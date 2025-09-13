Что покажут в фильме «Кремлевский волшебник»

В последний день августа на Венецианском фестивале прошла премьера новой картины Оливье Ассаяса "Кремлевский волшебник" - экранизации одноименного романа Джулиано да Эмполи, посвященного контексту карьерного взлета Президента России (зал после титров аплодировал стоя около 12 минут). То ли случайно, то ли нет фильм решили выпустить аккурат во время активной фазы переговоров лидеров РФ и США по поводу конфигурации будущего мирового порядка. Однако «Телепрограмма» изучила не столько политическую сторону вопроса, сколько художественную. Ведь многие показанные в картине герои - наши современники.
Эверест для Папы
В картине множество клюквы, шаблонов, ляпов, и уровень правдоподобия с самого начала может вызвать разве что улыбку типичного русского человека, которого спросили про медведя и балалайки. На самом старте главный герой Вадим Баранов (Пол Дано), прототипом которого считают заметного политического деятеля, вдруг решает излить душу иностранному журналисту Роуленду (Джеффри Райт). Тот прилетел в Россию для изучения творчества Евгения Замятина (антиутопии "Мы", разумеется). Ну, вы поняли...
Но дело совсем не в этом. Ведь куда интереснее и важнее и сам факт выхода такой картины, и согласие Джуда Лоу - одного из лучших актеров современности, британца, блиставшего в "Шерлоке Холмсе" 18+, "Молодом Папе" 18+ и "Талантливом мистере Рипли" 18+, - сыграть одну из главных ролей. Попробуй отменить такую звезду! А ведь предпосылки были: еще на стадии кастинга в англичанина полетели стрелы хейта.
Тот самый «волшебник» Вадим Баранов (Пол Дано). Фото: кадр из фильма
- Эта роль - очень непростая задача, говорю это с некоторой опаской, - признавался Лоу. - Для меня это как Эверест какой-то. А я пока даже не начал подниматься, стою у подножия и думаю: "Господи, и как мне с этим вообще справиться?"
И все же справиться вышло. Хоть в кадре лишенный привычного лоска Джуд выглядит слегка карикатурно - с оттопыренными ушами (у нашего президента не так!) и залысиной. Однако, стоит признать, не настолько карикатурно, как Джо Байден от Дмитрия Дюжева в треш-комедии "Гудбай" 16+.
Актер признается, что труднее всего было передать внутреннюю работу, которая происходит внутри директора ФСБ, ставшего главой огромного государства. Ведь выдавать эмоции герой практически не имеет права.
- Сложность была в том, что публичное лицо, которое мы видим, почти ничего не показывает, - объяснил Джуд. - Я чувствовал это противоречие: пытаться показывать очень мало, но при этом чувствовать ужасно много и передавать ужасно много изнутри. Мне нужно было попытаться понять суть личности. Последствия? Я их не боялся. Поскольку чувствовал себя уверенно в руках Оливье-сценариста. Эта история будет рассказана с умом. Мы не стремились к полемике ради полемики.
Чай и молоко
Что касается ума и сценария, то помогал разбираться французскому режиссеру в русской современной истории небезызвестный писатель и биограф Эмманюэль Каррер - тоже постановщик, тоже француз, автор художественной биографии Эдуарда Лимонова.
Москву и Сочи снимали в Риге и ее окрестностях. История советника будущего президента мерно течет вместе с чаем из самовара (ну а как еще?!), которым заморского гостя поит русский герой. Баранов вспоминает молодость в Москве 90-х, когда он был художником-идеалистом, студентом ГИТИСа и встречался с некой Ксенией (Алисия Викандер ), а потом почуял энергию в бурлящем ТВ, где его и нашел олигарх (Уилл Кин), чтобы помочь с предвыборной кампанией Борису Ельцину (воссоздан дипфейком). Откинув какие бы то ни было претензии на историческую достоверность, авторы картины мешают конспирологию с домыслами, популярными фейками и реальными кейсами "решальщиков" того времени, которые без стеснения грабили страну на залоговых аукционах и не только.
Обычно испуганный американец Пол Дано («Нефть» 18+, «Война и мир» 18+) в новой картине подчеркнуто зловещ - даже с пухлыми щечками и весьма идиотической челкой артист старается выкрутить инфернальную сущность любого политтехнолога на максимум, хмуря брови и обращаясь с коллегами ниже по рангу подчеркнуто вальяжно и порой бесцеремонно. Ну, чистый волшебник.
В Кремль в ходе создания фильма никто за консультациями, конечно, не обращался. Поэтому уровень фантасмагории порой зашкаливает, зато это позволяет сразу скинуть всю ответственность за правдоподобие. Во франко-американском произведении Горбачев почему-то пьет молоко, в Кремле шутят про рейсы до Пизы, на квартирниках в 90-е играют панк вперемешку с электроникой (что?!), журналисты «работают в офисах, сконструированных датскими архитекторами, и пьют латте», а на Красной площади работает «ГУМ-каток». Далекая и непонятная Россия так и остается далекой и непонятой. Правда, все еще может диктовать остальному миру условия, на которых планете придется существовать в ближайшее столетие.
- Я надеюсь, что не слишком наивен, поскольку не жду никаких [неприятных] последствий после премьеры, - подчеркнул Лоу. - Мой персонаж - всего лишь один из участников более масштабной истории. Мы не стремились никого показать максимально исчерпывающе.
Съемочная группа представила фильм на Венецианском фестивале и сорвала продолжительные овации. Фото: Yara Nardi/Reuters