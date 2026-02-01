Фавориты и триумфаторы "Золотого глобуса" - именно они главные претенденты на "Оскар"

Обычно считается, что это репетиция "Оскара": мол, академики теперь будут ориентироваться именно на этот наградной лист (что не всегда так, но часто именно так). И вослед за «Глобусами» в руки отмеченных артистов последуют золотые статуэтки рыцарей, которые вручат 15 марта в Лос-Анджелесе. "Телепрограмма" выбрала три главных фильма и сериала, набравших авоську "Золотых глобусов", и представляет их читателю - ведь именно у них действительно крайне высокие шансы на "Оскар".
"Больница Питт" 18+
Самый недооцененный феномен ТВ последних лет, что в общем-то даже хорошо. Большое внимание может только навредить столь камерному хиту. «Больница Питт» (HBO Maх) - сериал, вышедший в начале 2025 года, который в сонме медицинских проектов незаслуженно затерялся, хотя определенно стоит особняком. В ленте, где нет медийных суперзвезд (главного героя доктора Майкла Робинавича, страдающего от постковидной депрессии, играет Ноа Уайли из «Скорой помощи» 16+), невероятно реалистично показана работа врачей неотложки Питтсбургской больницы, помирающих в 15-часовых сменах.
Масса психологических проблем и пациентов, и докторов с присущим им циничным черным юмором. Первый сезон получил пять статуэток «Эмми», не так давно вышел второй сезон, а в это время сериал продлили на третий. За каждую серию перед зрителями проносится несколько человеческих жизней, и этот вихрь не может не затягивать. В январе «Больница Питт» наконец уже была признана «Золотым глобусом» (два приза - как лучший сериал и за лучшую мужскую роль) и теперь считается ключевым фаворитом в сериальной номинации «Оскара».
"Одна из многих" 18+
Фото: кадр из фильма
Самая главная интрига и надежда прошлого года - возвращение в дело Винса Гиллигана, великого продюсера, подарившего миру лучший сериал всех времен и народов "Во все тяжкие" 18+. Уже на стадии работы над продолжением той прекрасной ленты - в ходе выпуска спин-оффа "Лучше звоните Солу" 18+ - Гиллиган начал выводить на первый план замечательную и не обласканную критикой и наградами актрису Рэй Сихорн (озвучивала мультики "Гриффины" 18+, "Робоцып" 18+ и др.).
Она как никто другой умеет показать собранную и нацеленную на карьеру женщину немодельной внешности, которая остается бесконечно одинокой и несчастной в личной жизни и вовсе не собирается скрывать человечность, слабость и уязвимость. Если в "Соле" героиня Сихорн пытается строить убогие отношения с адвокатом Гудманом, то в премьерном проекте "Одна из многих" (ощущается как «Одна из немногих») - с целой планетой Земля.
Гиллиган пытается осмыслить происходящее сейчас, в том числе в США, необычным образом. Что если бы все мгновенно стали жить по заветам моралистов и экоактивистов в белых пальто - стали толерантными, дружелюбными, прекратили разом все войны и конфликты, отменили границы и государства? Такой вирус спускают на человечество инопланетные силы, а героиня Сихорн, получив иммунитет, с недоумением наблюдает за этой ужасающей идиллией толстовской секты.
Тотальное всепожирающее "счастье". Вместо личности действуют коллективный разум и телепатия. И тут возникает главный вопрос: а что, собственно, делает человека человеком? За роль в ленте, финал которой многих разочаровал, у Сихорн есть личный "Золотой глобус" за лучшую женскую роль, а у проекта в целом - тот же приз как лучшему сериалу. Ждем марта, в котором один из "Оскаров" смелая лента все же обязана забрать. Хотя бы за идею и повод задуматься.
"Битва за битвой" 18+
Фото: кадр из фильма
Эпичный боевик про революцию внутри каждого из нас, которая никогда не прекращается, даже если нам кажется, что пришел покой. Режиссер культовой "Нефти" 18+ и прославленной "Магнолии" Пол Томас Андерсон показал, что один из немногих в Голливуде не теряет хватки и борется за качество. Почти трехчасовая картина смотрится на одном дыхании. В ней и энергия борьбы за мечту, и интриги с предательствами, и стреляющие монашки, и восхитительный отморозок-вояка в исполнении Шона Пенна. Органичнейший обаятельный скуф, которого Леонардо ДиКаприо и играть, по сути, не надо (все уже есть, просто зайти в кадр).
В неподражаемом дуэте с ним - гарлемская певица и модель Тейяна Тейлор. В картине бытовой абсурд соседствует с глубочайшими проблемами и интеллектуально-этическими дилеммами. Все как в нашей жизни, короче. Четыре "Золотых глобуса" ("Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Лучшая актриса второго плана" - Тейяна Тейлор) - вполне очевидная затравочка для "Оскара".