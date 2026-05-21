Звезда «Ставки на любовь» Анна Хилькевич: «Есть люди, которые пользуются тем, что человек порядочный»

На телеканале «Пятница!» стартовало реалити-шоу «Ставка на любовь». В его рамках разные звездные пары проверяют свои отношения на прочность, проходя испытания из категории «быстрее, выше, сильнее» и не только.

Одной из таких пар стала актриса Анна Хилькевич и ее муж Артур Мартиросян. На премьере шоу супруги пообщались с журналистами.

Артур Мартиросян: «Мы поставили на кон все»

- Артур, вы все-таки человек немедийный. Насколько вам было трудно согласиться на участие в реалити «Ставка на любовь»?

- Не сразу мы согласились на это. Переживали по поводу камер 24 на 7. Но мы рискнули и решили испытать наши отношения. Мы любим испытывать себя и поставили на кон все.

- Насколько сложно было постоянно жить под прицелом камер?

Артур: - От того, что мы были вместе друг у друга, эмоционально легче. Даже если все против вас, всегда есть вторая половинка, которая поддержит.

- Ваша жена актриса, ей легче понять, когда человек играет. А у вас же все по-другому…

Анна: - Это же не сценарий, не кино, а не реалити. Никто тут не играет!

- Но ведь на таких проектах создаются разные интриги…

Анна: - Они и в жизни создаются.

Артур: Мне было проще всего. Я человек немедийный и действовал так, как и в обычной жизни. Иногда в связи с этим возникали вопросы, которые приходилось деликатно решать моей жене.

Анна: - Просто есть люди, которые как раз пользуются тем, что человек порядочный, не имеет опыта в интригах во всяких шоу и выкручивают ситуацию так, чтобы выгодно было им.