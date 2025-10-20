Дмитрий Нагиев: "На съемках 'Санкционера' я еле вполз в кадр, где пытался свою хромоту прикрыть"

Дмитрий Нагиев на съемках сериала "Санкционер". Фото: телеканал СТС

Актер рассказал, какой урок ему преподал Жора Крыжовников, выполняет ли он трюки своими силами и чем ему запомнились школьные годы. Были ли они чудесными?

20 октября на канале СТС состоится премьера сериала "Санкционер" режиссера Жоры Крыжовникова. Сюжет рассказывает историю олигарха Василия Баранова (Дмитрий Нагиев), построившего бизнес-империю за границей, но внезапно попавшего под санкции и потерявшего все состояние. Новость о финансовом крахе застает его в родном Семиболотске, куда он не возвращался более трех десятилетий.

Оказавшись в нищете, Баранов не встречает сочувствия окружающих. Это подталкивает его к попыткам вернуть былое богатство, параллельно переосмысливая отношения с отцом (Александр Ильин), бывшей возлюбленной (Любовь Толкалина) и внезапно обнаруженной дочерью (Аглая Тарасова), о существовании которой он не подозревал.

Впрочем, про отсутствие жалости к опальному бизнесмену мы все-таки погорячились. Обедневшего олигарха жалеет таксист Федя (Борис Дергачев), который готов протянуть Василию руку помощи.

На съемках сериала Дмитрию Нагиеву пришлось совершать прыжок с крыши, укрощать коня, полностью раздеться и тонуть в реке. Но во всех ситуациях он вышел сухим из воды.

Борис Дергачев. Фото: кадр из сериала "Санкционер"

Подробнее об уроках Жоры Крыжовникова, трюковых сценах и своих отношениях с деньгами исполнитель роли Василия Баранова Дмитрий Нагиев рассказал в интервью Teleprogramma.org.

Дмитрий Нагиев: "Я пожилой человек, на ладан дышу"

— Дмитрий, как вам новая работа?

— Кто же любит работать? Работа вообще не мое. Как съемка начинается, так хоть из профессии уходи. Я к себе не так серьезно отношусь, как к артисту, поэтому работать не люблю.

— Если не эта профессия, то какая?

— Понятия не имею. У меня и в этой-то профессии ни черта не получается. Конечно, кокетничаю, но работать не люблю. Вот по четыре часа, день через семь, было бы замечательно.

— А в реальности сколько получается?

— Тридцать пять смен только в этом сериале. Куда это годится? Я пожилой человек, на ладан дышу.

Дмитрий Нагиев о предложении Жоры Крыжовникова: "И вот у нас начался этот пинг-понг уговоров-ответов"

— Какой самый неожиданный урок получили на съемочной площадке?

— Поскольку продюсер этого сериала Жора Крыжовников, у меня случился хороший урок конкретно с ним. Помню, как приехал на съемочную площадку предыдущего фильма, над которым мы вместе работали.

Значит, играю первый дубль, слышу, как он смеется у плейбэка. В этот момент думаю: "Вот я молодец!» Подхожу после, а он мне: "Дмитрий, насмешили, нам так не надо". Спрашиваю: "А как надо?" А он в ответ: "Не знаю, идите работайте". Играю, возвращаюсь.

Он мне: "Вот, а теперь между". Урок? Урок. Я как въедливый артист понял, о чем идет речь. И вот таких маленьких эпизодов можно набрать много. Кто хочет, учится, а кто не хочет, тот на трех оценках (реакция актера на какое-то событие по сюжету. — Прим. ред.) и живет.

— Вы сразу согласились играть миллиардера Василия Баранова?

— Когда Андрей Николаевич (Жора Крыжовников. — Прим. ред.) позвонил и предложил, сначала ответил: "Спасибо большое. Нет". И вот у нас начался этот пинг-понг уговоров-ответов. Но он умеет с помощью красноречия и денег убеждать, что будет хороший проект.

— Почему отказались сначала?

— Около сорока смен. Ну куда это годится?

Дмитрий Нагиев. Фото: кадр из сериала "Санкционер"

— А что вас сближает с героем?

— Есть актеры, у которых в любой роли всегда прослеживается он. Поэтому, наверное, смешно говорить, что я сейчас создам что-то такое.

Как говорил мой мастер: "Когда ты играешь кошку и тебе на секунду показалось, что ты кошка, надо вызывать санитара".

Дмитрий Нагиев: "Но какие-то простенькие трюки я делаю"

— Трюки здесь тоже осложнили вам жизнь? Делали сами?

— Почти всегда делаю сам. Но на съемки приехал после курсов актерского мастерства в Дубае, где решил студентов удивить своей пластикой. Я тогда сделал кувырок вперед с зависом. А мне мало, что они ахают и восхищаются.

Думаю, сделаю-ка кувырок назад с выходом на руки и ноги. Сделал. Но пол оказался линолеумным, еще и намок. Вот правая нога и уехала в сторону.

После чего уже на съемках "Санкционера" еле вползал в кадр, где пытался свою хромоту прибрать. Но какие-то простенькие трюки я делаю. Отчего же нет?

— А если говорить про тему этого сериала, вас коснулись санкции?

— Думаю, нас всех они коснулись. Тот позор при расчете за границей, когда ищешь по карманам какие-то тугрики, чтобы купить еду…

Дмитрий Нагиев: "Школа отторгала меня, а я ее"

— А если говорить про ваши отношения с деньгами, вы транжира или бережливый?

— Бережливый, но щедрый. Мне жалко себе что-то покупать, но своим любимым доставляет огромное удовольствие.

Кадр из сериала "Санкционер". Фото: телеканал СТС

— В одной из серий ваш герой возвращается в родную школу. Каким вам запомнилось это время?

— Не могу назвать этот период лучшим в своей жизни. Ничего хорошего тогда не было. Как в старости нет ничего хорошего, так и в школьной романтике.

Школа отторгала меня, а я ее. Спас меня спорт, справки о том, что я уехал на соревнования, очень помогали.

