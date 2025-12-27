"Чебурашка-2": в продолжении приключений ушастого создания его друг Гена покажет темную грань своей личности

Грядет Новый год, а это значит, что подарки ждут всех нас не только под елкой, но и в кинотеатрах. 1 января 2026 года развернется настоящая битва титанов - на арену выходят тяжеловесы семейного кино: опытный "Чебурашка-2" (первая часть собрала 6,7 млрд руб. в прокате в 2023 году и породила целый бум на киносказки) и дерзкий новичок "Буратино" (от Федора Бондарчука с плеядой суперзвезд). Пальму первенства в первый день нового года попытается забрать и "темная лошадка" - полнометражная картина "Простоквашино". Словом, это будет сильная битва - даже жалко зрителя, которому придется разрываться на части. "Телепрограмма" разъясняет, чего стоит ждать от фаворита - второй части "Чебурашки2.

Действие сиквела разворачивается через год после событий первого фильма (хотя прошло целых три - вот время летит!). За это время Чебурашка, у которого год идет сразу за несколько, ментально и физически подрос и стал приближаться к подростковому состоянию - обрел «более сознательный характер», так что потихонечку начинает перечить Гене.