Фавориты и триумфаторы "Золотого глобуса" - именно они главные претенденты на "Оскар"

Обычно считается, что это репетиция "Оскара": мол, академики теперь будут ориентироваться именно на этот наградной лист (что не всегда так, но часто именно так). И вослед за «Глобусами» в руки отмеченных артистов последуют золотые статуэтки рыцарей, которые вручат 15 марта в Лос-Анджелесе. "Телепрограмма" выбрала три главных фильма и сериала, набравших авоську "Золотых глобусов", и представляет их читателю - ведь именно у них действительно крайне высокие шансы на "Оскар".

"Больница Питт" 18+

Самый недооцененный феномен ТВ последних лет, что в общем-то даже хорошо. Большое внимание может только навредить столь камерному хиту. «Больница Питт» (HBO Maх) - сериал, вышедший в начале 2025 года, который в сонме медицинских проектов незаслуженно затерялся, хотя определенно стоит особняком. В ленте, где нет медийных суперзвезд (главного героя доктора Майкла Робинавича, страдающего от постковидной депрессии, играет Ноа Уайли из «Скорой помощи» 16+), невероятно реалистично показана работа врачей неотложки Питтсбургской больницы, помирающих в 15-часовых сменах.

Масса психологических проблем и пациентов, и докторов с присущим им циничным черным юмором. Первый сезон получил пять статуэток «Эмми», не так давно вышел второй сезон, а в это время сериал продлили на третий. За каждую серию перед зрителями проносится несколько человеческих жизней, и этот вихрь не может не затягивать. В январе «Больница Питт» наконец уже была признана «Золотым глобусом» (два приза - как лучший сериал и за лучшую мужскую роль) и теперь считается ключевым фаворитом в сериальной номинации «Оскара».

"Одна из многих" 18+