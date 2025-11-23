Как проходят съемки второго сезона сериала "Молодежка. Новая смена"

Во-первых, их любимый проект продолжается, а во-вторых, во втором сезоне "Новой смены" опять напомнит о себе один из основных игроков "Медведей" - Егор Щукин, Щука, а если точнее, актер Александр Соколовский. Александр уже давно живет на две страны и на съемки в Москву добирается из Штатов, но дальние перелеты его явно не пугают.
- Это как встреча одноклассников, но которых вы почему-то всех любите, - сказал актер журналистам, которые собрались по случаю окончания съемок второго сезона "Молодежки. Новой смены".
Режиссер Сергей Арланов считает, что "Молодежка" вообще не изменилась. Фото: канал СТС
Продолжение легендарного сериала действительно похоже на встречу выпускников. Щукин - Соколовский встретится в кадре со своими бывшими партнерами - Антоном Антиповым (Иван Мулин) и Андреем Кисляком (Влад Канопка). Только теперь бывшие "медвежата" подросли и стали тренерами.
На тренерскую работу перешел и Андрей Кисляк (Влад Канопка). Фото: канал СТС
"Этого не могло произойти"
О том, что "Молодежка" снимается с размахом, можно было догадаться уже по количеству массовки у Ледового дворца в Балашихе. Вот у фудтрака, который стоит при входе на арену, кучкуются парни в бирюзовых бомберах с эмблемой "Акул Политеха". Это новые герои новой "Молодежки". Они и сами уже стали звездами, потому что первый сезон "Новой смены" вышел год назад. Неподалеку от них в окружении фанатов стоит Иван Мулин - Антон Антипов из "старой" "Молодежки". - Все ржут, 13 лет прошло, а Антипов, Кисляк и Щукин снова стоят в кадре, - рассказывает он о том, как прошла встреча с прилетевшим из США Соколовским. - И у всех очень смешанные, ностальгические эмоции. Этого же не могло произойти - но произошло!
Сам Соколовский в это время примеряет зеленый костюм с красными вставками. Его Егор Щукин - главный тренер белорусской команды «Зубры». Так что тут все по дресс-коду.
- В конце третьего сезона мой персонаж стал тренером ввиду травмы, - вспоминает Александр. - И я помню, что тогда думал, как было бы интересно поуправлять командой, почувствовать себя Макеевым (главным тренером «Медведей» в исполнении Дениса Никифорова). И теперь, когда я дошел до возраста Макеева, интересно примерить его ощущения тогда на себе.
К Кисляку возвращается бывшая жена?
Вообще "Молодежка" никогда не была сериалом только про хоккей. Забавно, что эту мысль нам озвучил режиссер сериала Сергей Арланов, сидя на скамейке штрафников прямо у льда.
- Для меня "Молодежка" никак не изменилась. Остались ключевые позиции и скрепы, которые были заложены в проект изначально. Например, о том, что если мы вместе, то мы непобедимы. О патриотизме в том числе. В этом, может, и заключается секрет смотрибельности картины всей семьей, - рассказал "Телепрограмме" режиссер, который стоял у истоков проекта и запускал первые сезоны.
- Похоже ли на встречу выпускников? Да, но у нас она продолжается четыре месяца съемок. Такие моменты бодрят и дают второе дыхание. Но это личный человеческий момент, а еще есть момент возвращения полюбившихся персонажей, - рассказал режиссер, пока на льду выстраивался огромный кран для съемок хоккейных сцен.
О том, что "Молодежка. Новая смена" еще и про любовь, напомнила и актриса Анна Михайловская. Ее героиня Яна - бывшая жена хоккеиста Андрея Кисляка. Их развод остался за кадром, а теперь зрители, видимо, узнают подробности семейного разлада.
В сериал вернулась и Яна Самойлова (Анна Михайловская). Фото: канал СТС
- С точки зрения драматургии возвращение Яны будет иметь положительный эффект. Эволюция Кисляка продолжается, его ждут новые перипетии в любовных отношениях и развитие карьеры, - прокомментировал активную личную жизнь своего персонажа актер Влад Канопка.
"Медведи" станут тренерами-конкурентами?
Вернется в кадр и жена хоккеиста Антона Антипова Оля (актриса Мария Пирогова). Но Ивана Мулина, который сыграл Антипова, больше волновала другая сюжетная линия, дружеская.
В первом сезоне Антипов и Кисляк были тренерами "Акул Политеха", но на этот раз тандем бывших "Медведей", кажется, дал трещину. Плюс встреча с Егором Щукиным случилась не просто так. Да и классические костюмы на всех троих были разными. Дресс-кода у тренеров нет, но на определенные мысли это подталкивает.
Антон Антипов (Иван Мулин) и Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) выясняют отношения. Фото: канал СТС
Кстати, тренерские и хоккейные баталии в "Молодежке. Новой смене" будут происходить с целью попасть на престижный международный турнир - "Кубок Дружбы".
Новая звезда "Акул Политеха"
Съемки на льду начались почти в десять вечера. Но внутри арены времени не ощущалось. Много света, шум от массовки на трибунах, команды режиссера через микрофон эхом разносились по всему стадиону.
Хоккеисты-актеры уже были у бортиков, не хватало только вратаря "Акул Политеха". В это время в раздевалке, где на двери красовалась надпись "Саша2, тот самый голкипер натягивал на себя 30-килограммовую форму с щитками, крагами и маской. «Сашей» оказался новый вратарь "Акул Политеха" Саша Сокол. Вернее, оказалась - Сашу играет актриса Алина Большакова.
Ей сильно велики шорты, футболка свисает на плечах даже при наличии огромных щитков. Но Сокол по сюжету становится чуть ли не главным героем команды. А Большакова стала одной из героинь всего съемочного процесса.
- Девочка хрупкая, ребята здоровые, а вратарь у нас делает силовые приемы. Поэтому, когда у нас Алина вылетела в ноги хоккеисту, не побоялась, мы сказали: «Ух ты, она так может!» - рассказал постановщик хоккейных сцен Александр Мартьянов, пока все ждали на льду Сокол.
О хоккейной квалификации Саши пока судить рано, но тут не надо быть экспертом, чтобы понять простое: появление девушки в мужском коллективе - повод для новых закрученных сюжетов. Съемки сериала закончены, так что ждем его скоро на канале СТС.