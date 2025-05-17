"Алла-такси" и другие сериалы, которые снимают прямо сейчас

«Санкционер» Комедия.

Дмитрий Нагиев в роли респектабельного бизнесмена попал под санкции Запада. Да, примерно так же, как «Бедный олигарх» 16+. Только в «Санкционере» (СТС) героя Василия Баранова заморозка счетов застает не за границей, а в родном Семиболотске. Там он и остается наедине с русской природой, глубинным народом и родственниками, которые его терпеть не могут. Помогать горе-миллиардеру берется лишь странный шофер. Незамысловатый сюжет может спасти разве что Жора Крыжовников, выступивший шоураннером проекта.

Именно из-за него, по легенде, Нагиев и согласился сниматься - вместе актер и режиссер уже работали в «Елках». В проекте также заняты Марат Башаров, Любовь Толкалина, Александр Ильин - старший, Анна Уколова.

«Алла-такси» Мелодрама, драмеди.