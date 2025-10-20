Дмитрий Нагиев: "На съемках 'Санкционера' я еле вполз в кадр, где пытался свою хромоту прикрыть"

Подробнее об уроках Жоры Крыжовникова, трюковых сценах и своих отношениях с деньгами исполнитель роли Василия Баранова Дмитрий Нагиев рассказал в интервью Teleprogramma.org.

Дмитрий Нагиев: "Я пожилой человек, на ладан дышу"

— Дмитрий, как вам новая работа?

— Кто же любит работать? Работа вообще не мое. Как съемка начинается, так хоть из профессии уходи. Я к себе не так серьезно отношусь, как к артисту, поэтому работать не люблю.

— Если не эта профессия, то какая?

— Понятия не имею. У меня и в этой-то профессии ни черта не получается. Конечно, кокетничаю, но работать не люблю. Вот по четыре часа, день через семь, было бы замечательно.

— А в реальности сколько получается?

— Тридцать пять смен только в этом сериале. Куда это годится? Я пожилой человек, на ладан дышу.

Дмитрий Нагиев о предложении Жоры Крыжовникова: "И вот у нас начался этот пинг-понг уговоров-ответов"

— Какой самый неожиданный урок получили на съемочной площадке?

— Поскольку продюсер этого сериала Жора Крыжовников, у меня случился хороший урок конкретно с ним. Помню, как приехал на съемочную площадку предыдущего фильма, над которым мы вместе работали.

Значит, играю первый дубль, слышу, как он смеется у плейбэка. В этот момент думаю: "Вот я молодец!» Подхожу после, а он мне: "Дмитрий, насмешили, нам так не надо". Спрашиваю: "А как надо?" А он в ответ: "Не знаю, идите работайте". Играю, возвращаюсь.

Он мне: "Вот, а теперь между". Урок? Урок. Я как въедливый артист понял, о чем идет речь. И вот таких маленьких эпизодов можно набрать много. Кто хочет, учится, а кто не хочет, тот на трех оценках (реакция актера на какое-то событие по сюжету. — Прим. ред.) и живет.

— Вы сразу согласились играть миллиардера Василия Баранова?

— Когда Андрей Николаевич (Жора Крыжовников. — Прим. ред.) позвонил и предложил, сначала ответил: "Спасибо большое. Нет". И вот у нас начался этот пинг-понг уговоров-ответов. Но он умеет с помощью красноречия и денег убеждать, что будет хороший проект.

— Почему отказались сначала?

— Около сорока смен. Ну куда это годится?