Фрейндлих нянчит Лермонтова, а Винни-Пух постарел: какие фильмы начнут вот-вот сниматься

Горизонт обозримого будущего в российском кино теперь - после триумфа "Чебурашки" 6+ (6,7 млрд руб.) - значительно расширился. Если раньше кинокомпании робко планировали премьеры, то теперь железобетонными сваями вколачивают даты показа магистральных проектов на годы (!) вперед. Уже сейчас можно приобрести билеты на новогодние суперпремьеры "Буратино" 6+ и "Чебурашка 2" 6+, которые выходят 1 января.
А "Телепрограмма" подготовила перечень еще нескольких сверх свежих проектов, съемки которых не стартовали, но работа уже вовсю кипит - авторы защищали их на прошедшем питчинге Фонда кино.
Лермонтов под опекой Фрейндлих
В эпоху больших перемен большие режиссеры ушли в большое плавание эскапизма. Они снимают не про реальность, а про прошлое - байопики: Алексей Герман-младший - про Сергея Эйзенштейна, Алексей Учитель - про Дмитрия Шостаковича, а Павел Лунгин - про Михаила Лермонтова (и документалку про Петра Мамонова).
В 2026 году Россия будет оплакивать выдающегося поэта и русского офицера - исполняется 185 лет со дня его гибели на дуэли. Вот и взялся режиссер "Острова" 18+ за картину. Лунгину смерть Лермонтова от выстрела Николая Мартынова до сих пор видится загадочной и нераскрытой.
- Всего четыре года творческой жизни, битва у реки Валерик - все это войдет в фильм, - пояснил постановщик.
Жанр Лунгин определяет как психологический триллер. Преследовать гениального русского автора на протяжении повествования будет Фатум - злой рок в виде Черного человека, начертавшего путь главного героя. На главную роль постановщик рассматривает Александра Петрова, уже игравшего другого классика - Николая Гоголя. Бабушку поэта может сыграть Алиса Фрейндлих, а друга и убийцу - Николая Мартынова - Максим Матвеев.
Любовь всей жизни Лермонтова, Екатерину Сушкову, может сыграть звезда «Слова пацана» 18+ Елизавета Базыкина или Софья Синицина, которая родила дочь Павлу Табакову. К съемкам байопика о поэте Павел Лунгин намерен приступить в конце текущего года.
Жуков не боится Бабайку
Фото: Светлана Маковеева/"КП"
Еще в конце 2024 года, задолго до бума на лабубу, солист "Руки Вверх!" Сергей Жуков выпустил короткий видеоролик, в котором пушистый домовенок неопределенного вида приходит в комнату к девочке, которая не может уснуть. А уже летом текущего года, когда россияне накупили на маркетплейсах мохнатых лабубу на 1,5 млрд руб., Жуков зарегистрировал и бренд "Бабайка". Имя, знакомое каждому непослушному ребенку в нашей стране, теперь будут носить и игрушки, и школьные принадлежности, и питание, и детские товары от солиста «Руки Вверх!».
Одновременно с этим Сергей, поднаторевший в режиссуре и продюсировании ("Евгенич" 16+, "Плакса" 16+), снимает вместе с сыном Алексея Учителя Ильей, выпустившим "Летучий корабль" 6+, новый полнометражный проект про зверька, которого многие уже начали сравнивать с Чебурашкой. Кто будет одвиживать Бабайку - пока секрет.
Бикович уйдет под воду
Фото: Максим Константинов/Global Look Press
"Буратино", "Сказка о потерянном времени", "Волшебник Изумрудного города", "Огниво", "Хозяйка Медной горы" - кажется, нет уже всем известных сказок (киносказок), которые в настоящий момент не экранизируют. Очередное размышление по теме готовит Антон Ланшаков, сценарист анимационных хитов "Бумажки" 0+ и "Ми-ми-мишки" 0+. Это будет новое прочтение баллады Василия Жуковского "Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею", которую все советские дети видели в исполнении режиссера Александра Роу.
В новом проекте, премьера которого намечена на 2027 год, в главной роли отважного кузнеца Андрея видят Александра Петрова, в качестве водяного Ильменя - Милоша Биковича, за образ властелина подводного царства Берендея отвечает Леонид Ярмольник, а собственно главной героини Варвары - Рината Тимербаева.
Леонов озвучит пожилого Винни-Пуха
Фото: Сергей Киселев/Агенство "Москва"
Этого возвращения ждали многие. Долгие годы отказывался идти по пути отца в озвучке Винни-Пуха Андрей Леонов, но в итоге... сдался. Новый фильм про несуразного, но доброго медвежонка, обожающего мед, снимает Василий Ровенский ("Коты Эрмитажа" 6+, "Новогодний шеф" 12+). Сюжет, разумеется, построен на основе сказок Милна - Заходера, но есть нюансы: в новой картине главный герой Артем, обнаруживший портал в Зачарованный лес с добрыми зверушками, уже во взрослом возрасте (через 20 лет) повстречает Винни, который, как оказалось, застрял во времени и не может вернуться домой. Ему - внимание - уже 56! Тут и начнется самое интересное. В кастинге, помимо Леонова, есть Милош Бикович, Виктор Хориняк, Диана Пожарская и другие. Характер взрослого Пуха создатели проекта трактуют как "философ".
Борисов берется за мозг
Фото: Даниил Опарин
Главная кинозвезда текущего года Юра Борисов, отхвативший на «Оскаре» комплименты от самого Роберта Дауни-младшего и контракт с крупнейшим киноагентством Голливуда, тоже прыгает по сказкам. После роли Глота в блокбастере "Сто лет тому вперед" 12+ его в киносказку с абсурдистским сюжетом и названием "Лосось на моем чердаке" заполучила Алена Званцова ("Частица вселенной" 16+). Проект раскрывает судьбу непутевого юриста (Антон Васильев), который вдруг понимает, что все проблемы в его жизни из-за "редактора мозга", который корректирует память за него. Этого самого менеджера извилин и должен сыграть Борисов. Эстетика проекта, по замыслу создателей, отсылает к работам Тима Бертона. В проект планируется привлечь и других звезд - Ирину Горбачеву и Петра Федорова.