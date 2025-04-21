Что покажут в ремейке «Москва слезам не верит»

Один из самых востребованных и высокооплачиваемых режиссеров страны Жора Крыжовников («Елки новые» 16+, «Горько!» 16+, «Самый лучший день» 16+) из комедиографа плавно трансформировался в творца серьезных проектов. И если широкая публика, к сожалению, не оценила, возможно, лучший проект постановщика («Звоните ДиКаприо!» 18+), то криминальную сагу «Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+ посмотрел каждый пятый житель России.
Новым проектом Крыжовникова стал ремейк советской мелодрамы «Москва слезам не верит» 1979 года - возможно, первый гимн феминизму в русском кино, где воспевается Катя Тихомирова (Вера Алентова), рванувшая из слесарей в депутаты Моссовета и директора предприятия под аплодисменты 90 миллионов советских зрителей (только за первый год проката) и оскаровского комитета. С группой авторов Жора разработал сценарий, который снял вместе с женой Ольгой Долматовской.
Получился сериал из восьми эпизодов в жанре… мюзикла. Историю Тихомировой он разыграл через танцы сотен (!) актеров массовых сцен на улицах. И не без любимых звезд «Слова пацана», что вызвало определенный скепсис со стороны публики: мол, опять Вова Адидас (Иван Янковский), Маратик (Рузиль Минекаев) и Желтый (Андрей Максимов), только в другой упаковке.
Рузилю Минекаеву тоже нашлась роль. Фото: WINK.RU
Новая лента должна была называться аббревиатурой: «МСНВ». Но потом решили сделать название понятнее: «Москва слезам не верит. Все только начинается». Соавтор сценария Аксинья Борисова признавалась, что литературный материал приходилось «сильно мять», много раз перечитывать и править, чтобы достичь компромиссного варианта. Сюжет значительно изменили - в начале нулевых Ксюша (сербская актриса Тина Стойилкович) сбегает от ужасного мужа и приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег и перспектив.
Покорять столицу помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина) и взбалмошная Маша (Мария Камова, блогер Маш Милаш), мечтающая выйти замуж за иностранца и упорхнуть за границу. Зрители видят и этот период жизни героев, и современный - спустя 20 лет после начала истории. Конечно, когда много повидавшая Тина встречает того самого (Иван Янковский).
1980-й, Алексей Баталов и Вера Алентова. Фото: кадр из фильма
- Личный опыт мне, безусловно, помог в работе над ролью, - считает Тина Стойилкович, переехавшая в Москву в 2017 году, чтобы учиться на актрису. - У меня не было никаких знакомых здесь, я не знала языка, это был очень непростой период в моей жизни. И я, и моя героиня не раз падали, но мы сохранили веру в себя и до конца следовали своей мечте! Москва - действительно невероятный город! Он дарит надежду на лучшую жизнь. Солнце взойдет, и твое счастье обязательно придет к тебе, нужно только идти дальше и не сдаваться.
Сериал-мюзикл «Москва слезам не верит. Все только начинается» 16+ выйдет в онлайн-кинотеатре WINK и на телеканале СТС.