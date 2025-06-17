Как Александр Михайлов ощутил на себе проклятие Ивана Грозного, но его вернули с того света

Актер Александр Михайлов представил свою книгу "Спаси и сохрани мою Россию". Презентация издания прошла в рамках 12-го Забайкальского международного кинофестиваля, президентом которого является Александр Яковлевич.
На творческом вечере артист делился своими воспоминаниями о детстве, коллегах, знаковых ролях. И рассказал мистическую историю, от которой волосы дыбом…
Пять актеров, игравших Ивана Грозного, ушли в тот мир
По словам Александра Михайлова, он трижды отказывался от роли Ивана Грозного. Его подавлял образ царя в исполнении Николая Черкасова в фильме Сергея Эйзенштейна.
Но худрук Малого театра Юрий Соломин убедил его взяться за эту работу. В основу спектакля легло знаменитое произведение Алексея Толстого. У писателя есть трилогия: "Смерть Ивана Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис". В Малом театре решили поставить первую часть, не меняя названия.
"Потом я выясняю, что пять актеров, игравших Грозного в театре и в кино, ушли в тот мир. Это были Николай Хмелев, Сергей Боярский. Я уж не говорю про Евгения Евстигнеева, снимавшегося в кино и недоснявшегося три дня. Потом Ярослав Барышев, Мамонов, — рассказал Александр Михайлов.
— Но я все-таки погрузился в XVI век и понял, что это был величайший царь в истории нашего государства. Человек, который увеличил его практически в два раза. Но на него до сих пор льется много помоев.
Самое интересное, что на каждую репетицию к нам приходил великий композитор Георгий Свиридов. Он сразу почувствовал мою отдачу в работе. И когда были перерывы, вызывал к себе. Мы очень много разговаривали.
Однажды он меня спросил: "Хочешь я тебе сделаю подарок?" А потом сказал: "Включите музыку". А музыка такая, что у меня мурашки по коже.
Я спросил, что это. А Свиридов ответил: "Хочешь верь, хочешь — нет. Но это музыка XVI века, самого Ивана Грозного. Это его стихи".
Несмотря на интересный процесс репетиций, Александра Михайлова не покидало чувство тревоги. По признанию самого актера, он чувствовал, что грядет беда. И попросил создателей спектакля убрать из названия слово "смерть". Но его заверили, что все будет хорошо…
Александр Михайлов. Фото: пресс-служба 12-го Забайкальского международного кинофестиваля
Как Александр Михайлов чуть не ушел из жизни
А в распоряжении Малого театра был дом, разделенный на четыре части. И однажды одну часть занял сам Александр Михайлов.
"Я хотел подышать воздухом, отдохнуть. Ноябрь, никого не было. И вдруг у меня из горла пошла кровь.
Позвать на помощь в лесу некого. Потом вышла еще партия крови. Затем появилась машина, в ней Саша Потапов. Он отвез меня в "Склиф". Машина была залита кровью.
Потом вышел врач и сказал Саше: "Еще бы 15 минут — и вашего актера бы не было".
По словам Александра Яковлевича, он почти полгода провел в Институте скорой помощи Склифосовского. Пережил две полосные операции, потерял 23 килограмма веса.
"Недаром в детстве меня называли Масел, Скелет, Мотыль. Я был жилистый", — пояснил актер.
"Знаешь, почему тебя Грозный вернул?"
Пока Александр Михайлов лежал в больнице, на роль Ивана Грозного ввели другого актера — Ярослава Барышева. Причем по рекомендации самого Михайлова.
Александр Михайлов. Фото: пресс-служба 12-го Забайкальского международного кинофестиваля
"И когда я вернулся, Юрий Мефодиевич налил мне кофе. Но я беру лист бумаги и говорю: "Юра, прости я ухожу из театра, потому что вы меня тогда не услышали. И больше я не смогу вернуться".
А он сказал: "Я тебе обещаю" (исполнить его просьбу о замене названия. — Прим. ред.). И редкий случай, но на афише Малого театра было три царя: царь Федор Иоаннович, царь Иван Грозный и царь Борис".
Репетируя роль Ивана Грозного, Александр Михайлов каждый раз читал: "Отче наш". Но однажды перед сценой со свечой артист не прочел молитву. И после этого, по словам Михайлова, у него отнялась рука.
Через полтора года Александр Михайлов все-таки ушел из театра. И вскоре узнал, что Ярослав Барышев покинул этот мир. Во время всех этих событий актер снова встретился с Георгием Свиридовым.
"Георгий Васильевич сказал: "Я молился за тебя, сынок". Знаешь, почему тебя Грозный вернул? Потому что ты не судил его и не ерничал над ним в отличие от многих твоих коллег.
Ты шел по этой правде и стоял вместе с ним за нашу Родину — Россию. И я чувствовал это".
Справка
Александр Яковлевич Михайлов — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, педагог, президент Забайкальского международного кинофестиваля.
Родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянная Читинской области (ныне Забайкальский край).
Известен по ролям в фильмах "Любовь и голуби", "Мужики", "Змеелов" и многим другим работам.
Служил в Приморском краевом драматическом театре им. М. Горького, Саратовском академическом театре драмы им. Карла Маркса, Московском драматическом театре им. Ермоловой, а также Государственном академическом Малом театре.