Что общего у "Няни Оксаны" с "Моей прекрасной няней" с Анастасией Заворотнюк

Прямо сейчас снимают сериал "Няня Оксана" для телеканала "Пятница!" и онлайн-кинотеатра Premier. Формально это не ремейк, но сюжет здорово напоминает историю прекрасной няни.

Оксана из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает (было: Вика из украинского на тот момент Мариуполя работает в компании у своего парня, а тот ее увольняет). Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми (было: устроилась в семью вдовца-продюсера).

На канале уверяют, что по атмосфере "Няня Оксана" - это что-то совершенно иное, что новый сериал гораздо драматичнее. Кому же доверили главную роль? 29-летней Олесе Ивченко, широко известной молодой публике благодаря ее интернет-шоу "Натальная карта".

В отличие от Заворотнюк, которая родилась в Астрахани, а играла уроженку Мариуполя, Олеся и впрямь приехала в Москву с Кубани - из маленькой станицы Калужская, где живут меньше 2 тыс. человек.

У Анастасии был диплом Школы-студии МХАТ, а вот у Иванченко актерского образования нет. Зато есть природная органика и общие черты с героиней. Няней сразу после школы, правда, Олеся не зарабатывала - наоборот, окончила факультет истории, социологии и международных отношений Кубанского университета. Но ведь можно вывести девушку из станицы, а вот станицу из нее - никогда! Дух малой родины из сердца так просто не выветришь.