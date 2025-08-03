Как Голливуд переделывал русскую киноклассику и поклонялся нашим режиссерам

Обычно в обзорах блогеров и статьях критиков на заимствовании ловят наши фильмы. Это или откровенный покадровый плагиат, или близкие иностранным проектам художественные решения и приемы, вплоть до копирования персонажей и философии («Мстители» 18+ и «Защитники» 12+, «Игра престолов» 18+ и «Этерна» 18+ и проч.). А ведь голливудская «фабрика грез» тоже не раз, так скажем, вдохновлялась русским кино.
Ты Садко? Будешь Синдбадом!
"Волшебное путешествие Синдбада" (США, 1958). Фото: kinopoisk.ru
Фокус с перемонтированием и монтажом под себя Голливуд проворачивал не раз. Особенно отличалась кинокомпания American International Pictures, которая покупала права на советские фильмы, чтобы их переделывать, добавляя эпизоды с американскими актерами, дублировать на английский язык и выпускать под новым названием, выдавая за продукт американского производства. Руководил студией режиссер и продюсер Роджер Корман - король фильмов категории B (эдакий американский Сарик Андреасян), с которым работали многие будущие суперзвезды Голливуда: Мартин Скорсезе, Джеймс Кэмерон, Джек Николсон, Роберт Де Ниро, Питер Фонда и другие.
Вместе с Корманом перепайкой советского кино занимался и Фрэнсис Форд Коппола до создания криминальной саги "Крестный отец" 18+. Задолго до нынешнего бума на киносказки американские постановщики переделали в 1962 году советскую картину "Садко" Александра Птушко, снискавшую призы Венецианского кинофестиваля. Так, гусляр славянской наружности Садко (Сергей Столяров) стал вдруг Синдбадом с саблей за поясом, а Великий Новгород - Копасандом.
Бесстыжий 23-летний Коппола, к слову, уже знакомый с работами Эйзенштейна, вместе с подельником сократил нашего "Садко" на шесть минут, вырезал русские народные песни и переименовал географические объекты и героев.
Как это продавали? По-американски нагло: как продолжение местного фильма «Седьмое путешествие Синдбада» (1958), а в титрах просто переписали фамилии: Сергей Столяров стал Эдвардом Столаром, Александр Птушко - Альфредом Поско. На афише при этом красовался наш бородатый Столяров - актер из деревни Беззубово. Гениально!
"Крестный отец" Лукаса и Кубрика - из Ленинграда
Не секрет, что топовые западные режиссеры фанатеют от классиков советского кино: Дзиги Вертова, Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского (на последнем строится примерно весь Ларс фон Триер). А вот про ленинградского режиссера Павла Клушанцева знают не все.
"Планета бурь" (СССР, 1961). Фото: кадр из фильма
Его фильм 1961 года "Планета бурь" оказался, без сарказма, культовым. Сюжет основан на одноименной повести писателя-фантаста Александра Казанцева про высадку космонавтов на другую планету (на Венеру отправляется советско-американская экспедиция). Несмотря на то что проект снимали 60 лет назад, в нем есть масса невероятных высокотехнологичных находок - бродящий человекообразный андроид (самбист Борис Прутковский в костюме), искусственный интеллект, комбинированные съемки (лаву для вулкана сделали из теста), невесомость, вездеходы, снятые через аквариум кадры (коронный прием Джеймса
Кэмерона в вышедших сильно позже "Титанике" 12+ и "Аватаре2 12+) и многое другое.
"Звездные войны" (США, 1977). Фото: кадр из фильма
Фильм был настолько прорывным, что его купили 28 стран, в числе которых и США, где научная фантастика всегда была объектом особого интереса. Дошло до того, что картину попросту перемонтировали (!) и выдали за американский фильм "Путешествие на доисторическую планету". А потом добавили собственную линию про сексапильных амазонок с Венеры и выпустили еще один плагиаторский фильм - "Путешествие на планету доисторических женщин". Более того, при создании великих космических саг и Стэнли Кубрик, и Джордж Лукас не стеснялись признаваться, что вдохновлялись картиной Клушанцева, которого называли крестным отцом.
И сейчас можно найти отсылки к советской картине и в "Космической одиссее 2001 года", и в "Звездных войнах": робот C-3PO - это модифицированный костюм Прутковского, а флиппер главных героев - чисто вездеход из "Планеты бурь".
"Планета бурь" (СССР, 1961). Фото: кадр из фильма
Постановщик трюков в «Терминаторе» 16+ Роберт Скотак и вовсе вступил с Павлом Клушанцевым в переписку и выпрашивал у него чертежи и секреты трюков. Американец настолько фанател от русского режиссера, что даже прилетел в Москву в 1992 году, чтобы встретиться с ним лично.
- Появлением на экране масштабных сцен в космосе мир обязан не космическим войнам Лукаса и Кубрика, а русскому режиссеру Павлу Клушанцеву, - подчеркивал Скотак.
Клушанцев умер в 1999 году в возрасте 89 лет.
Куда подул Дар Ветер
Дар Ветер в "Туманности Андромеды" (СССР, 1967). Фото: кадр из фильма
В 1967 году в советский прокат вышла экранизация философского романа Ивана Ефремова "Туманность Андромеды" в исполнении режиссера Евгения Шерстобитова. Планировалась дилогия, но вторую часть не стали снимать в связи с кончиной актера Сергея Столярова. В США хорошо знали роман Ефремова - он был настоящим бестселлером. Джордж Лукас признавался, что и книгу читал, и фильм Шерстобитова смотрел.
"Туманность Андромеды" (СССР, 1967). Фото: кадр из фильма. "Звездные войны" (США, 1977). Фото: кадр из фильма
Не только смотрел, но и усиленно мотал на ус! Потому что цилиндрический робот R2D2 похож на советского железного собрата из "Туманности Андромеды2. Более того, есть открытые отсылки даже в именах главных персонажей, сформировавших вселенную "Звездных войн". В романе Ефремова фигурирует персонаж по имени Дар Ветер - он не злодей, но один из антагонистов (считается, что за ним скрывается образ автора).
Дарт Вейдер в «Звездных войнах» (США, 1977). Фото: кадр из фильма
Несложно догадаться, с чем созвучно имя Дара Ветера (его и играл почивший Столяров). Конечно, Дарт Вейдер.