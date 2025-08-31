Как складывается судьба главных актрис сериала «Шифр»

Внучка легенды советского кино Жанны Прохоренко - яркая и харизматичная артистка "Сатирикона" Марьяна Спивак блестяще проявляет себя и в драматических спектаклях, и в комедиях ("Жуки" 16+), и в психологических драмах ("Эпидемия" 18+), отвечает в "Шифре2 за аналитическую разведку. А в жизни - воспитывает сына Гришу (10 лет) от коллеги по театру Антона Кузнецова ("ЮЗЗЗ" 18+).

Правда, в последнее время актриса практически не выкладывает фото с мужем и никак не упоминает его в интервью, что вызывает в СМИ ряд вопросов по поводу актуальности гражданского статуса Марьяны. Впрочем, пока никаких заявлений на этот счет не было, хочется верить в лучшее. Спивак все так же востребована на театральной сцене и в кино, продолжает сниматься в сериалах ("Новые Жуки" 16+, "Черное облако" 18+, "Легенды наших предков" 12+) и выкладывать в телеграм-канале огненные откровенные фотосессии, являя прекрасную форму и раскрепощенность умеренной степени.

