Звезда шоу "Тайный миллионер"Василий Смольный об отношениях с Полиной Дибровой: "Игра между нами – не на камеру и не ради хайпа"

В одном из прошлых выпусков проект "Тайный миллионер" покинула Полина Диброва. А за серию до ее выбывания из шоу ушел спортивный блогер Василий Смольный. Вы, приняв на себя таинственный вид, скажете: "Совпадение? Не думаю". Ведь в СМИ писали о симпатии, возникшей между этими двумя яркими людьми.

В интервью Teleprogramma.org Василий Смольный рассказал о реальных отношениях с Полиной Дибровой, раскрыл, с кем из участников "Тайного миллионера" не сошелся характером, а также поведал об увлечениях сыновей и поделился своим мнением об уколах для похудения.

Василий Смольный о Владимире Тишко: "Мне очень нравится его стиль мышления"

- Василий, почему вы согласились принять участие в шоу «Тайный миллионер»?

- СТС – семейный телеканал. И было понятно, что шоу будет не суперэстремальное, не трешовое, а более – менее интеллигентное, понятного формата. В целом я не разочаровался, потому что и состав участников соответствовал.

Не какие-нибудь экс-звезды "Дома-2" или POP MMA, а адекватные, классные, интеллигентные ребята. Да и сам формат проекта достаточно интересный.

К тому же меня заинтересовало, что съемки проходят в Индии, чего раньше, насколько я помню, не бывало.

- Что для вас было самым сложным на этом проекте?

- Ощущать себя под прицелом, находиться в перманентном конфликте, где каждый участник думает что-то друг про друга, в чем-то подозревает, что-то замышляет. Этот процесс был самым сложным.

Если взять обычную игру "Мафия", ты просто сидишь, играешь, но игра заканчивается. А здесь она не заканчивается.

Здесь 24 на 7 ты находишься под прицелом камер, с петличками на груди. К тому же внутри самого проекта идет провокация на эмоции, на столкновение участников между собой.

- С кем из участников вы подружились?

- Практически со всеми. Не могу сказать, что с кем-то находился в контрах. В процессе съемок возникло некоторое напряжение по поводу Карины Мурашкиной, хотя на старте мы общались очень хорошо, также по поводу Алины Островской. Алина проявляла себя очень странно. И мне было непонятно, какая она. То есть я не считал ее как человека.

И я чувствовал опасность рядом с ней. В третьей серии не было показано этого, но наше взаимодействие выглядело так, словно она тычет в меня палкой, чтобы понять, как я эмоционирую, понять, какой я.

Мне это очень не нравилось. У нас состоялся разговор на эту тему, где я прямо все высказал. Я ей сказал, что: "На этой игре я буду голосовать против тебя, потому что ты действуешь очень странно. Ты очень взрывная, непонятная. И все выглядит как игра".

А вот тем ребятам, которые состояли со мной в коалиции, я полностью доверился и понял, что не прогадал, потому что они полностью оправдали доверие. Это было честно, открыто, так, как мы договорились. Это было здорово.

Некоторые вопросы возникли к Александру Волохову, но чуть позже. А в процессе игры он показывал себя как адекватный человек. В рамках наших договоренностей, доверия друг другу он вел себя достаточно понятно, ожидаемо. А оказывается, это была игра.

В тех трех сериях, в которых я участвовал, у всех по отношению ко мне все было ок. Я не успел более близко познакомиться с Владимиром Маркони. Хотя мне кажется, что он тоже адекватный товарищ.

- А как вы относились к Владимиру Тишко?

- Мне импонирует Владимир. Он очень интересный, харизматичный, импозантный товарищ. Мне очень нравится его стиль мышления, насколько он многослойный, многогранный в нем. Владимир не линейно, а достаточно стратегично мыслит.

У Владимира Тишко очень насыщенный, яркий, красивый слог. Мне очень нравится его манера говорить. При всем при этом Владимир истеричный, достаточно экспрессивный, что в целом добавляет определенного флера, некой е… в его образ.