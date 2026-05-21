Звезда «Ставки на любовь» Анна Хилькевич: «Есть люди, которые пользуются тем, что человек порядочный»

На телеканале «Пятница!» стартовало реалити-шоу «Ставка на любовь». В его рамках разные звездные пары проверяют свои отношения на прочность, проходя испытания из категории «быстрее, выше, сильнее» и не только.
Одной из таких пар стала актриса Анна Хилькевич и ее муж Артур Мартиросян. На премьере шоу супруги пообщались с журналистами.
Артур Мартиросян: «Мы поставили на кон все»
- Артур, вы все-таки человек немедийный. Насколько вам было трудно согласиться на участие в реалити «Ставка на любовь»?
- Не сразу мы согласились на это. Переживали по поводу камер 24 на 7. Но мы рискнули и решили испытать наши отношения. Мы любим испытывать себя и поставили на кон все.
- Насколько сложно было постоянно жить под прицелом камер?
Артур: - От того, что мы были вместе друг у друга, эмоционально легче. Даже если все против вас, всегда есть вторая половинка, которая поддержит.
- Ваша жена актриса, ей легче понять, когда человек играет. А у вас же все по-другому…
Анна: - Это же не сценарий, не кино, а не реалити. Никто тут не играет!
- Но ведь на таких проектах создаются разные интриги…
Анна: - Они и в жизни создаются.
Артур: Мне было проще всего. Я человек немедийный и действовал так, как и в обычной жизни. Иногда в связи с этим возникали вопросы, которые приходилось деликатно решать моей жене.
Анна: - Просто есть люди, которые как раз пользуются тем, что человек порядочный, не имеет опыта в интригах во всяких шоу и выкручивают ситуацию так, чтобы выгодно было им.
Анна Хилькевич и Артур Мартиросян. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Анна Хилькевич: «Мы хотим, чтобы наши отношения были здоровыми»
- Анна, давайте отвлечемся от основной темы. Насколько сложно было вернуться к роли Маши в сериале «Универ. 15 лет спустя»?
- А я из нее не выходила. Мы 15 лет снимаем сериал, и если честно, я сбилась со счету, какой это уже сезон. Но я очень рада, что такой огромный отклик у аудитории, что зрители пишут, радуются и все время передают какие-то теплые слова.
С актерами, которые играли с нами, мы, наверное, уже стали семьей. С кем-то дружим, а с кем-то - нет.
- Вы уже много лет вместе, воспитываете трех детей. В чем секрет счастливых семейных отношений?
- У нас обоих есть цель. Мы хотим, чтобы наши отношения были здоровыми. И для того, чтобы так было, нужно периодически над этим работать.
Когда есть сложности, и мы не можем договориться, мы это озвучиваем: «У нас проблема. Давай ее вместе решать». Потому что у нас единая цель, одно желание – сохранить семью в здоровых отношениях.
