Фрейндлих нянчит Лермонтова, а Винни-Пух постарел: какие фильмы начнут вот-вот сниматься

Горизонт обозримого будущего в российском кино теперь - после триумфа "Чебурашки" 6+ (6,7 млрд руб.) - значительно расширился. Если раньше кинокомпании робко планировали премьеры, то теперь железобетонными сваями вколачивают даты показа магистральных проектов на годы (!) вперед. Уже сейчас можно приобрести билеты на новогодние суперпремьеры "Буратино" 6+ и "Чебурашка 2" 6+, которые выходят 1 января.

А "Телепрограмма" подготовила перечень еще нескольких сверх свежих проектов, съемки которых не стартовали, но работа уже вовсю кипит - авторы защищали их на прошедшем питчинге Фонда кино.

Лермонтов под опекой Фрейндлих

В эпоху больших перемен большие режиссеры ушли в большое плавание эскапизма. Они снимают не про реальность, а про прошлое - байопики: Алексей Герман-младший - про Сергея Эйзенштейна, Алексей Учитель - про Дмитрия Шостаковича, а Павел Лунгин - про Михаила Лермонтова (и документалку про Петра Мамонова).

В 2026 году Россия будет оплакивать выдающегося поэта и русского офицера - исполняется 185 лет со дня его гибели на дуэли. Вот и взялся режиссер "Острова" 18+ за картину. Лунгину смерть Лермонтова от выстрела Николая Мартынова до сих пор видится загадочной и нераскрытой.

- Всего четыре года творческой жизни, битва у реки Валерик - все это войдет в фильм, - пояснил постановщик.

Жанр Лунгин определяет как психологический триллер. Преследовать гениального русского автора на протяжении повествования будет Фатум - злой рок в виде Черного человека, начертавшего путь главного героя. На главную роль постановщик рассматривает Александра Петрова, уже игравшего другого классика - Николая Гоголя. Бабушку поэта может сыграть Алиса Фрейндлих, а друга и убийцу - Николая Мартынова - Максим Матвеев.

Любовь всей жизни Лермонтова, Екатерину Сушкову, может сыграть звезда «Слова пацана» 18+ Елизавета Базыкина или Софья Синицина, которая родила дочь Павлу Табакову. К съемкам байопика о поэте Павел Лунгин намерен приступить в конце текущего года.

Жуков не боится Бабайку