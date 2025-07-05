Что общего у "Няни Оксаны" с "Моей прекрасной няней" с Анастасией Заворотнюк

У каждого поколения своя киноняня. Нынешние взрослые росли на Мэри Поппинс в исполнении Натальи Андрейченко.
Потом появилась "Прекрасная няня" - ремейк американского проекта The Nanny с несравненной Анастасией Заворотнюк. И вот спираль сериальных историй делает новый виток.
Шаталин и Вика: золотой канон жанра (Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк). Фото: канал СТС
Прямо сейчас снимают сериал "Няня Оксана" для телеканала "Пятница!" и онлайн-кинотеатра Premier. Формально это не ремейк, но сюжет здорово напоминает историю прекрасной няни.
Оксана из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает (было: Вика из украинского на тот момент Мариуполя работает в компании у своего парня, а тот ее увольняет). Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми (было: устроилась в семью вдовца-продюсера).
На канале уверяют, что по атмосфере "Няня Оксана" - это что-то совершенно иное, что новый сериал гораздо драматичнее. Кому же доверили главную роль? 29-летней Олесе Ивченко, широко известной молодой публике благодаря ее интернет-шоу "Натальная карта".
В отличие от Заворотнюк, которая родилась в Астрахани, а играла уроженку Мариуполя, Олеся и впрямь приехала в Москву с Кубани - из маленькой станицы Калужская, где живут меньше 2 тыс. человек.
У Анастасии был диплом Школы-студии МХАТ, а вот у Иванченко актерского образования нет. Зато есть природная органика и общие черты с героиней. Няней сразу после школы, правда, Олеся не зарабатывала - наоборот, окончила факультет истории, социологии и международных отношений Кубанского университета. Но ведь можно вывести девушку из станицы, а вот станицу из нее - никогда! Дух малой родины из сердца так просто не выветришь.
Олеся и Настя и впрямь одного типажа. Фото: канал "Пятница", Vladimir Myshkin/Global Look Press
Ну а образ многодетного вдовца-ресторатора в "Няне Оксане" достался 35-летнему Виктору Хориняку, нашему заслуженному Ивану из "Последнего богатыря". Актер он опытный, классической мхатовской школы - в случае чего подскажет Олесе, что да как. Вместе они смотрятся вполне гармонично.
Перед съемками Иванченко прошла курс сценической речи, занималась с педагогом по актерскому мастерству. Полноценного профильного образования это не заменит, но все-таки. Новоявленная актриса призналась, что страшно взволнована таким поворотом в биографии.
Конечно, это она зря. У нас ведь даже Олю Бузову на театральную сцену выпускали! А в "Няне Оксане" Олесе всего-то надо сыграть саму себя - разве что чуть-чуть усугубив черты своего характера.
Покажут новый сериал уже в сентябре. Няня, няня, няня! Дети счастливы с ней!