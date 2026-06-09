Звезда шоу «Сокровища императора» Дина Аверина о сестре: «Много раз извинялась перед Аришей»

После выхода шоу «Сокровища императора» внимание к сестрам-гимнасткам Дине и Арины Авериным увеличилось многократно. Многие встали на защиту спортсменок после их конфликта с Яной Кошкиной и ее мамой Маргаритой.

Кстати, в недавнем выпуске Яна в разговоре с мамой посетовала на то, что та стала разбираться в их спортивном прошлом. Тогда Марго возмутилась, что гимнасток называют Олимпийскими чемпионками, если на Олимпиаде они заняли второе и четвертое места.

Впрочем, как призналась Дина, сейчас сестры живут сегодняшним днем. Тем более, впереди у Дины Авериной – волнительные события. Она ждет ребенка от своего мужа – фигуриста Дмитрия Соловьева.

Об этом, а также укреплении отношений с сестрой после шоу «Сокровища императора» и планировании гендер-пати Дина Аверина рассказала журналистам в кулуарах премии канала Муз-ТВ «Движение».

Дина Аверина об участии в «Сокровищах императора»: «Это адреналин, которого не хватает в обычной жизни»

- Дина, на шоу «Сокровища императора» вы доказали, что являетесь сильными соперниками. Как сейчас относитесь к отзывам на ваше участие в проекте, в том числе и негативным?

- В первую очередь мы никому ничего не доказывали. Не обращаем внимания на то, что творится вокруг.

Мы очень благодарны тем людям, которые нас поддерживают. Нам очень приятно. Мы даже не ожидали, что так будет.

А так, все то, что происходило в Китае, мы оставили в Китае. Сейчас же просто живем сегодняшним днем.

- Вы сказали, что вам понравилось участвовать в реалити-шоу…

- Да. Это правда. Мне очень понравилось участвовать в реалити. Это, наверное, больше адреналин, которого не хватает в обычной жизни. Так ты словно возвращаешься в спортивную деятельность. Это действительно колоссальные эмоции.

- Как участие в «Сокровищах императора» повлияло на ваше отношение с сестрой?

- Они укрепились. Я многое поняла. Много раз извинялась перед Аришей, потому что в спорте бывало, что мы ругались, где-то не понимали друг друга.

Я себя не так вела. Но после реалити мы стали лучше общаться.