Как развивались отношения Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой: посвящала актеру стихи, ждала из колонии

29 августа исполняется 42 года актрисе Дарье Белоусовой. Дарья — ведущая актриса театра "Современник", которую называли любимицей основателя коллектива Галины Волчек. На ее счету десятки ролей в кино.

Однако скандальную известность Дарья получила после того, как стало известно о ее романе с Михаилом Ефремовым. Об их отношениях широкая общественность узнала 9 июня 2020 года.

Когда роман Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой стал достоянием общественности

А накануне вечером Михаил Ефремов, управляя джипом, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади. Там он столкнулся с фургоном. Водитель этого фургона Сергей Захаров впоследствии скончался в НИИ имени Склифосовского.

После трагического ДТП Дарья Белоусова предоставила Ефремову временное убежище в своей квартире на Чистых прудах, где он находился до прибытия полиции и решения суда об избрании меры пресечения.

Дарью также видели в машине актера Сергея Гармаша, который приехал поддержать Михаила после аварии. Было заметно, что женщина сильно переживала произошедшее.

Впоследствии Михаила Олеговича осудили на семь с половиной лет лишения свободы. Но он по УДО покинул колонию в апреле этого года.