Что покажут в фильме «Чебурашка - 2»: дом Гены хотят снести, все объединятся

Нельзя сказать, что на экранизацию сказки Эдуарда Успенского в 2023 году были огромные надежды. Во-первых, перебить интерес к персонажу после выдающегося советского мультфильма 1966 года невозможно. Во-вторых, ну мало ли теперь выходит милых семейных картин на любой лад? Но создателям «Чебурашки» удалось немыслимое - при помощи лучистой и местами чрезмерно апельсиновой ауры фильма, суперположительного обаяния Федора Добронравова и отрицательного - Сергея Гармаша, а еще красот южной России у экранов собралась и взрослая, и детская аудитории. Все, кто помнит советского Чебурашку, и все, кому только предстояло о нем узнать.
Была собрана немыслимая касса в 6,7 млрд руб., более 22 млн зрителей посмотрели фильм - абсолютный рекорд и результат, который, конечно, хочется повторить. Именно поэтому авторы почти сразу же сели за разработку продолжения картины. Фильм почти готов.
«Беги от себя и от своих вопросов»
В продолжении семейной мелодрамы сценаристы (команда во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко осталась на месте) решили растить Чебурашку. Если в каноническом мультике эволюцию характера героя зрители не наблюдали, то кинофраншиза явно пришла надолго, и авторы покажут, как меняется Чебурашка. Тот, кто был когда-то странной игрушкой безымянной, живет вместе с ворчливым Геной (Сергей Гармаш) второй год и потихонечку начинает заявлять права на собственное «я» - то есть обращается в подростка.
- Выражаясь языком психологии, фильм посвящен взрослению Чебурашки и его попыткам сепарироваться, - объясняет Виталий Шляппо, продюсер и сценарист проекта. - Если выражаться проще, то Чебурашка перестает слушаться Гену, подвергает сомнению его авторитет и делает все так, как ему хочется. Как скажет в фильме сам Гена: «Не поддается педагогическому влиянию». На протяжении всей истории герои будут стараться это исправить и учиться слушать друг друга.
Словом, Чебурашка расправляет уши (плечики-то у него по-прежнему узкие). Опасаясь гнева угрюмого садовника после испорченного дня рождения Сони (Ева Смирнова), герой сбегает из дома и прячется в горах. И встречает там нового персонажа. Какого - секрет.
Дом, которому прочат снос
Молодой Гена будет нам являться в воспоминаниях героя (Артем Быстров). Фото: кадр из фильма
Как и в первой части, в центре внимания не только история Гены и Чебурашки, но и судьбы других героев. Их толстокожесть объясняют непростыми судьбами - так проще им сопереживать. Таня (Полина Максимова), дочь Гены, не может простить папаше отправку в детский дом, а сам отец не может простить себя за ошибки молодости. Во второй части картины углубление в проблематику ключевых героев продолжится.
Снова покажут молодого Гену (Артем Быстров) и наконец объяснят, как он заполучил дом на территории Сочинского дендрария. Уже в наши дни городские власти по сюжету хотят построить на месте жилища Гены парк развлечений, но все персонажи объединяются в борьбе против бездушных девелоперов.
Цвет настроения - рыжий
Фото: кадр из фильма
Взрослеет не только Чебурашка, но и другие. Упомянутая Соня избалована бабушкой Риммой (Елена Яковлева) настолько, что день рождения празднует исключительно у Эйфелевой башни, пусть и шоколадной. Пока Римма отвлекается на Гену и разборки с чиновниками за его дом, внучка перестает получать привычные дозы радиации бабушкиного тепла и начинает скучать. В этом же направлении двигается и Гриша (Илья Кондратенко), внук Гены.
Героиню Евы Смирновой обуревают сложные чувства. Фото: кадр из фильма
- Если в первом фильме Соня была девочка-капризулька, то теперь героиню обуревают сложные чувства, - подчеркивает Ева Смирнова. - Конечно, она остается девочкой-генералом. Для меня необычно играть злобу, прикрытую юмором и сарказмом.
Помимо съемок в локациях из первой части, отправятся герои и в другие заповедные места: в горы, дремучий лес, на бурную реку и т. д. Словом, «синдром продолжения», когда вторая часть кажется хуже первой, создатели стараются преодолеть работой вширь и вглубь.
- Все очень долго и скрупулезно готовятся к съемке, - то ли жалуется, то ли хвастается Сергей Лавыгин, играющий Толю, папу Гриши. - Приходится запастись терпением, чтобы, сидя в вагончике, не расплескать накопленное, донести до площадки нужный настрой. Ждать приходится иногда час, иногда три, а иногда и пять часов! Зачастую проблема второй части возникает из-за того, что нет развития. После прочтения сценария я понял, что развитие будет.
Гена и Римма такие разные, а проблемы с детьми у них одинаковые (Сергей Гармаш и Елена Яковлева). Фото: кадр из фильма
Премьера второй части «Чебурашки» 6+ состоится 1 января 2026 года.