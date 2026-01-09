Как снимались "Елки 12": Минекаев превратился в Медведя, а Дергачев стал поваром

Показ киноальманаха "Елки" стал такой же доброй традицией, как и семейный просмотр фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!". В 2025 году в широкий прокат вышла картина "Елки 12".

В 2025 году к своим ролям вернулись Андрей Рожков, Рузиль Минекаев и другие артисты. А в качестве режиссеров четырех новелл выступили Ольга Долматовская, Юрий Коробейников, Борис Дергачев, Андрей Силкин.

Проект по традиции представляет собой киноальманах, состоящий из нескольких новелл. А герои этих новелл связаны между собой теорией шести рукопожатий и стремлением помочь главному герою.

О чем фильм "Елки 12"

В центре сюжета "Елок 12" — девятилетний Ваня из Кирова. Узнав о предстоящем разводе родителей, мальчик в отчаянии решается на смелый, по-детски наивный поступок.

Он отправляется в Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза спасти его семью. Как говорится, на Деда Мороза надейся, а сам не плошай.

А в это время шокированные родители бросаются на поиски ребенка, понимая, что только вместе они сила!

Параллельно в фильме развиваются другие истории, которые, как и положено в этой франшизе, постепенно переплетаются, создавая общую картину и подводя к главному новогоднему вопросу: успеют ли герои до боя курантов разобраться в себе и своих чувствах.

Серия "Елки" давно превратилась для зрителей в неотъемлемый атрибут праздника, став таким же символом Нового года, как салат "оливье' или первые удары часов на Спасской башне. Как отметил сценарист Жора Крыжовников, проект вошел в культурный код нации, и теперь представить без него праздничный сезон практически невозможно.

Где проходили съемки проекта

Основные съемки "Елок 12" проходили не в Москве, а в Кирове, который можно назвать главным героем производственного процесса. Летом 2024 года здесь снимали все эпизоды, связанные с Ваней.

Во время съемочного процесса использовались реальные локации — школы, дворы и жилые дома. Это позволило передать настоящую атмосферу провинциального города, по большей части избежав павильонных съемок.

Режиссеры целенаправленно выбрали Киров для достижения максимальной жизненной правды в истории о подростке из небольшого города. В массовых сценах были задействованы местные жители, что добавило картине достоверности.