейся, а сам не плошай.
А в это время шокированные родители бросаются на поиски ребенка, понимая, что только вместе они сила!
Параллельно в фильме развиваются другие истории, которые, как и положено в этой франшизе, постепенно переплетаются, создавая общую картину и подводя к главному новогоднему вопросу: успеют ли герои до боя курантов разобраться в себе и своих чувствах.
Серия "Елки" давно превратилась для зрителей в неотъемлемый атрибут праздника, став таким же символом Нового года, как салат "оливье' или первые удары часов на Спасской башне. Как отметил сценарист Жора Крыжовников, проект вошел в культурный код нации, и теперь представить без него праздничный сезон практически невозможно.
Где проходили съемки проекта
Основные съемки "Елок 12" проходили не в Москве, а в Кирове, который можно назвать главным героем производственного процесса. Летом 2024 года здесь снимали все эпизоды, связанные с Ваней.
Во время съемочного процесса использовались реальные локации — школы, дворы и жилые дома. Это позволило передать настоящую атмосферу провинциального города, по большей части избежав павильонных съемок.
Режиссеры целенаправленно выбрали Киров для достижения максимальной жизненной правды в истории о подростке из небольшого города. В массовых сценах были задействованы местные жители, что добавило картине достоверности.
Актер и режиссер Борис Дергачев. Фото: кадр из фильма "Елки 12"
Съемки летом — устоявшаяся традиция для франшизы. Зимняя погода создается искусственно, а актеры, пользуясь профессиональными приемами, изображают, что они замерзли.
По словам исполнительницы роли мамы Вани, актрисы Юлии Топольницкой, поскольку съемочный процесс проходил летом, возникало странное ощущение, но новогоднего настроения не было.
"Мы снимались с Димой Журавлевым в торговом центре, там все ходили в каких-то летних футболках, а мы с Димой потели в шарфах, куртках. Необычное ощущение", — отметила Юлия Топольницкая в разговоре с журналистами.
Одна из самых жарких летних съемок проходила на берегу Москвы-реки.
С помощью искусственного снега, елей и декораций кинематографисты за пару часов воссоздали на набережной атмосферу декабря.
Как Рузиль Минекаев превратился в медведя
Для Рузиля Минекаева же, снова сыгравшего Дамира, самым сложным было находиться в тяжелом костюме Медведя. По сюжету новеллы он переодевается в ростовую куклу, изображающую Мишку, и приходит на банкет.
Рузиль Минекаев. Фото: кадр из фильма "Елки 12"
По словам Рузиля, новелла с его участием снималась несколько дней.
"Мне приятно быть частью этой франшизы, - признался Рузиль Минекаев. Мне кажется, что секрет этого долголетия в том, что он про любовь и вечные ценности. А это вечные темы".
