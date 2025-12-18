Звезда шоу 'Мастер игры' Борис Дергачев раскрыл планы на Новый год: "Отмечу блистательно"

С 18 декабря в прокат выходит знаменитый новогодний фильм "Елки 12". Картина снята по той же схеме, что и предыдущие части франшизы — несколько персонажей объединяются вместе, чтобы помочь главному герою ленты. В этот раз им стал девятилетний Ваня, чьи родители решили расстаться.

Узнав о таком повороте, Иван решается на побег из дома. С единственной наивной целью — найти в Великом Устюге Деда Мороза, который может спасти его семью от развода.

Пока мальчик преодолевает путь на попутках, взрослые организуют его поиски. Эта трогательная история обрастает другими новогодними сюжетами из жизни интересных людей, встреченных им в пути.

Фильм состоит из нескольких новелл, одну из которых снял режиссер и актер Борис Дергачев.

По ее сюжету Дамир (Рузиль Минекаев), с которым зрители познакомились в предыдущей части "Елок", хочет порадовать беременную жену Настю покупкой дорогостоящего живого омара. Однако в этот же день Дамира увольняют. Да и денег у него кот наплакал. Но Дамир не привык пасовать перед трудностями.

"Новелла посвящена молодой семье, которая сталкивается непосредственно с проблемами молодой семьи. Плюс праздники. А я их люблю", — сказал журналистам Борис Дергачев, также исполнивший в своей новелле роль повара.

Борис Дергачев ответил и на несколько вопросов Teleprogramma.org.

— Борис, скоро самый главный праздник — Новый год. Как вы к нему готовитесь?

— Максимально. Сейчас поеду на дачу и буду там все готовить к приезду родственников.

— А как собираетесь отмечать этот праздник?

— Блистательно, в кругу семьи.

— Есть ли у вас какая-то новогодняя традиция?

— Собираться вместе.

Борис Дергачев о Евгении Ершове: "Мы видимся иногда на мероприятиях"

— В уходящем году вы участвовали в психологическом проекте "Мастер игры"на канале ТНТ. Не жалеете, что приняли участие в этом проекте? Стали ли вас больше узнавать после него?

— Нет, я не жалею. Во-первых, это был определенный опыт, а во-вторых, стали узнавать больше. Какой-то прирост людей появился.

— Тяжело было быть темным?

— Да. Особенно в самом начале игры.