Как проходят съемки второго сезона сериала "Молодежка. Новая смена"

"Этого не могло произойти"

О том, что "Молодежка" снимается с размахом, можно было догадаться уже по количеству массовки у Ледового дворца в Балашихе. Вот у фудтрака, который стоит при входе на арену, кучкуются парни в бирюзовых бомберах с эмблемой "Акул Политеха". Это новые герои новой "Молодежки". Они и сами уже стали звездами, потому что первый сезон "Новой смены" вышел год назад. Неподалеку от них в окружении фанатов стоит Иван Мулин - Антон Антипов из "старой" "Молодежки". - Все ржут, 13 лет прошло, а Антипов, Кисляк и Щукин снова стоят в кадре, - рассказывает он о том, как прошла встреча с прилетевшим из США Соколовским. - И у всех очень смешанные, ностальгические эмоции. Этого же не могло произойти - но произошло!

Сам Соколовский в это время примеряет зеленый костюм с красными вставками. Его Егор Щукин - главный тренер белорусской команды «Зубры». Так что тут все по дресс-коду.

- В конце третьего сезона мой персонаж стал тренером ввиду травмы, - вспоминает Александр. - И я помню, что тогда думал, как было бы интересно поуправлять командой, почувствовать себя Макеевым (главным тренером «Медведей» в исполнении Дениса Никифорова). И теперь, когда я дошел до возраста Макеева, интересно примерить его ощущения тогда на себе.

К Кисляку возвращается бывшая жена?

Вообще "Молодежка" никогда не была сериалом только про хоккей. Забавно, что эту мысль нам озвучил режиссер сериала Сергей Арланов, сидя на скамейке штрафников прямо у льда.

- Для меня "Молодежка" никак не изменилась. Остались ключевые позиции и скрепы, которые были заложены в проект изначально. Например, о том, что если мы вместе, то мы непобедимы. О патриотизме в том числе. В этом, может, и заключается секрет смотрибельности картины всей семьей, - рассказал "Телепрограмме" режиссер, который стоял у истоков проекта и запускал первые сезоны.

- Похоже ли на встречу выпускников? Да, но у нас она продолжается четыре месяца съемок. Такие моменты бодрят и дают второе дыхание. Но это личный человеческий момент, а еще есть момент возвращения полюбившихся персонажей, - рассказал режиссер, пока на льду выстраивался огромный кран для съемок хоккейных сцен.

О том, что "Молодежка. Новая смена" еще и про любовь, напомнила и актриса Анна Михайловская. Ее героиня Яна - бывшая жена хоккеиста Андрея Кисляка. Их развод остался за кадром, а теперь зрители, видимо, узнают подробности семейного разлада.