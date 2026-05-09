История Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, которая легла в основу сценария драмы «Семь верст до рассвета»

Он погиб 14 февраля 1942 года у деревни Малкино Великолукского района (Псковская область), по сути повторив подвиг Ивана Сусанина спустя почти 330 лет: Матвей Кузьмич завел врага в западню, а прославил его поступок писатель Борис Полевой. Теперь по истории Кузьмина сняли фильм, главную роль в котором сыграл Федор Добронравов (похож и без грима!), а «Телепрограмма» решила вспомнить, как происходили леденящие события тех дней, когда до победы над фашистской гадиной было еще далеко.

В рассказе Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина» (был еще и очерк в «Правде», поскольку автор был и военкором) немало неточностей - ну, это же литературное произведение. В реальности герой был не охотником, он происходил из семьи плотника. Отец надорвался и умер, когда мальчику исполнилось 7 лет. Напарник папы взял Матвея в ученики. Так что рос он мужиком рукастым. Стал колхозником сельхозартели «Рассвет». Воспитывал восьмерых детей (!), в том числе и сына Василия (в фильме его сыграл сын Федора Добронравова Виктор), которого фашисты взяли в заложники в ночь на 14 февраля 1942 года, чтобы кто-то из местных жителей деревни Куракино помог им выйти в тыл советских войск на Малкинской высоте, что в шести километрах от Великих Лук. Кузьмину-старшему на тот момент было 83. Он обманул нацистов, сказав, что сын болен, - и вызвался показать дорогу сам. В этот момент здоровый Василий Кузьмин отправился в расположение 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады, чтобы сообщить о самопальной деревенской операции по отвлечению врага командиру - полковнику Горбунову.

Семья у Кузьминых была большая, жили на приличном наделе земли шесть сыновей и две дочери. И это еще не считая внуков. Только у Василия Кузьмина было четверо детей. А в окружении фашистов они оказались потому, что не успели вывезти вещи: Матвей Кузьмич вернулся за ними вечером с сыном, взяв саночки, и встретился с захватчиками.

- Вася, мой папа, мне рассказывал, что сначала немцы взяли его, хотели, чтобы он их в тыл к нашим провел, - вспоминает внучка Матвея Кузьмина Любовь Васильевна Изотова. - Отцу было в ту пору 33 года, он уже четверых детей имел, и от армии у него была бронь, поскольку его оставили ремонтно-вагонный завод эвакуировать. Но дед схитрил: покрутил пальцем у виска - мол, сын-то у меня дурачок, потому и не в армии. И вызвался сам гитлеровцев проводить. Только успел шепнуть Васе, чтобы наших предупредил. Кстати, у Бориса Полевого Вася почему-то был представлен как 11-летний внук Матвея. Может, потому что роста маленького?

В фильме показано, как немцы отвели Матвея Кузьмича в комендатуру, предложили теплые вещи, спирта. Борис Полевой описал и это. Нюансы со временем прирастали и прирастали, так что теперь уже сложно разобраться, как было на самом деле. Но потомки отлично знают - по рассказам тех, кто выжил, как дед повел фашистов на верную гибель. Напрямую до Малкинской высоты было километров шесть, но виртуозно знавший местность Кузьмин плутал с нацистами до рассвета (отсюда и название картины). Когда дошли до Малкина, фрицев встретили шквальным огнем.

А похоронили весной...

Сам бой был страшным.

- Даже сейчас здесь можно остатки окопов разглядеть, - рассказывает внучка героя. - В них наши и ждали немцев. А дед специально их долго по лесу водил, боялся, что Вася не успеет предупредить. Бой был ужасный. В одних материалах написано, что наши 50 гитлеровцев убили, в других - 250.

Уже после облавы и бойни семье сообщили, что застигнутые врасплох нацисты расправились с Матвеем Кузьмичом. Вечером того же дня его сын Василий с братом взяли санки и отправились за телом.

- Полевой написал, что он участвовал в торжественных похоронах с оружейными залпами, но не было этого, - говорит Валентина Ивановна Пугачева, другая внучка Кузьмина. - Дед до весны пролежал в большом деревянном ящике, присыпанный снегом, во дворе у себя в Куракине. Мама рассказывала, что я все время норовила заглянуть туда, а она меня стращала, что дед может к себе затянуть. Здесь же, во дворе, и похоронили его весной. И только в 1953 году прах перенесли на братское кладбище в Великих Луках.

Подвиг Матвея Кузьмина, посмертно ставшего самым пожилым Героем Советского Союза 9 мая 1965 года, был увековечен не только Борисом Полевым, хотя его рассказ проходили в советских школах уже в третьем классе. На станции метро «Измайловский парк» (теперь «Партизанская») установлена скульптура Кузьмина, сделанная известным мастером Матвеем Манизером. На месте подвига - обелиск. Именем героя названы улица в Великих Луках, Лычевская средняя школа (Псковская область) и Старотябердинская средняя школа (Татарстан), а еще большой рыболовецкий траулер на Дальнем Востоке.

Подвиг Кузьмина - равно как и Ивана Сусанина в XVII веке - повторили за годы Великой Отечественной более сотни советских героев. Матвей Кузьмич был самым старшим из них - тем, кто задал вектор в вечность через самопожертвование.

«Семь верст до рассвета» 16+

В кинотеатрах с 30 апреля.