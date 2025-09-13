Что покажут в фильме «Кремлевский волшебник»

- Эта роль - очень непростая задача, говорю это с некоторой опаской, - признавался Лоу. - Для меня это как Эверест какой-то. А я пока даже не начал подниматься, стою у подножия и думаю: "Господи, и как мне с этим вообще справиться?"

И все же справиться вышло. Хоть в кадре лишенный привычного лоска Джуд выглядит слегка карикатурно - с оттопыренными ушами (у нашего президента не так!) и залысиной. Однако, стоит признать, не настолько карикатурно, как Джо Байден от Дмитрия Дюжева в треш-комедии "Гудбай" 16+.

Актер признается, что труднее всего было передать внутреннюю работу, которая происходит внутри директора ФСБ, ставшего главой огромного государства. Ведь выдавать эмоции герой практически не имеет права.

- Сложность была в том, что публичное лицо, которое мы видим, почти ничего не показывает, - объяснил Джуд. - Я чувствовал это противоречие: пытаться показывать очень мало, но при этом чувствовать ужасно много и передавать ужасно много изнутри. Мне нужно было попытаться понять суть личности. Последствия? Я их не боялся. Поскольку чувствовал себя уверенно в руках Оливье-сценариста. Эта история будет рассказана с умом. Мы не стремились к полемике ради полемики.

Чай и молоко

Что касается ума и сценария, то помогал разбираться французскому режиссеру в русской современной истории небезызвестный писатель и биограф Эмманюэль Каррер - тоже постановщик, тоже француз, автор художественной биографии Эдуарда Лимонова.

Москву и Сочи снимали в Риге и ее окрестностях. История советника будущего президента мерно течет вместе с чаем из самовара (ну а как еще?!), которым заморского гостя поит русский герой. Баранов вспоминает молодость в Москве 90-х, когда он был художником-идеалистом, студентом ГИТИСа и встречался с некой Ксенией (Алисия Викандер ), а потом почуял энергию в бурлящем ТВ, где его и нашел олигарх (Уилл Кин), чтобы помочь с предвыборной кампанией Борису Ельцину (воссоздан дипфейком). Откинув какие бы то ни было претензии на историческую достоверность, авторы картины мешают конспирологию с домыслами, популярными фейками и реальными кейсами "решальщиков" того времени, которые без стеснения грабили страну на залоговых аукционах и не только.

Обычно испуганный американец Пол Дано («Нефть» 18+, «Война и мир» 18+) в новой картине подчеркнуто зловещ - даже с пухлыми щечками и весьма идиотической челкой артист старается выкрутить инфернальную сущность любого политтехнолога на максимум, хмуря брови и обращаясь с коллегами ниже по рангу подчеркнуто вальяжно и порой бесцеремонно. Ну, чистый волшебник.

В Кремль в ходе создания фильма никто за консультациями, конечно, не обращался. Поэтому уровень фантасмагории порой зашкаливает, зато это позволяет сразу скинуть всю ответственность за правдоподобие. Во франко-американском произведении Горбачев почему-то пьет молоко, в Кремле шутят про рейсы до Пизы, на квартирниках в 90-е играют панк вперемешку с электроникой (что?!), журналисты «работают в офисах, сконструированных датскими архитекторами, и пьют латте», а на Красной площади работает «ГУМ-каток». Далекая и непонятная Россия так и остается далекой и непонятой. Правда, все еще может диктовать остальному миру условия, на которых планете придется существовать в ближайшее столетие.