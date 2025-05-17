"Алла-такси" и другие сериалы, которые снимают прямо сейчас

«Санкционер» Комедия.
Дмитрий Нагиев в роли респектабельного бизнесмена попал под санкции Запада. Да, примерно так же, как «Бедный олигарх» 16+. Только в «Санкционере» (СТС) героя Василия Баранова заморозка счетов застает не за границей, а в родном Семиболотске. Там он и остается наедине с русской природой, глубинным народом и родственниками, которые его терпеть не могут. Помогать горе-миллиардеру берется лишь странный шофер. Незамысловатый сюжет может спасти разве что Жора Крыжовников, выступивший шоураннером проекта.
Именно из-за него, по легенде, Нагиев и согласился сниматься - вместе актер и режиссер уже работали в «Елках». В проекте также заняты Марат Башаров, Любовь Толкалина, Александр Ильин - старший, Анна Уколова.
«Алла-такси» Мелодрама, драмеди.
Фото: канал «Россия 1»
Главную героиню, таксистку Аллу (Светлана Колпакова), ждут новые испытания: пожар в трансформаторной будке, эпидемия гриппа, отсутствие дорог. Алла вечно сидит за баранкой, что очень не нравится ее любимому мужчине Сергею Проскурину (Евгений Миллер). На фоне калейдоскопа событий в жизнь обаятельной водительницы возвращается директор автомойки Виктор Ворохов (Марат Башаров) - конечно, с деловым предложением, от которого почти невозможно отказаться.
«След. Новые легавые» Детектив.
Фото: Первый канал
16 сезонов, более 2000 серий, в эфире с 2007 года - ну какой еще сериал может считаться настолько же культовым? В разгаре работа над спин-оффом с интригующим названием «След. Новые легавые» (Пятый канал). Сюжет развернется вокруг майора Николая Круглова (Владимир Ташлыков), который и собачек пестует, и злодеев ищет. Правда, не все идет гладко. По сюжету офицер ФЭС в преддверии 60-летия попадает в жесткую перестрелку на задании, в результате чего после ранения молодой оперативник впадает в кому. Совестливый Круглов винит, конечно, себя и уходит в отставку. Теперь он живет на берегу Волги. Но бывают ли офицеры бывшими?
- Мы взяли все самое лучшее, что есть в легендарном «Следе», и добавили новых персонажей, - раскрывает секрет предстоящего успеха режиссер Юрий Харнас. - Будет больше драматургических поворотов. У актеров появилась возможность играть на контрасте - опыт и мудрость против молодости и азарта.«Красота»
Драмеди.
Фото: онлайн-кинотеатр КION
Звезда сериала «Жуки» обаятельная Екатерина Стулова давно уже заслужила сольный проект. Этот шанс ей предоставила «Кинокомпания братьев Андреасян». В сериале «Красота» (KION), съемки которого стартовали в Москве, она играет директора ДК Веру, которая в перестроечные времена организует один из первых конкурсов красоты в стране.
- Мы все помним малиновые пиджаки, лосины и огромные прически из эпохи перестройки, - напоминает Стулова. - Моя героиня - глубокая и интересная женщина. Как и вся страна, она переживает турбулентность во всех смыслах - и семье, и в обществе. Получается очень интересная кардиограмма роли - с успехами и провалами, радостями и тревогами. Это были сложные и интересные времена, которые отразились на судьбе моей героини.
В проекте также заняты Алена Хмельницкая, Евгений Сидихин, Николай Шрайбер, Ангелина Поплавская.
«Отпечатки» Триллер, детективная драма.
Фото: онлайн-кинотеатр КION
Яркая и самобытная Оксана Акиньшина решила пойти по пути Линды Лапиньш («Коса» 18+), Карины Разумовской («Трасса» 18+) и десятка других актрис, что сыграли следовательниц, ведущих дело в провинции. Конечно, в проекте будут воспоминания о тяжелом детстве и заложенные глубоко в сердце мины в виде психотравм. Конечно, сценарий основан на реальных событиях В центре сюжета - маленький город Заречный, который накрывает череда жестоких убийств.
В него и приезжает следователь Яна (Оксана Акиньшина), а в нагрузку получает оперативника Дениса (Дмитрий Чеботарев). Серия оперативно-разыскных мероприятий приводит сыщиков к местному детскому дому. Но дальше следы теряются, потому что некие влиятельные люди умело работают административной метлой.
В детективе также играют Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Агриппина Стеклова.
*Поскольку работа над сериалами не завершена, возрастные ограничения еще не установлены.