Звезда шоу «Ставка на любовь» Евгений Ершов о своей свадьбе: «Тайно жениться мы не будем!»

Евгений Ершов и Анна Пролыгина. Фото: телеканал «Пятница!»

Евгений дал интервью Teleprogramma.org.

На канале «Пятница!» начался второй сезон реалити-шоу «Ставка на любовь». В лидеры сразу выбились блогер Евгений Ершов и его невеста Анна Пролыгина. (А скоро влюбленные станут мужем и женой).

На программе сам Евгений признался, что это уже его 12-е реалити. Кто-то из коллег по передаче пошутил, что блогер начал сниматься еще в животе у мамы.

Шутки шутками, но желание Евгения участвовать в реалити на канале «Пятница!» было вполне осознанным. И его невеста Анна разделила его взгляды.

Евгений Ершов: «Как проверить человека, которого ты хочешь выбрать на всю жизнь без стрессовой ситуации?»

«Я смотрел первый сезон шоу «Ставки на любовь». И я впервые написал организаторам шоу сам: «Ребята, возьмите меня, я очень хочу туда попасть». Мне очень понравился вайб, смысл, посыл, - признался Евгений Teleprogramma.org. - И я реально видел себя со своей невестой на этом шоу после каждого испытания, которое просматривал».

- И Анна была того же мнения?

- Аня была моим сподвижником. Мы приняли обоюдное решение, что очень хотим туда.

- В шоу «Ставка на любовь» пары проходят испытания, которые могут внести раскол в их отношения, а то и привести к расставанию. Вы не боялись этого?

- По поводу раскола в отношениях никаких переживаний не было. Я был уверен, что это только пойдет нам на пользу. Хотя и понимал, что возникнут трудности и в отношениях, и в прохождении испытаний.

А куда без трудностей? Как проверить человека, которого ты хочешь выбрать на всю жизнь без стрессовой ситуации? Он же в стрессе может проявить себя по-другому. Люди по-разному себя ведут! Проверили друг друга!

Евгений Ершов: «На негатив я отвечаю негативом в двукратном размере»

- Какое испытание было самым сложным для вас?

- Для меня была высота.

- Возникали ли у вас разногласия по поводу ставок?

- На счет ставок не спорили. Спорили о том, что ты знаешь о человеке что-то на сто процентов, ставишь на исход, который подходит под эти сто процентов, а он решил себя перебороть.

Да, это круто. Но были недопонимания по этому поводу!

- А что в принципе вы не сможете простить любимой женщине?

- Предательство. Все остальное прощаемо.

Евгений Ершов и Анна Пролыгина с соперниками Маратом Башаровым и Асей Борисовой. Фото: телеканал «Пятница!»

- Из-за чего вы с Анной можете поссориться?

- Я могу сильно поругаться, если на меня пытаются воздействовать негативом. На негатив я отвечаю негативом в двукратном размере.

Я не тот человек, который промолчит, отнесется с умом, сделает правильно и не создаст конфликт. Наоборот, я его усилю.

Поэтому у нас дома нет негативного отношения и высоко поднятых тонов.

- Чем Анна покорила вас?

- Мы вместе около полутора лет. Покорила человечностью, женственностью, а не меркантильностью и показательным: «Я не должна, я не буду. А он должен», которое популярно в соцсетях.

Это правильный человек с максимально правильными семейными ценностями.

Евгений Ершов: «Анна сильно меня ревнует к любому женскому полу»

- У вас ревнивая невеста?

- Аня очень сильно ревнует меня к любому женскому полу. Мне кажется, это нормально для любой женщины, тем более для львицы. Знак зодиака я начал приводить как аргумент.

Евгений Ершов и Анна Пролыгина. Фото: телеканал «Пятница!»

- А где вы познакомились?

- В соцсетях, как и 90% людей XXI века. И мы не стали исключением. Возможно, детям расскажем про магазин, как стояли за хлебом. Придумаем историю!

- Анна говорила, что вы похожи на ее отца. Это так?

- Я не могу сказать, похож ли на ее отца или нет. Я могу видеть ее отца, но не могу сравнить его с собой. К себе мы относимся предвзято и необъективно.

- Каков сейчас ваш статус отношений?

- Мы безумно любим друг друга. В сентябре планируется свадьба. Тайно жениться мы не будем, потому что Анна хочет празднование. Значит, будет празднование!

