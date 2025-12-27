"Чебурашка-2": в продолжении приключений ушастого создания его друг Гена покажет темную грань своей личности

Грядет Новый год, а это значит, что подарки ждут всех нас не только под елкой, но и в кинотеатрах. 1 января 2026 года развернется настоящая битва титанов - на арену выходят тяжеловесы семейного кино: опытный "Чебурашка-2" (первая часть собрала 6,7 млрд руб. в прокате в 2023 году и породила целый бум на киносказки) и дерзкий новичок "Буратино" (от Федора Бондарчука с плеядой суперзвезд). Пальму первенства в первый день нового года попытается забрать и "темная лошадка" - полнометражная картина "Простоквашино". Словом, это будет сильная битва - даже жалко зрителя, которому придется разрываться на части. "Телепрограмма" разъясняет, чего стоит ждать от фаворита - второй части "Чебурашки2.
Действие сиквела разворачивается через год после событий первого фильма (хотя прошло целых три - вот время летит!). За это время Чебурашка, у которого год идет сразу за несколько, ментально и физически подрос и стал приближаться к подростковому состоянию - обрел «более сознательный характер», так что потихонечку начинает перечить Гене.
Фото: кадр из фильма
Ворчливый Гена (Сергей Гармаш), в свою очередь, не только пытается усмирить норов ушастого подопечного, но и буквально встает грудью за родной дом. Его живописное жилище собираются снести бездушные девелоперы, чтобы отстроить на месте зеленых садов парк развлечений.
Фото: кадр из фильма
Вот тут-то при столкновении с реальными проблемами и начинает проявляться вторая часть личности Гены. Из ворчливого, но в целом безобидного садовника он при возникновении агрессии обращается… в Крокодила. Да! Буквально как Халк, который разрастался на глазах, когда злился. Так мы наконец увидим крокодила Гену, а не похожего на него актера в зеленом комбинезоне.
Фото: кадр из фильма
Будет и третий Гена - молодой (Артем Быстров), тот самый, что появляется в нескольких душераздирающих сценах первой части. Теперь зрители узнают чуть больше про главного героя, который изначально, конечно, не был черствым и вредным. Все поймут, почему с ним случилась такая метаморфоза.
Фото: кадр из фильма
После очередного конфликта ушастый зверек решает сбежать из дома вместе с Соней (Ева Смирнова) и Гришей (Илья Кондратенко) в опасный поход. И вот тут уже все герои, забыв о прежних обидах и разборках, срываются на поиски троицы малолетних сорванцов.
Фото: кадр из фильма
Побег детей и Чебурашки заставит Римму (Елена Яковлева) и Лариона прикопать топор войны и объединиться с Геной ради общего дела. Того и гляди, дойдет и до сближения двух одиноких и несчастных сердец...
"Чебурашка-2" 6+.
В кинотеатрах с 1 января.