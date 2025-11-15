Как проходят съемки фильма "Марафон сердца"

Место было выбрано не случайно: дело в том, что один из главных героев проекта - спортсмен. По сюжету профессиональный велосипедист Дмитрий Ковалев (его играет Антон Кутынов) оказывается на загородной трассе, где его случайно сбивает студентка-медик Настя Лисицына (эта роль досталась Дарье Кукарских). Девушка - дочь крупного бизнесмена, владельца фармакологической компании. Папа, конечно, подготовил для дочери блестящее будущее. Но после случившегося Настя идет наперекор решению отца и устраивается в больницу, где лечится Дима. Сначала героиня ощущает вину по отношению к молодому человеку, но потом в ее сердце появляется и другое чувство…

В тот день, когда на площадке оказалась корреспондент «Телепрограммы», снимали как раз ту самую сцену дорожного происшествия. Поначалу за рулем красивого красного автомобиля сидит сама Дарья Кукарских, но потом режиссер Вячеслав Лавров принимает решение заменить девушку дублером. Тогда водительское место занимает весьма крепкий мужчина (так безопаснее!), на которого надевают длинноволосый парик и женскую куртку. Сцену, которая займет лишь несколько минут экранного времени, снимают чуть ли не несколько часов - с разных ракурсов и с разными участниками.

Исполнителю роли пострадавшего спортсмена гримеры наносят на лицо кровавый грим, а самому актеру приходится лежать на холодной земле.

- Я стараюсь следить за своей физической формой, - признается в перерыве Антон Кутынов, - занимался боксом, кикбоксингом, воркаутом. Даже до джигитовки доходило. Поэтому, наверное, в этот проект и попал, потому что надо было играть спортсмена.

Его слова подтверждает продюсер Олег Белёнов:

- Да, мы действительно искали актеров с хорошими физическими данными, потому что у нас фильм не только про любовь, но и про спорт. Хотя задействованные артисты не только отлично выглядят, они и играют блестяще. Особенно Даша Кукарских, которая может заплакать сама и в нужный момент.

Как плачет актриса, увидеть в моменте съемок нам не удалось. Но зато мы последили за ее переживаниями в другой напряженной сцене. Непорядочный жених Насти Егор (Александр Гурьев), который вот-вот станет бывшим, приходит на «разборки» с ее новым возлюбленным Димой.