«Чебурашка 3», «Царевна-лягушка 3» и другие сказки, которые снимают прямо сейчас

Судя по всему, устойчивый тренд на поток сказок в кинотеатры («Чебурашка» 6+, «По щучьему велению» 6+, «Буратино» 6+) и драматические театры в том числе («Сказка про последнего Ангела» 18+, «Утренний предшественник» 16+) плавно перерос в мощную волну, а затем и вовсе цунами. Буквально каждый день появляются новости о том, какие новые киносказки запущены в производство, а какие уже почти досняты. «Телепрограмма», едва поспевая за повесткой, представляет четыре новых проекта.

«Кот Леопольд»

Все мы помним десяток мультфильмов, над которыми работали драматург Аркадий Хайт и художник-постановщик Вячеслав Назарук. Выходили мультики в 70 - 80-е, а вся страна смотрит их до сих пор. «Новые приключения кота Леопольда» 0+ вышли в 2014 году. А теперь по мотивам этих работ снимут и полнометражный фильм «Леопольд».

В сценарии новой картины про прирожденного дипломата с хвостом (принимающего магний вместо валерьянки) ожидается переосмысление рассказов Анатолия Резникова - писателя и мультипликатора, подарившего детям истории про кота Леопольда. Режиссером фильма стал Владислав Богуш («На деревню дедушке» 6+, «Мой папа - медведь 2» 6+).

- Мы готовим фильм о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях, - подчеркивает продюсер проекта Максим Максимов. - Эти ценности вне времени и понятны любому поколению, что делает кота Леопольда совершенно универсальным киногероем.

Самое интересное, конечно, пока держат в тайне - имя артиста, который утвержден на роль Кота. А он есть! Но кто это будет? Мальчик или девочка, как принято в последнее время (роль Буратино исполнила Вита Корниенко, а Чебурашку - отрисованная Ольга Кузьмина), а может быть, взрослый и максимально позитивный актер с безупречной репутацией (Константин Хабенский, Вадим Верник, Юрий Стоянов?!), который обладает добрым вайбом и обезоруживающей улыбкой? Продюсеры пока секретят фамилию. Но зато обещают масштабную киноисторию с экшеном, трюками, юмором и фирменным проявлением оптимизма кота Леопольда в любой жизненной ситуации.

Съемки полнометражного фильма «Леопольд» («Киноцех») стартуют осенью текущего года, это значит, что в прокате картина появится не раньше 2027-го.

«Чебурашка 3»

Запредельный кассовый успех первой части (6,7 млрд руб.) полнометражного фильма про ушастого и мохнатого зверька неизвестной генеалогии, которого всерьез обсуждает даже континентальный русский философ Александр Дугин, как и безоговорочная победа второй части (обошла «Буратино» и собрала 6,2 млрд руб.), не оставили зрителю шансов - третьей части тоже быть.

В начале июня вышел тизер продолжения «Чебурашки», в котором не было показано ни одной сцены из картины, но зато было раскрыто кое-что более важное - концепция сюжета. Причем на несколько частей вперед. Дело в том, что в третьей части семейной мелодрамы Чебурашка начнет знакомить зрителя с семьей. А она у него, как оказалось, есть!

В анимационном ролике показали и деда - заросшего старца (по типу кавказского аксакала) с посохом, и отца - бодрого, усатого и бровастого мужчину тоже южного типажа, и маму - тут становится понятно, на кого больше похож главный герой. И даже старшего Брата - крупный, пассионарный, сильный и громкий зверек закидывает сразу несколько букв на доску афиши, где складывается слово «Шубаречка» (это шутка!). После чего Чебурашка говорит фирменное «ой!» и тушит свет. Премьера третьей части картины намечена на 1 января 2027 года.

«Царевна-лягушка 3»

В третьей части «Царевны-лягушки» сыграют сразу две суперзвезды криминальной саги «Слово пацана» 18+: Леон Кемстач и Никита Кологривый. Второй уже на постоянной основе отвечает за образ Кощея - и в криминальной саге Крыжовникова, и в жизни (когда кусает официанток в Новосибирске), и в киносказке про лягушку. Только если в предыдущей части фильма злой волшебник заколдовывает прекрасную Василису, на помощь которой приходит Иван Царевич, то в третьей - наводит злые чары на другую красивую невесту.

В центре внимания - Аннушка (Элина Гухман, 17-летняя сестра Полины Гухман), место - Древняя Русь. Сюжет классический: царь велит сыновьям пустить стрелы туда, куда глаза глядят. Куда упадет стрела - там и невесту искать надо. Выстрел Алексея (Леон Кемстач), младшего из братьев, угодил в соседнее царство, где живет прекрасная Аленушка. А дальше как в тумане: первый поцелуй - и миловидная девица обращается жабой. Ну как так?!

- Моего героя ждет множество испытаний - хорошо, что на его стороне будут волшебники и добрые друзья, которые всегда поддержат и направят, -

говорит Кемстач.

К ролям в сказочном проекте вернутся Дарья Блохина, Алиса Руденко, Светлана Пермякова и Ангелина Добророднова, а на большие экраны «Царевна-лягушка 3» выйдет не раньше 2027 года.

«Как Иван в сказку попал»

Пожалуй, самый смелый из экспериментов по теме русских сказок. Студия Никиты Михалкова поручила режиссеру «Бременских музыкантов» 6+ Алексею Нужному перемешать, но не взбалтывать хрестоматийных персонажей русских сказок с... супергероями комиксов Marvel и DC. Такова идея главного героя фильма - Вани Добрынина (участник шоу «Голос» 12+ Мирон Проворов).

Типичного школьника нашей современности: шарит за мемы, бренды, ведет стримы, активно пользуется гаджетами и офлайн-миру не очень-то доверяет. А еще получает три годовые двойки, в том числе по литературе (училку сыграла кроткая Мария Смольникова), в результате чего усаживается за русский фольклор - и волшебным образом переносится внутрь книг. А там - беда. Двигается на сказочное царство смертоносный ураган, что сметет с земли всю территорию государства. Спасать народ придется, как водится, Ивану.

- Ваша вселенная устарела! - сообщает паренек древним. - Сейчас уже появилась куча всего: комиксы, аниме, нейронки. А вы до сих пор в лаптях ходите!

Ход паренек придумывает, надо признать, максимально нетривиальный - навстречу врагу выводит армию наших былинных персонажей, переодетых голливудскими супергероями: маленькая Маша становится Россомашей, один богатырь - Человеком-пауком, другой - Тором, царь - Джокером и так далее.

Особенно интересно и необычно, что оживают и другие, знакомые каждому с детства, персонажи сказок: печка-матушка (Мария Аронова), яблонька (Ирина Горбачева) и кисельная река (Пелагея).

Как и в случае с другими киносказками, в этом фильме игра живых актеров будет сочетаться с анимацией и отрисовкой артистов. На большие экраны картина «Как Иван в сказку попал» выйдет 17 сентября 2026 года.