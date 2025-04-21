Что покажут в ремейке «Москва слезам не верит»

Один из самых востребованных и высокооплачиваемых режиссеров страны Жора Крыжовников («Елки новые» 16+, «Горько!» 16+, «Самый лучший день» 16+) из комедиографа плавно трансформировался в творца серьезных проектов. И если широкая публика, к сожалению, не оценила, возможно, лучший проект постановщика («Звоните ДиКаприо!» 18+), то криминальную сагу «Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+ посмотрел каждый пятый житель России.

Новым проектом Крыжовникова стал ремейк советской мелодрамы «Москва слезам не верит» 1979 года - возможно, первый гимн феминизму в русском кино, где воспевается Катя Тихомирова (Вера Алентова), рванувшая из слесарей в депутаты Моссовета и директора предприятия под аплодисменты 90 миллионов советских зрителей (только за первый год проката) и оскаровского комитета. С группой авторов Жора разработал сценарий, который снял вместе с женой Ольгой Долматовской.

Получился сериал из восьми эпизодов в жанре… мюзикла. Историю Тихомировой он разыграл через танцы сотен (!) актеров массовых сцен на улицах. И не без любимых звезд «Слова пацана», что вызвало определенный скепсис со стороны публики: мол, опять Вова Адидас (Иван Янковский), Маратик (Рузиль Минекаев) и Желтый (Андрей Максимов), только в другой упаковке.