Звезда шоу «Ставка на любовь» Евгений Ершов о своей свадьбе: «Тайно жениться мы не будем!»

На канале «Пятница!» начался второй сезон реалити-шоу «Ставка на любовь». В лидеры сразу выбились блогер Евгений Ершов и его невеста Анна Пролыгина. (А скоро влюбленные станут мужем и женой).

На программе сам Евгений признался, что это уже его 12-е реалити. Кто-то из коллег по передаче пошутил, что блогер начал сниматься еще в животе у мамы.

Шутки шутками, но желание Евгения участвовать в реалити на канале «Пятница!» было вполне осознанным. И его невеста Анна разделила его взгляды.

Евгений Ершов: «Как проверить человека, которого ты хочешь выбрать на всю жизнь без стрессовой ситуации?»

«Я смотрел первый сезон шоу «Ставки на любовь». И я впервые написал организаторам шоу сам: «Ребята, возьмите меня, я очень хочу туда попасть». Мне очень понравился вайб, смысл, посыл, - признался Евгений Teleprogramma.org. - И я реально видел себя со своей невестой на этом шоу после каждого испытания, которое просматривал».

- И Анна была того же мнения?

- Аня была моим сподвижником. Мы приняли обоюдное решение, что очень хотим туда.

- В шоу «Ставка на любовь» пары проходят испытания, которые могут внести раскол в их отношения, а то и привести к расставанию. Вы не боялись этого?

- По поводу раскола в отношениях никаких переживаний не было. Я был уверен, что это только пойдет нам на пользу. Хотя и понимал, что возникнут трудности и в отношениях, и в прохождении испытаний.

А куда без трудностей? Как проверить человека, которого ты хочешь выбрать на всю жизнь без стрессовой ситуации? Он же в стрессе может проявить себя по-другому. Люди по-разному себя ведут! Проверили друг друга!

Евгений Ершов: «На негатив я отвечаю негативом в двукратном размере»

- Какое испытание было самым сложным для вас?

- Для меня была высота.

- Возникали ли у вас разногласия по поводу ставок?

- На счет ставок не спорили. Спорили о том, что ты знаешь о человеке что-то на сто процентов, ставишь на исход, который подходит под эти сто процентов, а он решил себя перебороть.

Да, это круто. Но были недопонимания по этому поводу!

- А что в принципе вы не сможете простить любимой женщине?

- Предательство. Все остальное прощаемо.