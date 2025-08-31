Как складывается судьба главных актрис сериала «Шифр»

Эта адаптация британского проекта "Код убийства" 18+ от Веры Сторожевой завершилась в 2023 году. А пока фанаты проекта ликуют, "Телепрограмма" шерстит новости и следит за жизнью ключевых актрис проекта.
Марьяна Спивак (Ирина Зимина)
Внучка легенды советского кино Жанны Прохоренко - яркая и харизматичная артистка "Сатирикона" Марьяна Спивак блестяще проявляет себя и в драматических спектаклях, и в комедиях ("Жуки" 16+), и в психологических драмах ("Эпидемия" 18+), отвечает в "Шифре2 за аналитическую разведку. А в жизни - воспитывает сына Гришу (10 лет) от коллеги по театру Антона Кузнецова ("ЮЗЗЗ" 18+).
Правда, в последнее время актриса практически не выкладывает фото с мужем и никак не упоминает его в интервью, что вызывает в СМИ ряд вопросов по поводу актуальности гражданского статуса Марьяны. Впрочем, пока никаких заявлений на этот счет не было, хочется верить в лучшее. Спивак все так же востребована на театральной сцене и в кино, продолжает сниматься в сериалах ("Новые Жуки" 16+, "Черное облако" 18+, "Легенды наших предков" 12+) и выкладывать в телеграм-канале огненные откровенные фотосессии, являя прекрасную форму и раскрепощенность умеренной степени.
Елена Панова (Катерина Свиридова)
Звезда сериала "Граница. Таежный роман" 18+ Елена Панова перезагрузила карьеру как раз за счет "Шифра". В ретродетективе актриса исполняет роль Катерины Свиридовой - руководителя группы проницательных дешифровщиц ГРУ, которая в финале 4-го сезона начинает набирать новых учениц. Видимо, 5-й сезон будет строиться от линии именно этой героини. В реальной жизни Панова счастлива в браке с режиссером Антоном Мегердичевым и воспитывает дочерей Марианну (13 лет) и Лидию (9 лет).
Некоторое время Елена снималась очень мало - с 2014 по 2017 год вышло всего 4 проекта - но теперь артистка снова в деле: в этом году у нее в работе 5 фильмов. Актриса редко появляется на премьерах и светских мероприятиях, ушла из МХТ им. Чехова и предпочитает тихую семейную жизнь.
Яна Дюбуи (Соня Теплицкая/Вершинина)
Артистка нестандартной внешности и миниатюрных габаритов (155 см) Яна Осипова взяла фамилию Дюбуи не ради красивого псевдонима. Это фамилия ее мужа - итальянца Альберто Дюбуи, он женился на артистке из Пензенской области, обвенчался с ней (Яна - воцерковленный человек) и родил вместе двоих детей: Георгия (7 лет) и Елизавету (5 лет). Живут теперь в Москве. Кстати, сюжет "Шифра" подогнали под беременность Дюбуи - во втором сезоне и она, и ее героиня - обладательница феноменальной фотографической памяти Соня Теплицкая - оказались в интересном положении.
Как и Панова, после учебы в театральном вузе Яна поступила в труппу МХТ им. Чехова и в свое время была отмечена Константином Богомоловым, который отдал ей роль Нины Заречной в "Чайке". Служит в этом театре до сих пор. В "Шифр" артистка попала через протекцию Веры Сторожевой - постановщица снимала Яну в мелодраме "В зоне доступа любви" и потом утвердила в детектив. Как ни странно, в кино и сериалах Дюбуи утверждают не так часто: в этом году у нее в работе только один проект - драма "Свинцовые небеса", которую снимают в Донбассе.
Екатерина Вилкова (Анна Дорофеева)
Эффектная блондинка и бывшая гимнастка (КМС) из Нижнего Новгорода Екатерина Вилкова воплощает в детективе образ Анны Дорофеевой - спеца по шифрам, криптографии и гения интуиции. В жизни у Екатерины тоже все хорошо: воспитывает двоих детей с Ильей Любимовым, артистом Мастерской Петра Фоменко. Назвали как апостолов - Петром (11 лет) и Павлом (13 лет).
Вилкова невероятно востребована и вне "Шифра" и снимается безостановочно. Причем в последнее время из романтических фильмов, военных сериалов и любовных драм Екатерина плавно перекочевала в уморительные проекты, открыв в себе комедийный дар. Подтверждение - сериалы "Дорогой родственник" 18+ и "Последний министр" 18+, а также премьерный проект "Осторожно, люди!" 16+, где героиня Екатерины столкнется с инопланетянами.
Утрата
А вот Сергея Пускепалиса - представителя мужской половины в "Шифре" и коллегу группы талантливых девушек, офицера МУРа Проскурина, - в новых сериях проекта зрители уже не увидят. Обаятельный артист трагически погиб 20 сентября 2022 года в страшном ДТП, когда перегонял бронированный "Форд" в Донбасс для нужд фронта. Артисту было всего 56.
Если все пойдет по плану, то "Шифр" 16+ может выйти в эфир Первого канала в 2026 году.