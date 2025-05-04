Что покажут в фильме «Чебурашка - 2»: дом Гены хотят снести, все объединятся

Нельзя сказать, что на экранизацию сказки Эдуарда Успенского в 2023 году были огромные надежды. Во-первых, перебить интерес к персонажу после выдающегося советского мультфильма 1966 года невозможно. Во-вторых, ну мало ли теперь выходит милых семейных картин на любой лад? Но создателям «Чебурашки» удалось немыслимое - при помощи лучистой и местами чрезмерно апельсиновой ауры фильма, суперположительного обаяния Федора Добронравова и отрицательного - Сергея Гармаша, а еще красот южной России у экранов собралась и взрослая, и детская аудитории. Все, кто помнит советского Чебурашку, и все, кому только предстояло о нем узнать.

Была собрана немыслимая касса в 6,7 млрд руб., более 22 млн зрителей посмотрели фильм - абсолютный рекорд и результат, который, конечно, хочется повторить. Именно поэтому авторы почти сразу же сели за разработку продолжения картины. Фильм почти готов.

«Беги от себя и от своих вопросов»

В продолжении семейной мелодрамы сценаристы (команда во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко осталась на месте) решили растить Чебурашку. Если в каноническом мультике эволюцию характера героя зрители не наблюдали, то кинофраншиза явно пришла надолго, и авторы покажут, как меняется Чебурашка. Тот, кто был когда-то странной игрушкой безымянной, живет вместе с ворчливым Геной (Сергей Гармаш) второй год и потихонечку начинает заявлять права на собственное «я» - то есть обращается в подростка.

- Выражаясь языком психологии, фильм посвящен взрослению Чебурашки и его попыткам сепарироваться, - объясняет Виталий Шляппо, продюсер и сценарист проекта. - Если выражаться проще, то Чебурашка перестает слушаться Гену, подвергает сомнению его авторитет и делает все так, как ему хочется. Как скажет в фильме сам Гена: «Не поддается педагогическому влиянию». На протяжении всей истории герои будут стараться это исправить и учиться слушать друг друга.

Словом, Чебурашка расправляет уши (плечики-то у него по-прежнему узкие). Опасаясь гнева угрюмого садовника после испорченного дня рождения Сони (Ева Смирнова), герой сбегает из дома и прячется в горах. И встречает там нового персонажа. Какого - секрет.

Дом, которому прочат снос