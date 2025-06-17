Как Александр Михайлов ощутил на себе проклятие Ивана Грозного, но его вернули с того света

Актер Александр Михайлов представил свою книгу "Спаси и сохрани мою Россию". Презентация издания прошла в рамках 12-го Забайкальского международного кинофестиваля, президентом которого является Александр Яковлевич.

На творческом вечере артист делился своими воспоминаниями о детстве, коллегах, знаковых ролях. И рассказал мистическую историю, от которой волосы дыбом…

Пять актеров, игравших Ивана Грозного, ушли в тот мир

По словам Александра Михайлова, он трижды отказывался от роли Ивана Грозного. Его подавлял образ царя в исполнении Николая Черкасова в фильме Сергея Эйзенштейна.

Но худрук Малого театра Юрий Соломин убедил его взяться за эту работу. В основу спектакля легло знаменитое произведение Алексея Толстого. У писателя есть трилогия: "Смерть Ивана Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис". В Малом театре решили поставить первую часть, не меняя названия.

"Потом я выясняю, что пять актеров, игравших Грозного в театре и в кино, ушли в тот мир. Это были Николай Хмелев, Сергей Боярский. Я уж не говорю про Евгения Евстигнеева, снимавшегося в кино и недоснявшегося три дня. Потом Ярослав Барышев, Мамонов, — рассказал Александр Михайлов. — Но я все-таки погрузился в XVI век и понял, что это был величайший царь в истории нашего государства. Человек, который увеличил его практически в два раза. Но на него до сих пор льется много помоев. Самое интересное, что на каждую репетицию к нам приходил великий композитор Георгий Свиридов. Он сразу почувствовал мою отдачу в работе. И когда были перерывы, вызывал к себе. Мы очень много разговаривали. Однажды он меня спросил: "Хочешь я тебе сделаю подарок?" А потом сказал: "Включите музыку". А музыка такая, что у меня мурашки по коже. Я спросил, что это. А Свиридов ответил: "Хочешь верь, хочешь — нет. Но это музыка XVI века, самого Ивана Грозного. Это его стихи".

Несмотря на интересный процесс репетиций, Александра Михайлова не покидало чувство тревоги. По признанию самого актера, он чувствовал, что грядет беда. И попросил создателей спектакля убрать из названия слово "смерть". Но его заверили, что все будет хорошо…