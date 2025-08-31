Как складывается судьба главных актрис сериала «Шифр»

Четверка главных героинь сериала - женщины с уникальными способностями. Фото: кадр из фильма

Начало августа ознаменовало радостное событие - проверенные источники сообщили, что Первый канал начал разработку пятого (и даже вроде бы шестого, выход которого наметили на 2028 год!) сезона сериала "Шифр".

Содержание

Эта адаптация британского проекта "Код убийства" 18+ от Веры Сторожевой завершилась в 2023 году. А пока фанаты проекта ликуют, "Телепрограмма" шерстит новости и следит за жизнью ключевых актрис проекта.

Марьяна Спивак (Ирина Зимина)

Фото: Василий Кузьмичонок/Агентство "Москва"

Внучка легенды советского кино Жанны Прохоренко - яркая и харизматичная артистка "Сатирикона" Марьяна Спивак блестяще проявляет себя и в драматических спектаклях, и в комедиях ("Жуки" 16+), и в психологических драмах ("Эпидемия" 18+), отвечает в "Шифре2 за аналитическую разведку. А в жизни - воспитывает сына Гришу (10 лет) от коллеги по театру Антона Кузнецова ("ЮЗЗЗ" 18+).

Правда, в последнее время актриса практически не выкладывает фото с мужем и никак не упоминает его в интервью, что вызывает в СМИ ряд вопросов по поводу актуальности гражданского статуса Марьяны. Впрочем, пока никаких заявлений на этот счет не было, хочется верить в лучшее. Спивак все так же востребована на театральной сцене и в кино, продолжает сниматься в сериалах ("Новые Жуки" 16+, "Черное облако" 18+, "Легенды наших предков" 12+) и выкладывать в телеграм-канале огненные откровенные фотосессии, являя прекрасную форму и раскрепощенность умеренной степени.

Елена Панова (Катерина Свиридова)

Фото: личная страница Елены Пановой в социальной сети

Звезда сериала "Граница. Таежный роман" 18+ Елена Панова перезагрузила карьеру как раз за счет "Шифра". В ретродетективе актриса исполняет роль Катерины Свиридовой - руководителя группы проницательных дешифровщиц ГРУ, которая в финале 4-го сезона начинает набирать новых учениц. Видимо, 5-й сезон будет строиться от линии именно этой героини. В реальной жизни Панова счастлива в браке с режиссером Антоном Мегердичевым и воспитывает дочерей Марианну (13 лет) и Лидию (9 лет).

Некоторое время Елена снималась очень мало - с 2014 по 2017 год вышло всего 4 проекта - но теперь артистка снова в деле: в этом году у нее в работе 5 фильмов. Актриса редко появляется на премьерах и светских мероприятиях, ушла из МХТ им. Чехова и предпочитает тихую семейную жизнь.

Яна Дюбуи (Соня Теплицкая/Вершинина)

Фото: личная страница Яны Дюбуи в социальной сети

Артистка нестандартной внешности и миниатюрных габаритов (155 см) Яна Осипова взяла фамилию Дюбуи не ради красивого псевдонима. Это фамилия ее мужа - итальянца Альберто Дюбуи, он женился на артистке из Пензенской области, обвенчался с ней (Яна - воцерковленный человек) и родил вместе двоих детей: Георгия (7 лет) и Елизавету (5 лет). Живут теперь в Москве. Кстати, сюжет "Шифра" подогнали под беременность Дюбуи - во втором сезоне и она, и ее героиня - обладательница феноменальной фотографической памяти Соня Теплицкая - оказались в интересном положении.

Как и Панова, после учебы в театральном вузе Яна поступила в труппу МХТ им. Чехова и в свое время была отмечена Константином Богомоловым, который отдал ей роль Нины Заречной в "Чайке". Служит в этом театре до сих пор. В "Шифр" артистка попала через протекцию Веры Сторожевой - постановщица снимала Яну в мелодраме "В зоне доступа любви" и потом утвердила в детектив. Как ни странно, в кино и сериалах Дюбуи утверждают не так часто: в этом году у нее в работе только один проект - драма "Свинцовые небеса", которую снимают в Донбассе.

Екатерина Вилкова (Анна Дорофеева)

Фото: личная страница Екатерины Вилковой в социальной сети

Эффектная блондинка и бывшая гимнастка (КМС) из Нижнего Новгорода Екатерина Вилкова воплощает в детективе образ Анны Дорофеевой - спеца по шифрам, криптографии и гения интуиции. В жизни у Екатерины тоже все хорошо: воспитывает двоих детей с Ильей Любимовым, артистом Мастерской Петра Фоменко. Назвали как апостолов - Петром (11 лет) и Павлом (13 лет).

Вилкова невероятно востребована и вне "Шифра" и снимается безостановочно. Причем в последнее время из романтических фильмов, военных сериалов и любовных драм Екатерина плавно перекочевала в уморительные проекты, открыв в себе комедийный дар. Подтверждение - сериалы "Дорогой родственник" 18+ и "Последний министр" 18+, а также премьерный проект "Осторожно, люди!" 16+, где героиня Екатерины столкнется с инопланетянами.

Утрата

Фото: Сергей Киселев/Агенство "Москва"

А вот Сергея Пускепалиса - представителя мужской половины в "Шифре" и коллегу группы талантливых девушек, офицера МУРа Проскурина, - в новых сериях проекта зрители уже не увидят. Обаятельный артист трагически погиб 20 сентября 2022 года в страшном ДТП, когда перегонял бронированный "Форд" в Донбасс для нужд фронта. Артисту было всего 56.

Если все пойдет по плану, то "Шифр" 16+ может выйти в эфир Первого канала в 2026 году.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также