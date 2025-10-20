Дмитрий Нагиев: "На съемках 'Санкционера' я еле вполз в кадр, где пытался свою хромоту прикрыть"

20 октября на канале СТС состоится премьера сериала "Санкционер" режиссера Жоры Крыжовникова. Сюжет рассказывает историю олигарха Василия Баранова (Дмитрий Нагиев), построившего бизнес-империю за границей, но внезапно попавшего под санкции и потерявшего все состояние. Новость о финансовом крахе застает его в родном Семиболотске, куда он не возвращался более трех десятилетий.
Оказавшись в нищете, Баранов не встречает сочувствия окружающих. Это подталкивает его к попыткам вернуть былое богатство, параллельно переосмысливая отношения с отцом (Александр Ильин), бывшей возлюбленной (Любовь Толкалина) и внезапно обнаруженной дочерью (Аглая Тарасова), о существовании которой он не подозревал.
Впрочем, про отсутствие жалости к опальному бизнесмену мы все-таки погорячились. Обедневшего олигарха жалеет таксист Федя (Борис Дергачев), который готов протянуть Василию руку помощи.
На съемках сериала Дмитрию Нагиеву пришлось совершать прыжок с крыши, укрощать коня, полностью раздеться и тонуть в реке. Но во всех ситуациях он вышел сухим из воды.
Борис Дергачев. Фото: кадр из сериала "Санкционер"
Подробнее об уроках Жоры Крыжовникова, трюковых сценах и своих отношениях с деньгами исполнитель роли Василия Баранова Дмитрий Нагиев рассказал в интервью Teleprogramma.org.
Дмитрий Нагиев: "Я пожилой человек, на ладан дышу"
— Дмитрий, как вам новая работа?
— Кто же любит работать? Работа вообще не мое. Как съемка начинается, так хоть из профессии уходи. Я к себе не так серьезно отношусь, как к артисту, поэтому работать не люблю.
— Если не эта профессия, то какая?
— Понятия не имею. У меня и в этой-то профессии ни черта не получается. Конечно, кокетничаю, но работать не люблю. Вот по четыре часа, день через семь, было бы замечательно.
— А в реальности сколько получается?
— Тридцать пять смен только в этом сериале. Куда это годится? Я пожилой человек, на ладан дышу.
Дмитрий Нагиев о предложении Жоры Крыжовникова: "И вот у нас начался этот пинг-понг уговоров-ответов"
— Какой самый неожиданный урок получили на съемочной площадке?
— Поскольку продюсер этого сериала Жора Крыжовников, у меня случился хороший урок конкретно с ним. Помню, как приехал на съемочную площадку предыдущего фильма, над которым мы вместе работали.
Значит, играю первый дубль, слышу, как он смеется у плейбэка. В этот момент думаю: "Вот я молодец!» Подхожу после, а он мне: "Дмитрий, насмешили, нам так не надо". Спрашиваю: "А как надо?" А он в ответ: "Не знаю, идите работайте". Играю, возвращаюсь.
Он мне: "Вот, а теперь между". Урок? Урок. Я как въедливый артист понял, о чем идет речь. И вот таких маленьких эпизодов можно набрать много. Кто хочет, учится, а кто не хочет, тот на трех оценках (реакция актера на какое-то событие по сюжету. — Прим. ред.) и живет.
— Вы сразу согласились играть миллиардера Василия Баранова?
— Когда Андрей Николаевич (Жора Крыжовников. — Прим. ред.) позвонил и предложил, сначала ответил: "Спасибо большое. Нет". И вот у нас начался этот пинг-понг уговоров-ответов. Но он умеет с помощью красноречия и денег убеждать, что будет хороший проект.
— Почему отказались сначала?
— Около сорока смен. Ну куда это годится?
Дмитрий Нагиев. Фото: кадр из сериала "Санкционер"
— А что вас сближает с героем?
— Есть актеры, у которых в любой роли всегда прослеживается он. Поэтому, наверное, смешно говорить, что я сейчас создам что-то такое.
Как говорил мой мастер: "Когда ты играешь кошку и тебе на секунду показалось, что ты кошка, надо вызывать санитара".
Дмитрий Нагиев: "Но какие-то простенькие трюки я делаю"
— Трюки здесь тоже осложнили вам жизнь? Делали сами?
— Почти всегда делаю сам. Но на съемки приехал после курсов актерского мастерства в Дубае, где решил студентов удивить своей пластикой. Я тогда сделал кувырок вперед с зависом. А мне мало, что они ахают и восхищаются.
Думаю, сделаю-ка кувырок назад с выходом на руки и ноги. Сделал. Но пол оказался линолеумным, еще и намок. Вот правая нога и уехала в сторону.
После чего уже на съемках "Санкционера" еле вползал в кадр, где пытался свою хромоту прибрать. Но какие-то простенькие трюки я делаю. Отчего же нет?
— А если говорить про тему этого сериала, вас коснулись санкции?
— Думаю, нас всех они коснулись. Тот позор при расчете за границей, когда ищешь по карманам какие-то тугрики, чтобы купить еду…
Дмитрий Нагиев: "Школа отторгала меня, а я ее"
— А если говорить про ваши отношения с деньгами, вы транжира или бережливый?
— Бережливый, но щедрый. Мне жалко себе что-то покупать, но своим любимым доставляет огромное удовольствие.
Кадр из сериала "Санкционер". Фото: телеканал СТС
— В одной из серий ваш герой возвращается в родную школу. Каким вам запомнилось это время?
— Не могу назвать этот период лучшим в своей жизни. Ничего хорошего тогда не было. Как в старости нет ничего хорошего, так и в школьной романтике.
Школа отторгала меня, а я ее. Спас меня спорт, справки о том, что я уехал на соревнования, очень помогали.
А вы будете смотреть сериал "Санкционер" по будням на телеканале СТС в 18:00? Зрители смогут посмотреть сразу три серии проекта. Продолжительность каждой серии - полчаса. Это очень удобный зрительский формат, который позволит вам сосредоточиться и на деталях, и при этом не устать от просмотра.
Как только посмотрите первые серии сериала, делитесь в комментариях!
