Как гибель Сергея Пускепалиса навсегда изменила пятый сезон «Шифра»

Наступило лето, а это значит, что телеканалы переходят в энергосберегающий режим. На Первом стартует повтор второго сезона «Шифра» 16+, который и телерейтинги имел отличные, и в интернете снискал хорошую славу - что редкость для детектива о 50-х. Ламповая атмосфера, блестящий состав актрис - Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Елена Панова, Яна Дюбуи - и настоящая кинорежиссура Веры Сторожевой дали феноменальный результат. После закрытия проекта зрители буквально вымолили у канала возродить его. И это произошло. Журнал «Телепрограмма» - с новыми инсайдерскими подробностями.

Фатальный поворот

Летом прошлого года стало известно, что «Шифр» получит пятый сезон.

- Над новыми сериями работает та же команда, что создавала четыре предыдущих сезона, включая бессменного режиссера и сценариста проекта Веру Михайловну Сторожеву, - сообщил телекритик Александр Горбунов.

А разве не была поставлена точка? Напомним: в финале четвертого сезона главные героини - сотрудницы шифровального спецподразделения ГРУ Ирина Зимина, Анна Дорофеева, Катерина Свиридова и Соня Теплицкая отошли от дел. Все завершилось тем, что три сотрудницы ГРУ уволились, тогда как Свиридова, руководитель группы, осталась и стала обучать новых сотрудниц. Возможно, сюжет пятого сезона будет развиваться как раз вокруг этого поворота.

Единственный, кого точно зрители не увидят (если не вмешается вездесущий ИИ), - Сергей Пускепалис. Артист, игравший куратора женского суперподразделения от МГБ Проскурина, трагически погиб. Жизнь всеми любимого актера оборвала автокатастрофа: он давно помогал Донбассу и 20 сентября 2022 года вез с водителем на фронт бронированный «Форд», который не вписался в поворот, задел машину и вылетел на встречку под фуру на полном ходу. Актер погиб на месте. Похоронен в Железноводске вместе с родителями. Конечно, возрождение «Шифра» невозможно без упоминания знаковой личности.

- Есть масса примеров, когда у меня дебютировали актеры, начинали много сниматься и невероятно менялись, - вспоминала Сторожева коллегу. - А Сережа никогда не «звездил», как бы себя ни чувствовал. В последний съемочный день первого сезона просил засыпать его снегом: еще и еще, целый сугроб. Потом выскочил из этой бури и закричал: «Открываем второй сезон!» А потом признался: «Как хорошо, что я вас не подвел! Неделю назад у меня удалили аппендицит...» По сюжету гнался за кем-то, много бегал, но никому ничего не сказал. У него была масса обязанностей и параллельные съемки, но Сережа никогда не просил менять график, любил приговаривать: «Все четко!»

Посвящение Сергею Пускепалису

Первые подробности съемок пятого «Шифра» появились от Веры Сторожевой. Режиссер проговорилась, что съемки свежих эпизодов пройдут там же, где готовили третий и четвертый сезоны, - в Ставропольском крае. Это и будет своего рода посвящение - в виде светлого воспоминания - легенде сериала Сергею Пускепалису.

- Наверное, он покинул нас в своей лучшей поре, - предположила Сторожева. - Последний Сережин сезон «Шифра» мы снимали в Кавказских Минеральных Водах. И там же готовимся делать продолжение.

Как хорошо помнят зрители, третий сезон с участием Пускепалиса снимали в Пятигорске, а в четвертом уже перебрались в Кисловодск - тоже солнечный, тоже горный, тоже живописный, тоже с массой винтажных интерьеров. Что интересно, продолжения ждет не только широкая публика, но и дети артистов этого проекта!

- Вообще мы выпускали сериал с 2016 года и уже после четвертого сезона думали, что история исчерпала себя, поэтому пора закрывать, - признавалась «Телепрограмме» Елена Панова. - Ведь сложно столько времени поддерживать и историю, и зрительский интерес на высоком уровне. Острота ощущения новизны прошла, началось некое затирание. Лично у меня было такое ощущение. Но прошло время - и все соскучились (смеется). Захотелось продолжить и вернуться в старое, родное. Ведь эта история выходит за рамки профессионального: это большой этап жизни, связанный с рождением детей, их съемками. Дочки со мной были на площадке, даже немного снимались, поэтому, когда появились новости о закрытии проекта, они огорчились: «Очень жаль, мы бы хотели продолжения». Самое интересное, что Лида и Марьяша посмотрели «Шифр». И это не единичная история. Зачастую на улице ко мне подходят дети и просят сфотографироваться, потому что любят наш сериал. Вроде бы серьезный детектив, а оказался отличным фильмом для семейного просмотра. Поэтому продолжения ждем все вместе!

Премьера пятой части «Шифра» состоится не раньше 2027 года, и перед эфирным релизом Первый канал по традиции, скорее всего, отдаст ретродраму одной из онлайн-платформ.