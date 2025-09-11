Звезда 'Склифосовского' Анна Якунина: "13 – это мое счастливое число"

Актриса Анна Якунина считает число 13 счастливым. А еще она верит в знаки судьбы. Об этом Анна Якунина рассказала Teleprogramma.org на открытии 99-го театрального сезона театра "Ленком".

Артистка пришла на сбор труппы в белом брючном костюме. Ее шею украсили бусы. В этом наряде Анна выглядела великолепно.

Анна Якунина находилась и в хорошем настроении и пообщалась с автором этих строк.

"Отдохнула в нашем любимом Сочи"

- Анна, где вам удалось отдохнуть этим летом?

- В нашем любимом Сочи.

- Это одно из ваших любимых мест?

- За последнее время это вообще мое любимое место, не одно из, а самое любимое.

"Мы же не распознаем знаки судьбы"

- Я знаю, что уже начались съемки 13-го сезона сериала "Склифосовский". А как на вашу жизнь влияет число 13?

- У меня это счастливое число, поэтому продолжится ли сериал или закончится на этом, или случится что-то еще, на меня это не повлияет. Я в театр "Ленком" пришла 13 июля. Поэтому это число останется для меня удачным.