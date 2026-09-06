«Дальний Восток будет продан»: как снимают сериал «Арсеньев» про выдающегося русского первооткрывателя

«Телепрограмма» передает некоторые подробности задуманного проекта, который все еще в производстве.

«Дальний Восток будет продан!»

Народный артист России был настолько ошарашен биографией Арсеньева, что стал художественным руководителем сериала и сыграл в нем заглавную роль, перед этим отправившись в экспедицию по местам путешествий Владимира Клавдиевича.

- Владивосток 1907 года (там Арсеньев изучал побережье Японского моря. - Авт.) - мы с этого начинаем работу, - объяснял Миронов. - Это и сам город, и тайга, и переправа через реки. Облетая маршрут Арсеньева на вертолете, я не мог себе представить, как он на лошадях и пешком обходил такие громадные территории.

Причем во все времена года: порой экспедиции длились несколько месяцев, а самая длинная - почти два года. Опасность всегда и во всем. Гнус, мошка, клещи. Дикие звери. Холод, голод. Китайские бандиты хунхузы. Перед сном - всегда записи в дневник о пройденном пути и новые пометки на карте.

Да, судьба русского этнографа была настолько удивительной, что и никакого сценария по сути не требуется - по ней можно снимать кино, которое обскачет на «Оскаре» того самого «Выжившего» 18+ с Леонардо Ди Каприо.

В лошади Арсеньев, конечно, не прятался, но все же пережил три революции, Гражданскую войну и Первую мировую, ходил на медведя, выполнял секретные экспедиции по поручениям Генштаба как разведчик, вел лесную борьбу с браконьерами, пережил расстрел семьи бандитами, а еще шторм в Охотском море, работу на Уссурийской железной дороге - и еще много чего. Немыслимо, если вдуматься!

В первом трейлере «Арсеньева», который вышел в конце августа, видны лишь некоторые всполохи сюжета. В нем Евгений Миронов предстал едва узнаваемым - прежде всего за счет внутреннего перевоплощения.

Одичание Арсеньева от пребывания в тайге и перманентной борьбы за выживание (Беар Гризли бы позавидовал!) отражается в глазах заросшего, как Федор Конюхов после очередной кругосветки, человека. С первых кадров «Арсеньев» хватает зрителя за горло: главный герой вступает в схватку с тигром. Но не в стиле Одиссея, нет.

Пока что только ментальную дуэль на уровне взглядов. Выстрел, вспышка, взрыв...ничего не понятно, но очень интересно! В этот период жизни в глуши Арсеньев изучал «джунгли» Приморья, оттого и встретил роскошного хищника, обитателя тех краев.

В другой сцене Миронов предстает уже на 20 лет моложе - с коротким армейским бобриком на голове и вытянутым в струнку перед генералом Генштаба.

Это 1900 год: начало исследовательского пути, когда, будучи поручиком, Арсеньев лелеял мечту (еще времен учебы в юнкерском) отправиться на Дальний Восток, чтобы исследовать неизвестные просторы - и потому безостановочно строчил рапорты, добиваясь перевода в одну из пехотных частей Квантунской армии или Приамурского военного округа. В результате был переведен и убыл во Владивостокский крепостной пехотный полк, в то время как жена уехала рожать первенца в Петербург.

Мелькают в кадре и бухты, до которых дошел Арсеньев, и карты с планом экспедиций, что он разработал, и снаряды, что пролетали мимо него, и злые, искаженные гримасой лица бандитов, которых встречал он на пути, и плот исследователя.

- Ваше превосходительство, необходима большая картографическая экспедиция, - отчитывается Арсеньев перед военным руководством, объясняя цели и задачи, а заодно и смысл своей жизни. - Нужно заполнить все белые пятна на картах!

А еще слышит от коллеги (Владимир Кошевой) грустные новости: «Дальний Восток в ближайшее время будет продан (такие немыслимые планы в царское время действительно были. - Авт.). По примеру Аляски».

Служебный роман императрицы БДТ

В проекте зритель увидит множество исторических личностей (цесаревну Ольгу, Татьяну и Марию Романовых, императора Николая II и блестящих артистов (китайских в том числе!) - в диапазоне от Владимира Ильина до Александры Урсуляк и Авангарда Леонтьева.

Что особенно ценно, к сериалу присоединилась Алиса Фрейндлих - икона советского экрана и легенда БДТ. Кого могла сыграть 91-летняя звезда, которая уже не выходит на сцену (только изредка творческие встречи) и не снимается в кино? Конечно, императрицу!

Ленинградская артистка предстает в стильном винтажном черном платье с роскошной брошью на груди - и играет одну из представительниц царской династии. Конкретно - императрицу Марию Федоровну, жену Александра III и мать Николая II.

На обнародованных кадрах со съемок видно, как Алиса Бруновна обсуждает сцену с Евгением Мироновым, который разгримирован и присутствует в кадре как худрук и помощник режиссера Дмитрия Киселева.

Во время революции 1917 года, в результате которой Арсеньев был назначен комиссаром по инородческим делам Временного правительства, вдовствующая (император Александр III скончался в 1894 году в возрасте 49 лет в Крыму) императрица Мария Федоровна с дочерями и их семьями жила в Киеве. Весной 1917 года переехала в Крым.

В апреле 1919 года Марию Федоровну как родственницу английского короля (ее сестра Александра была его супругой) вывезли на специально присланном крейсере. Позднее бывшая российская императрица поселилась на вилле Верде в Дании, где и умерла в 1928 году.

Съемки многосерийной ленты стартовали на мысе Тобизина - самой южной точке острова Русский во Владивостоке - и завершились в декабре 2024 года в кинопарке «Москино».

Специально для сериала выстроили масштабную декорацию дальневосточного города, воссоздающую исторический облик начала XX века: морской рыбный порт, квартал Миллионка, пожарную каланчу, дом губернатора, казармы и склады.

Сериал «Арсеньев» выйдет на канале «Россия 1» и платформе Окко уже этой осенью.

В 2012 году Издательский дом «Комсомольская правда» выпустил фильм «Владимир Арсеньев. Капитан тайги» 6+, снятый по заказу Русского географического общества.

Участники экспедиции прошли тропой Арсеньева по Уссурийской тайге, вспомнили о трагических страницах его биографии, показали, какой непростой и опасной была работа мужественного путешественника и его спутников.

Премьера фильма состоялась на телеканале «Культура», он также демонстрировался по телеканалам «Мир», «Моя планета» и был выпущен на DVD.