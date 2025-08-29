Как развивались отношения Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой: посвящала актеру стихи, ждала из колонии

29 августа исполняется 42 года актрисе Дарье Белоусовой. Дарья — ведущая актриса театра "Современник", которую называли любимицей основателя коллектива Галины Волчек. На ее счету десятки ролей в кино.
Однако скандальную известность Дарья получила после того, как стало известно о ее романе с Михаилом Ефремовым. Об их отношениях широкая общественность узнала 9 июня 2020 года.
Когда роман Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой стал достоянием общественности
А накануне вечером Михаил Ефремов, управляя джипом, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади. Там он столкнулся с фургоном. Водитель этого фургона Сергей Захаров впоследствии скончался в НИИ имени Склифосовского.
После трагического ДТП Дарья Белоусова предоставила Ефремову временное убежище в своей квартире на Чистых прудах, где он находился до прибытия полиции и решения суда об избрании меры пресечения.
Дарью также видели в машине актера Сергея Гармаша, который приехал поддержать Михаила после аварии. Было заметно, что женщина сильно переживала произошедшее.
Впоследствии Михаила Олеговича осудили на семь с половиной лет лишения свободы. Но он по УДО покинул колонию в апреле этого года.
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press
Как развивались отношения Ефремова и Белоусовой
По словам инсайдера, у Дарьи завязались романтические отношения с Михаилом Олеговичем задолго до рокового ДТП. Она настойчиво добивалась его внимания: посвящала стихотворения и всячески пыталась соблазнить. И однажды ей это удалось.
При этом сам Ефремов не планировал разводиться с женой Софьей Кругликовой. Его просто устраивало такое положение дел.
"Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу", — делился тогда источник с изданием 'Экспресс-газета'.
Соседи Дарьи также подтверждали слухи о ее романе с актером, утверждая, что Михаил Олегович начал захаживать в квартиру Белоусовой осенью 2019 года. Некоторые даже утверждали, что своими глазами видели, будто Дарья чуть ли не тащила пьяного актера на себе.
Поговаривали, что за несколько месяцев до освобождения Михаил Ефремов провел с Дарьей три дня в спецблоке исправительного учреждения, предназначенном для длительных свиданий. Помещение было оборудовано спальней, ванной комнатой, кухней и телевизором.
По данным Telegram-канала
Впоследствии появлялись слухи, что после освобождения Михаил Ефремов собирается разводиться с Софьей Кругликовой. Якобы на таком шаге настаивает сама Дарья Белоусова. Но сейчас эти сплетни затихли…
Дарья Белоусова. Фото: Global Look Press
Чем Дарья Белоусова занимается сегодня
Прошло уже больше пяти лет с тех пор, как об актерском романе узнала широкая публика, а Белоусова до сих пор продолжает хранить молчание. Никаких интервью о романе с Ефремовым она не дает.
Ранее артистка была замужем за Шамилем Хаматовым, братом Чулпан Хаматовой. Их брак продлился восемь лет.
Считается, что Дарья являлась фавориткой худрука театра "Современник" Галины Волчек, ушедшей из жизни в декабре 2019 года. В период работы под ее руководством Белоусова участвовала практически во всех премьерных постановках.
Сегодня артистка принимает участие в нескольких спектаклях театра: "Сашашишин", "Три сестры", "Папа", "Три товарища". Также она снимается в кино.