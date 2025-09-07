Что происходит на съемках сериала "Берега любви"

Недалеко от Минска, на натурной площадке "Беларусьфильм", среди лесов, на берегу живописного озера расположился караван киношных вагончиков.
"Левее! Остановись здесь! Падай!" - кричит по громкой связи режиссер, и молодая женщина в платье середины XX века кидается оземь.
Одна любовь на всю жизнь
Дело в том, что телеканал Домашний здесь снимает сериал, который можно выделить среди остального контента канала. Главной героиней стала женщина, на судьбу которой выпало много испытаний. При этом она смогла сохранить в себе главное - любовь к одному-единственному мужчине. Но самое интересное, что история будет разворачиваться в трех временных отрезках. Она займет практически самые сложные периоды для нашей страны - с конца 20-х до начала 50-х годов. А это и раскулачивание, организация колхозов, война с фашистами, сложное послевоенное время…
"Снято!" - звучит на всю округу. И пока все идут переставлять сцену, мы можем немного поговорить с актерами и съемочной группой проекта "Берега любви".
- Это огромное актерское счастье - сыграть героиню в трех ее возрастах, от 18 до 45-летия, - говорит исполнительница главной роли актриса Евгения Шахнович («Первый отдел» 16+). - Мою героиню Настю очень закаляло то, что с ней происходило. Она очень сильная, смелая и при этом не сломанная. Она умеет любить - искренне, страстно. Умеет прощать, что очень важно для женщины. Если говорить о сложностях, то мне было более комфортно играть зрелую героиню - у меня уже есть определенный опыт, я через многое прошла. А вот воплощать 18-летнюю девчонку чуть сложнее, но оттого интереснее.
Кирилл Кузнецов в роли главного мужчины в жизни Насти - Матвея. Фото: канал Домашний
Матвея Лыкова - того самого, кого всю жизнь любит главная героиня Настя, сыграл Кирилл Кузнецов ("Любовь Советского Союза" 18+). Он тоже рассказал нам о том, как работал над персонажем, которого зрители увидят на разных этапах жизни:
- Я старался придумать возрастные и менения у героя. Это касается и походки, и взгляда, и каких-то приобретенных привычек, например, после войны. Во взрослом возрасте у Матвея появились усы. Открою секрет: в усах невозможно улыбнуться широко, потому что сразу они поплывут туда, куда не надо. Поэтому на вторую, взрослую, часть моего героя я придумал такую скромную улыбку - мол, душа его немножко подсушилась в связи со сложными событиями, но свой внутренний свет он сохранил. А в молодом возрасте я улыбался на всю зарплату!
Цвет надежды
А тем самым режиссером, который может неожиданно подсказать что-то актерам во время съемки той или иной сцены (и артисты потом искренне благодарны за это), оказалась Екатерина Двигубская ("Выдра" 16+, "Я тебе не ровня" 16+, "Бумеранг" 16+). Для этого проекта она сочинила несколько оригинальных ходов - развод сцен через зеркала, флешбэки героев через оригинальные переходы, а еще возрастное изменение героя в рамках одной сцены - когда, например, Матвей заходит в сельсовет в 45-м году, а выходит из него уже в 47-м. Но главной находкой Екатерины можно назвать бирюзовый цвет, который так или иначе всегда присутствует в каждой сцене сериала (когда будете смотреть - обратите на это внимание!).
- Наш фильм - про умение жить на полную катушку, несмотря ни на что, - отмечает режиссер. - Главные герои Матвей и Анастасия любят друг друга всю жизнь. При этом Матвей сидел в лагерях, был на войне, у Насти были свои страшные испытания, ее изнасиловал немец… Но при этом они не сломались, не потеряли веру в жизнь, в свет, не потеряли любовь. И вот бирюзовый цвет, который мы даем в картине очень точечно, стал символом той самой надежды. Поскольку материал достаточно тяжелый, серьезный и сложный, мне хотелось дать зрителю какой-то ориентир, чтоб было понятно, что черная полоса у героев рано или поздно закончится. Бирюзовый цвет - такая путеводная звезда, которая ведет героев к свету, к счастливому финалу.
Чтобы добавить в картину бирюзу, пришлось постараться и реквизиторам, и костюмерам. Начнем с последних - зайдем в вагончик к художнику по костюмам Алесе Кукуле.
Художник по костюмам Алеся Кукуля в своих владениях. Фото: канал Домашний
- В проекте много аутентичных вещей - посещали винтажные рынки, искали настоящие костюмы той эпохи, - делится Алеся. - Кое-что приходилось шить, тогда изучали журналы, книги, архивные фотографии. Основными референсами для нашей картины стали "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень". А вот, например, платье, в котором главная героиня предстанет в финале, мы шили, ориентируясь на фильм "Весна на Заречной улице". Картина вышла в 1956 году - примерно то время, когда заканчивается наш сериал.
Выходим от костюмера и встречаем статного наездника, который гарцует мимо нас на лошади. Оказывается, это художник по реквизиту Владимир Колот, который может не только с предметами, но и с животными в кадре помочь.
Сокровища художника по реквизиту Владимира Колота. Фото: канал Домашний
- Мы старались работать именно с оригиналами. Это важно и для атмосферы, и для актеров: оригинальные вещи дают энергию, создают ощущение подлинности. Например, у нас были печатные машинки, сундуки, керосиновые лампы. Некоторые из них - прямо копченые, с историей. Все это лучше, чем баллончиком из пластика что-то красить и выдавать за винтаж. Интересный момент: за два дня до начала проекта от него отказались предыдущие реквизиторы. Они сказали, что слишком сложно. А у нас действительно тяжелая задача: много смен локаций, временные скачки - то 20-е, то 50-е. Одни и те же помещения, но под разные эпохи. Сначала изба с кулаками, потом предвоенные годы, а потом уже 50-е и телевизор стоит. Очень большая нагрузка, - рассказал Владимир.
Атмосфера 30 - 50-х годов передается через настоящие вещи того времени. Фото: канал Домашний
А что у него и его коллег по съемочной площадке получилось в итоге, можно будет оценить в новом телевизионном сезоне, когда в эфир выйдет сериал "Берега любви".