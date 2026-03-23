Звезда шоу "Тайный миллионер"Василий Смольный об отношениях с Полиной Дибровой: "Игра между нами – не на камеру и не ради хайпа"

В одном из прошлых выпусков проект "Тайный миллионер" покинула Полина Диброва. А за серию до ее выбывания из шоу ушел спортивный блогер Василий Смольный. Вы, приняв на себя таинственный вид, скажете: "Совпадение? Не думаю". Ведь в СМИ писали о симпатии, возникшей между этими двумя яркими людьми.
В интервью Teleprogramma.org Василий Смольный рассказал о реальных отношениях с Полиной Дибровой, раскрыл, с кем из участников "Тайного миллионера" не сошелся характером, а также поведал об увлечениях сыновей и поделился своим мнением об уколах для похудения.
Василий Смольный о Владимире Тишко: "Мне очень нравится его стиль мышления"
- Василий, почему вы согласились принять участие в шоу «Тайный миллионер»?
- СТС – семейный телеканал. И было понятно, что шоу будет не суперэстремальное, не трешовое, а более – менее интеллигентное, понятного формата. В целом я не разочаровался, потому что и состав участников соответствовал.
Не какие-нибудь экс-звезды "Дома-2" или POP MMA, а адекватные, классные, интеллигентные ребята. Да и сам формат проекта достаточно интересный.
К тому же меня заинтересовало, что съемки проходят в Индии, чего раньше, насколько я помню, не бывало.
- Что для вас было самым сложным на этом проекте?
- Ощущать себя под прицелом, находиться в перманентном конфликте, где каждый участник думает что-то друг про друга, в чем-то подозревает, что-то замышляет. Этот процесс был самым сложным.
Если взять обычную игру "Мафия", ты просто сидишь, играешь, но игра заканчивается. А здесь она не заканчивается.
Здесь 24 на 7 ты находишься под прицелом камер, с петличками на груди. К тому же внутри самого проекта идет провокация на эмоции, на столкновение участников между собой.
- С кем из участников вы подружились?
- Практически со всеми. Не могу сказать, что с кем-то находился в контрах. В процессе съемок возникло некоторое напряжение по поводу Карины Мурашкиной, хотя на старте мы общались очень хорошо, также по поводу Алины Островской. Алина проявляла себя очень странно. И мне было непонятно, какая она. То есть я не считал ее как человека.
И я чувствовал опасность рядом с ней. В третьей серии не было показано этого, но наше взаимодействие выглядело так, словно она тычет в меня палкой, чтобы понять, как я эмоционирую, понять, какой я.
Мне это очень не нравилось. У нас состоялся разговор на эту тему, где я прямо все высказал. Я ей сказал, что: "На этой игре я буду голосовать против тебя, потому что ты действуешь очень странно. Ты очень взрывная, непонятная. И все выглядит как игра".
А вот тем ребятам, которые состояли со мной в коалиции, я полностью доверился и понял, что не прогадал, потому что они полностью оправдали доверие. Это было честно, открыто, так, как мы договорились. Это было здорово.
Некоторые вопросы возникли к Александру Волохову, но чуть позже. А в процессе игры он показывал себя как адекватный человек. В рамках наших договоренностей, доверия друг другу он вел себя достаточно понятно, ожидаемо. А оказывается, это была игра.
В тех трех сериях, в которых я участвовал, у всех по отношению ко мне все было ок. Я не успел более близко познакомиться с Владимиром Маркони. Хотя мне кажется, что он тоже адекватный товарищ.
- А как вы относились к Владимиру Тишко?
- Мне импонирует Владимир. Он очень интересный, харизматичный, импозантный товарищ. Мне очень нравится его стиль мышления, насколько он многослойный, многогранный в нем. Владимир не линейно, а достаточно стратегично мыслит.
У Владимира Тишко очень насыщенный, яркий, красивый слог. Мне очень нравится его манера говорить. При всем при этом Владимир истеричный, достаточно экспрессивный, что в целом добавляет определенного флера, некой е… в его образ.
Василий Смольный с другими участниками шоу "Тайный миллионер". Фото: телеканал СТС
- Трудно ли вам было обманывать?
- Мне не пришлось обманывать, потому что я не был тайным миллионером и на прямые вопросы отвечал правду. Получилось так, что мне повезло. И в рамках трех серий я никого ни разу не обманул.
- А как вы относитесь ко лжи в обычной жизни?
- Негативно. Понятно, что есть и ложь во благо. Но тут надо понимать, что чашу весов перевешивает какая-то другая важная, вторая, третья ценность. И это позволяет солгать здесь и сейчас.
Ложь ради лжи, чтобы выглядеть красавчиком и получить какую-то выгоду в минутном моменте… Наверное, я отношусь негативно к такой лжи. В моей системе ценностей такого нет.
Василий Смольный о Полине Дибровой: "Она очень естественна в своей яркости"
- О ваших отношениях с Полиной Дибровой много писали. Что вас с ней связывает на самом деле?
- Дружба. Полина классная: открытая, яркая, очень интересная, позитивно мыслящая барышня. Полина – глубокий человек. Ее ценности, ее мораль очень откликаются мне.
Мы познакомились в рамках проекта, много общались и продолжаем общаться после. Как человек она мне очень нравится. Я могу даже назвать ее другом. Вот такие у нас отношения.
А то, что происходило на проекте, - это, скорее, моя некая провокационная форма общения с людьми в целом и с женщинами в частности. Предложить выйти за меня замуж или поцеловаться (Василий использовал другое слово), как это было вырезано из контекста.
Это провокация и эпатаж – безобидный, беззубый. В этом нет ничего особенного, но на волне хайпа, связанного с Полиной, ее развода с Дибровым и связи с Романом, все это выглядит как очередная интересная интрига.
Люди же не видят настоящей правды, а только то, что им показывают – какие-то конфликты, острые углы. А истины они не знают. Она только во взаимодействии двух людей.
Это скорее такая некая игра, не больше, не меньше. Причем игра между нами, даже не на камеру и не ради хайпа. Все выдернуто из контекста, как у нас любят многие СМИ. Из-за таких вот острых моментов, просмотров и охватов все и живут. Но к реальности это не имеет никакого отношения.
Я к Полине испытываю дружеские чувства, знаком с Романом, испытываю к этой паре и ко всему, что происходит вокруг них, огромное уважение. Но отношение у меня к этой ситуации сдержанное. Этот конфликт сейчас всплыл и все, что вокруг него происходит, - это просто набор мнений и чьих-то эмоций. А в реальности там есть отношения и чувства двух людей, и это самое важное.
- Общаясь с Полиной, смогли ли вы понять, почему в нее влюбился Дмитрий Дибров? Какие ее качества вам больше всего импонируют?
- О качествах я уже все сказал. С Дмитрием я не знаком и не знаю, почему он влюбился в Полину. Для меня в целом это и не сильно важно, чтобы рассуждать об этом.
Но Поля действительно классная – позитивная, очень добрая, открытая, искренняя. А искренность – это та ценность, которую я в людях прямо подхватываю. Она очень важна и ценна для меня самого.
Ну и конечно, яркая, красивая молодая девушка. Она очень естественна в своей яркости. Есть женщины, для которых яркость является некой личиной, продающей оболочкой, но не является их естеством.
Очень многие женщины выглядят пластмассово, как куклы, но не потому что у них очень много пластических операций. Просто за этой яркостью они прячут суть, а внутри там пустота.
А для Полины, как я уже сказал, эта яркость не кричащая, а очень естественная.
А еще Полина Диброва очень ответственная. Она прямо отвечает за свои слова. Для Полины очень важно то, что она делает. Она очень увлечена своим делом, и это проявляется в ее действиях.
Я был свидетелем того, как Полина занимается организацией своего клуба. Она пригласила меня на встречу. И я вижу по женщинам, которые в этом клубе состоят, насколько вокруг Полины дружеская и сплоченная атмосфера.
Полина Диброва для этих женщин не икона, а прямо друг, проводник точки сборки. И для нее самой это очень важно.
Василий Смольный о сыновьях: "У обоих очень насыщенный график обучения"
- Чем увлекаются ваши сыновья?
- Младший Серафим – футболом, играет в питерской команде "Динамо". Раньше увлекался гимнастикой, но мы поняли, что там нет потенциала для какого-либо роста и очень много насилия над организмом. Гимнастика – достаточно жесткий спорт, там очень много рамок.
А тренерский состав готовит детей чуть не к Олимпийским соревнованиям. И поэтому мы подумали, что не хотим, чтобы у нашего ребенка были искривления и профдемормация. Сейчас ему нравится заниматься футболом.
Старшего сына зовут Захар, ему 14 лет. Он ходит на бокс и иногда со мной на фитнес. Кстати, недавно у него был день рождения.
У обоих сыновей очень насыщенный график обучения. Они часто ездят на экскурсии, катаются по стране, участвуют в культурных мероприятиях, инициированных при поддержке школы. Так что пока их увлечения связаны с учебой. А из хобби - это немного спорта.
Василий Смольный. Фото: телеканал СТС
Василий Смольный о похудении: "Многим людям трудно изменить пищевые настройки"
- Сейчас весна. Многие женщины хотят похудеть. Дайте, пожалуйста, совет в трех словах, как воплотить это желание в жизнь.
- Нужно прийти к Смольному, чтобы пройти один из его коротких двухнедельных курсов, и в его рамках изменить свои пищевые привычки с помощью тех инструментов, которые я даю.
А это такие читерские инструменты для тех, кто задолбался сидеть на диетах, мучить себя тренировками. Например, гипноз, который очень быстро меняет отношение к сладкому.
Ты просто перестаешь так сильно триггериться на запахи булок и так далее, начинаешь есть нормальную еду, а не ту, что делает тебя толстым и спокойно переходишь на новое питание, дающее фантастические результаты. В итоге минус пять-семь килограммов без хардкора и какого-то насилия.
Если же хочется привести фигуру к идеалу какими-то корректными экологическими способами для себя, то надо идти в тренажерный зал. Я не рекомендую и прямо агрессивно против всяких диет, какой-то строгости. Питаться нужно здоровой едой и в адекватном объеме.
К сожалению, многим людям трудно изменить пищевые настройки. Поэтому я и использую гипноз, позволяющий поменять какие-то внутренние настройки по отношению к еде: либо уменьшить, либо снять тягу на "мусорные продукты", те же сладости.
Существует еще такой фактор, как эмоциональное переедание. Гипноз помогает, в том числе, и перестать переедать, эмоционально заедать что-то. То есть когда человек испытывает не физический, а эмоциональный голод и бежит поесть не потому, что хочет есть, а потому что у него какой-то шторм внутри.
И, наверное, главный совет – не пытаться что-то успеть. Если хочешь изменить себя, то нужно начать сейчас и постепенно что-то делать, а не пытаться поменяться к какой-то дате или событию.
Потому что после этого изменения, если все-таки получится успеть, неминуем откат. Для многих людей это становится большим эмоциональным испытанием, настоящим насилием.
Классно, я успела похудеть к весне. Но вот уже весна, а я уже пошла и опять нажрала.
И вот эти качели разрушают психику. И люди в 35-40 лет приходят ко мне страдающие, изможденные, не верящие в себя, с очень низкой самооценкой. Почему? Потому что накачались на этих качелях. Попробовали способы быстрого похудения, которые потом перестали работать. И в итоге начинает страдать психика.
- А как вы относитесь к уколам для похудения?
- Да никак не отношусь. Люди всегда что-то используют для ускорения. У всех какие-то свои читкоды. Вот у меня читкод – еще более быстрый, чем уколы для похудения, и более безопасный.
У уколов есть побочный эффект. А если мы говорим про популярные препараты, то это очень серьезная побочка.
Мы же с помощью уколов не меняем желания есть какую-то еду. Уколы могут корректировать аппетит, влиять непосредственно на липолиз.
Кстати, это даже хуже, чем влиять на аппетит, потому что в жировой клетчатке могут быть просто дырки. Очень некрасивые, которые потом даже пластический хирург убрать не может.
А я использую более щадящий инструмент, меняющий отношение к этой еде. Уколы могут скомпенсировать лишь на время, и в этом их проблема. То есть перестаю колоть уколы, и они перестают работать.
У меня огромное количество клиентов, которые не могут вернуться в норму после таких уколов, потому что курс закончился, а есть хочется. И человек продолжает набирать вес.
А гипноз меняет отношение человека к триггерному продукту.
Вот я ем сладости и какой-то фастфуд, и у меня толстая задница. На этом я расту, и гипноз помогает мне не хотеть это есть. То есть мы решаем ключевую проблему – стремление питаться вредной едой. И эта пища перестает приносить мне удовольствие, потому что произошло внушение.
Так я использую инструмент, меняющий мышление.
