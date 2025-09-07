Что происходит на съемках сериала "Берега любви"

Режиссер Екатерина Двигубская (слева) и актриса Евгения Шахнович (Настя). Фото: канал Домашний

"Телепрограмма" побывала на съемках нового исторического сериала "Берега любви".

Недалеко от Минска, на натурной площадке "Беларусьфильм", среди лесов, на берегу живописного озера расположился караван киношных вагончиков.

"Левее! Остановись здесь! Падай!" - кричит по громкой связи режиссер, и молодая женщина в платье середины XX века кидается оземь.

Одна любовь на всю жизнь

Дело в том, что телеканал Домашний здесь снимает сериал, который можно выделить среди остального контента канала. Главной героиней стала женщина, на судьбу которой выпало много испытаний. При этом она смогла сохранить в себе главное - любовь к одному-единственному мужчине. Но самое интересное, что история будет разворачиваться в трех временных отрезках. Она займет практически самые сложные периоды для нашей страны - с конца 20-х до начала 50-х годов. А это и раскулачивание, организация колхозов, война с фашистами, сложное послевоенное время…

"Снято!" - звучит на всю округу. И пока все идут переставлять сцену, мы можем немного поговорить с актерами и съемочной группой проекта "Берега любви".

- Это огромное актерское счастье - сыграть героиню в трех ее возрастах, от 18 до 45-летия, - говорит исполнительница главной роли актриса Евгения Шахнович («Первый отдел» 16+). - Мою героиню Настю очень закаляло то, что с ней происходило. Она очень сильная, смелая и при этом не сломанная. Она умеет любить - искренне, страстно. Умеет прощать, что очень важно для женщины. Если говорить о сложностях, то мне было более комфортно играть зрелую героиню - у меня уже есть определенный опыт, я через многое прошла. А вот воплощать 18-летнюю девчонку чуть сложнее, но оттого интереснее.

Кирилл Кузнецов в роли главного мужчины в жизни Насти - Матвея. Фото: канал Домашний

Матвея Лыкова - того самого, кого всю жизнь любит главная героиня Настя, сыграл Кирилл Кузнецов ("Любовь Советского Союза" 18+). Он тоже рассказал нам о том, как работал над персонажем, которого зрители увидят на разных этапах жизни:

- Я старался придумать возрастные и менения у героя. Это касается и походки, и взгляда, и каких-то приобретенных привычек, например, после войны. Во взрослом возрасте у Матвея появились усы. Открою секрет: в усах невозможно улыбнуться широко, потому что сразу они поплывут туда, куда не надо. Поэтому на вторую, взрослую, часть моего героя я придумал такую скромную улыбку - мол, душа его немножко подсушилась в связи со сложными событиями, но свой внутренний свет он сохранил. А в молодом возрасте я улыбался на всю зарплату!

Цвет надежды

А тем самым режиссером, который может неожиданно подсказать что-то актерам во время съемки той или иной сцены (и артисты потом искренне благодарны за это), оказалась Екатерина Двигубская ("Выдра" 16+, "Я тебе не ровня" 16+, "Бумеранг" 16+). Для этого проекта она сочинила несколько оригинальных ходов - развод сцен через зеркала, флешбэки героев через оригинальные переходы, а еще возрастное изменение героя в рамках одной сцены - когда, например, Матвей заходит в сельсовет в 45-м году, а выходит из него уже в 47-м. Но главной находкой Екатерины можно назвать бирюзовый цвет, который так или иначе всегда присутствует в каждой сцене сериала (когда будете смотреть - обратите на это внимание!).

- Наш фильм - про умение жить на полную катушку, несмотря ни на что, - отмечает режиссер. - Главные герои Матвей и Анастасия любят друг друга всю жизнь. При этом Матвей сидел в лагерях, был на войне, у Насти были свои страшные испытания, ее изнасиловал немец… Но при этом они не сломались, не потеряли веру в жизнь, в свет, не потеряли любовь. И вот бирюзовый цвет, который мы даем в картине очень точечно, стал символом той самой надежды. Поскольку материал достаточно тяжелый, серьезный и сложный, мне хотелось дать зрителю какой-то ориентир, чтоб было понятно, что черная полоса у героев рано или поздно закончится. Бирюзовый цвет - такая путеводная звезда, которая ведет героев к свету, к счастливому финалу.

Чтобы добавить в картину бирюзу, пришлось постараться и реквизиторам, и костюмерам. Начнем с последних - зайдем в вагончик к художнику по костюмам Алесе Кукуле.

Художник по костюмам Алеся Кукуля в своих владениях. Фото: канал Домашний

- В проекте много аутентичных вещей - посещали винтажные рынки, искали настоящие костюмы той эпохи, - делится Алеся. - Кое-что приходилось шить, тогда изучали журналы, книги, архивные фотографии. Основными референсами для нашей картины стали "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень". А вот, например, платье, в котором главная героиня предстанет в финале, мы шили, ориентируясь на фильм "Весна на Заречной улице". Картина вышла в 1956 году - примерно то время, когда заканчивается наш сериал.

Выходим от костюмера и встречаем статного наездника, который гарцует мимо нас на лошади. Оказывается, это художник по реквизиту Владимир Колот, который может не только с предметами, но и с животными в кадре помочь.

Сокровища художника по реквизиту Владимира Колота. Фото: канал Домашний

- Мы старались работать именно с оригиналами. Это важно и для атмосферы, и для актеров: оригинальные вещи дают энергию, создают ощущение подлинности. Например, у нас были печатные машинки, сундуки, керосиновые лампы. Некоторые из них - прямо копченые, с историей. Все это лучше, чем баллончиком из пластика что-то красить и выдавать за винтаж. Интересный момент: за два дня до начала проекта от него отказались предыдущие реквизиторы. Они сказали, что слишком сложно. А у нас действительно тяжелая задача: много смен локаций, временные скачки - то 20-е, то 50-е. Одни и те же помещения, но под разные эпохи. Сначала изба с кулаками, потом предвоенные годы, а потом уже 50-е и телевизор стоит. Очень большая нагрузка, - рассказал Владимир.

Атмосфера 30 - 50-х годов передается через настоящие вещи того времени. Фото: канал Домашний

А что у него и его коллег по съемочной площадке получилось в итоге, можно будет оценить в новом телевизионном сезоне, когда в эфир выйдет сериал "Берега любви".

