Фрейндлих, Смоктуновский и Броневой: как звезды стали великими после 40 лет

Дальше - слава, почет, деньги и далее со всеми остановками. Так было с актерами «Гарри Поттера» 12+, Владимиром Сычевым («Ералаш» 0+), Надеждой Михалковой («Утомленные солнцем» 18+), Дарьей Мороз («Семьянин» 18+), Алексеем Кравченко («Иди и смотри» 18+) и другими.

А вот совсем другое дело - стать звездой, когда тебе 40. А то и за 40. Как найти в себе силы не сдаться? Где обнаружить резервы для игры на длинную дистанцию? В обзоре «Телепрограммы» ряд артистов, которым повезло - они стали суперзвездами, хоть и не в молодости.

Алиса Фрейндлих

Да, Алиса Бруновна - дочь известнейшего советского артиста Бруно Фрейндлиха - с детства пошла по пути отца и мамы, которая тоже окончила актерские курсы. Еще в школе училась у признанной ленинградской актрисы и театрального педагога Марии Призван-Соколовой.

И хотя склонялась в сторону оперной сцены, все же поступила и окончила Театральный институт им. Островского (сейчас его уже нет). Все помнят советские картины «Таланты и поклонники» и «Неоконченная повесть», но никто не помнит там Фрейндлих.

Все потому, что в послевоенные годы Алиса Бруновна работала преимущественно в театре - сначала Комиссаржевской, а затем и Ленсовета, где начала раскрываться, как поздний цветок. Прорыв мог случиться в 1961 году, когда у Эльдара Рязанова актриса успешно прошла пробы в «Гусарскую балладу», но утвердили тогда на роль, как все знают, Ларису Голубкину.

Второй прорыв не случился в 1967 году, когда Рязанов снимал «Зигзаг удачи» - там под Фрейндлих написали роль Алевтины, сотрудницы фотоателье, которая безуспешно пытается найти мужчину. Тогда Алиса Бруновна впервые могла примерить механику перевоплощения из замарашки в красотку, но опять не вышло - помешала беременность (дочь Варя родилась в 1968 году). Третий прорыв не состоялся в 1975 году - артистка должна была сыграть Надю Шевелеву! И опять не срослось: взяли Барбару Брыльску.

Зато уже в «Служебном романе» метаморфоза из «Зигзага удачи» и главная роль случились так случились. Фильм вышел в 1978 году, когда актрисе было 44 года. Не так уж много по жизненным меркам - но по актерским? Так вся страна, а не только публика ленинградских театров, узнала масштаб таланта артистки - дальше были и «Сталкер», и «Три мушкетера», и масса других фильмов и спектаклей, в которых Алиса Бруновна играла вплоть до 90 лет.

Иннокентий Смоктуновский

Даже сам великий Кеша Смоктунович (фамилию изменил для звучания) долго ждал счастливого билета. Вспомните навскидку молодого актера в кадре? То-то и оно. До Великой Отечественной он окончил фельдшерско-акушерское училище, потом - курсы киномехаников, а в 1942-м в этом качестве работал в воинской части Красноярска и госпитале при ней.

В том же году был принят статистом в городской драмтеатр. И все же в 43 м был призван: связным штаба, участвовал в боях на Курской дуге, форсировании Днепра, освобождении Киева. Был в плену, сбежал, партизанил. После победы вернулся в родной Красноярск, где размышлял над будущим и получил статус «минус 39» (запрет на работу в 39 городах СССР для «неблагонадежных» военнопленных).

Набирался актерского опыта в Заполярье, Дагестане, Сталинграде. Решил штурмовать Москву в 1955 году.

Сначала были роли в массовке, потом небольшой проблеск в «Солдатах» (по повести Некрасова) Александра Иванова в 1956 году и резкий импульс через год, когда выдающийся режиссер Георгий Товстоногов поставил «Идиота», пригласив на главную роль Смоктуновского. Тогда его и заметили. В 1964 году, когда вышел фильм «Гамлет» с актером в главной роли, ему было 39.

После он сыграл Ленина в картине «На одной планете», доброго угонщика Юрия Деточкина в «Берегись автомобиля», ряд блестящих ролей в экранизации классики («Преступление и наказание», «Дядя Ваня», «Живой труп») и много-много недосягаемых до сих пор образов, которые обожает вся страна. И не только наша - его Гамлета признала не только вся Англия, но и лично королева Великобритании.

Это воплощение до сих пор считается одним из лучших в мире прочтений образа, выписанного Шекспиром. Смоктуновского в образе Гамлета поместили в галерее старинного театра Олд Вик в Лондоне среди портретов великих исполнителей шекспировских ролей.

Евгений Евстигнеев

Один из лучших (если не лучший) русских артистов всех времен и народов Евгений Евстигнеев родился в поселке на окраине Горького(Нижний Новгород) в семье рабочих. Отца потерял в 6 лет, отчима - в 14, сводный брат (комик, кстати) тоже ушел рано.

Окончил семилетку - и в начале войны пошел работать электромонтером. Год проучился в дизелестроительном техникуме, четыре года работал слесарем на заводе «Красная Этна» - там на проходной до сих пор висит памятная табличка в честь легенды, там он и начал постигать азы творчества.

А после окончания войны поступил в Горьковское театральное училище (теперь названо в его честь), после чего получил распределение во Владимирский драмтеатр, где за три года сыграл 23 роли. Потенциал артиста был безграничен - именно поэтому в 1954 году он поступил сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, где с однокурсниками организовал «Студию молодых актеров», ставшую впоследствии «Современником».

Да, он блистал на театральных подмостках - исполнял и Голого короля, и Дорна. Но первая большая роль пришла в 1964 году, когда Элем Климов снял комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Артисту было под 40 лет. Комедия прогремела. Дальше были «Гиперболоид инженера Гарина», «Собачье сердце», «Золотой теленок», «Семнадцать мгновений весны» и другие великие работы непризнанного поначалу гения.

Леонид Броневой

Безупречный фашист Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны» и уморительный куплетист Велюров из «Покровских ворот» тоже выстрелил довольно поздно. Окончив в 1950 году Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского, Броневой, сын репрессированных евреев, пробивал себе путь в большое кино с трудом - работал диктором на радио, даже переводил узбекскую поэзию на русский!

А после окончания вуза получил распределение в Магнитогорский драмтеатр, где перебивался с хлеба на воду. Больших ролей не было, узнаваемости, разумеется, тоже. Рекламу еще тогда не придумали. Поэтому пришлось ехать в Москву.

Но и после окончания Школы-студии МХАТ в 1955 году - Леониду тогда было уже 27 - звезды никак не складывались. Он опять получил распределение в дальний путь - и убыл в Грозный, где жил с первой женой Валентиной Блиновой, тоже актрисой.

После работал в Иркутске и Воронеже, в столицу вернулся только в 60-е после смерти жены. Ходил на пробы - не брали (!), зарабатывал профессиональной игрой в домино (!) на Тверском бульваре, чтобы прокормить дочь.

Только в 1962 году удалось прорваться в Театр на Малой Бронной, после чего Татьяна Лиознова пригласила и утвердила Броневого на роль главы гестапо Генриха Мюллера. Именно эта роль прославила Леонида Сергеевича и вывела в народные герои через крылатые фразы и анекдоты. Потом были судьбоносное приглашение в суперзвездный «Ленком» и масса мощнейших ролей - в «Формуле любви», «Покровских воротах», «Мюнхгаузене», «Небесах обетованных» 18+ и «Простых вещах» 12+ в 2007 году. Вся страна увидела гений Мюллера, когда Броневому стукнуло 45.