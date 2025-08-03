Как Голливуд переделывал русскую киноклассику и поклонялся нашим режиссерам

Фокус с перемонтированием и монтажом под себя Голливуд проворачивал не раз. Особенно отличалась кинокомпания American International Pictures, которая покупала права на советские фильмы, чтобы их переделывать, добавляя эпизоды с американскими актерами, дублировать на английский язык и выпускать под новым названием, выдавая за продукт американского производства. Руководил студией режиссер и продюсер Роджер Корман - король фильмов категории B (эдакий американский Сарик Андреасян), с которым работали многие будущие суперзвезды Голливуда: Мартин Скорсезе, Джеймс Кэмерон, Джек Николсон, Роберт Де Ниро, Питер Фонда и другие.

Вместе с Корманом перепайкой советского кино занимался и Фрэнсис Форд Коппола до создания криминальной саги "Крестный отец" 18+. Задолго до нынешнего бума на киносказки американские постановщики переделали в 1962 году советскую картину "Садко" Александра Птушко, снискавшую призы Венецианского кинофестиваля. Так, гусляр славянской наружности Садко (Сергей Столяров) стал вдруг Синдбадом с саблей за поясом, а Великий Новгород - Копасандом.

Бесстыжий 23-летний Коппола, к слову, уже знакомый с работами Эйзенштейна, вместе с подельником сократил нашего "Садко" на шесть минут, вырезал русские народные песни и переименовал географические объекты и героев.

Как это продавали? По-американски нагло: как продолжение местного фильма «Седьмое путешествие Синдбада» (1958), а в титрах просто переписали фамилии: Сергей Столяров стал Эдвардом Столаром, Александр Птушко - Альфредом Поско. На афише при этом красовался наш бородатый Столяров - актер из деревни Беззубово. Гениально!

"Крестный отец" Лукаса и Кубрика - из Ленинграда

Не секрет, что топовые западные режиссеры фанатеют от классиков советского кино: Дзиги Вертова, Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского (на последнем строится примерно весь Ларс фон Триер). А вот про ленинградского режиссера Павла Клушанцева знают не все.