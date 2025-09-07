Что происходит на съемках сериала "Берега любви"

Матвея Лыкова - того самого, кого всю жизнь любит главная героиня Настя, сыграл Кирилл Кузнецов ("Любовь Советского Союза" 18+). Он тоже рассказал нам о том, как работал над персонажем, которого зрители увидят на разных этапах жизни:

- Я старался придумать возрастные и менения у героя. Это касается и походки, и взгляда, и каких-то приобретенных привычек, например, после войны. Во взрослом возрасте у Матвея появились усы. Открою секрет: в усах невозможно улыбнуться широко, потому что сразу они поплывут туда, куда не надо. Поэтому на вторую, взрослую, часть моего героя я придумал такую скромную улыбку - мол, душа его немножко подсушилась в связи со сложными событиями, но свой внутренний свет он сохранил. А в молодом возрасте я улыбался на всю зарплату!

Цвет надежды

А тем самым режиссером, который может неожиданно подсказать что-то актерам во время съемки той или иной сцены (и артисты потом искренне благодарны за это), оказалась Екатерина Двигубская ("Выдра" 16+, "Я тебе не ровня" 16+, "Бумеранг" 16+). Для этого проекта она сочинила несколько оригинальных ходов - развод сцен через зеркала, флешбэки героев через оригинальные переходы, а еще возрастное изменение героя в рамках одной сцены - когда, например, Матвей заходит в сельсовет в 45-м году, а выходит из него уже в 47-м. Но главной находкой Екатерины можно назвать бирюзовый цвет, который так или иначе всегда присутствует в каждой сцене сериала (когда будете смотреть - обратите на это внимание!).

- Наш фильм - про умение жить на полную катушку, несмотря ни на что, - отмечает режиссер. - Главные герои Матвей и Анастасия любят друг друга всю жизнь. При этом Матвей сидел в лагерях, был на войне, у Насти были свои страшные испытания, ее изнасиловал немец… Но при этом они не сломались, не потеряли веру в жизнь, в свет, не потеряли любовь. И вот бирюзовый цвет, который мы даем в картине очень точечно, стал символом той самой надежды. Поскольку материал достаточно тяжелый, серьезный и сложный, мне хотелось дать зрителю какой-то ориентир, чтоб было понятно, что черная полоса у героев рано или поздно закончится. Бирюзовый цвет - такая путеводная звезда, которая ведет героев к свету, к счастливому финалу.

Чтобы добавить в картину бирюзу, пришлось постараться и реквизиторам, и костюмерам. Начнем с последних - зайдем в вагончик к художнику по костюмам Алесе Кукуле.