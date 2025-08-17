Звезда сериала "Знахарь" Денис Васильев: "У меня была огромная внутренняя битва с самим собой"

Знахари, гадалки, экстрасенсы, ворожеи и прочие любители зарабатывать на доверчивом русском человеке - сколько их было и сколько их будет? В сериале "Знахарь" 16+ (ТНТ) эта тема раскрывается, наконец, в комедийном ключе. Костя, герой Дениса Васильева ("Пилигрим", "Подслушано", "Первый отдел"), - беглый аферист, которого наивные деревенские жители кубанской станицы принимают за сельского врача и по привычке доверяют ему чуть больше, чем просто болячки.
В интервью "Телепрограмме" Денис объяснил, почему его герой - большой ребенок, как сам стал жертвой мошенников, как стремится воспитывать любимую дочь Таисию и побеждать комплексы.
- Денис, первый вопрос неожиданный: а вы знаете, что публика уже знакома с сериалом "Знахарь"? Там тоже врач, тоже за городом, хоть и не аферист. Но другой актер в главной роли.
- Честно говоря, нет, я не слышал и не знал о том, что был сериал с таким же названием. Другой вопрос, что во время съемок очень многие люди говорили: "О, это что, продолжение того сериала или это как-то связано с тем сериалом?" (Проект "Знахарь" 16+ с Даниилом Страховым в главной роли. - Авт.) Действительно, таких вопросов было много. Видимо, люди его смотрели и знали. Но лично я не знал и не смотрел.
- Тогда давайте про вашего Костю - он современный Бендер, новая инкарнация инфоцыгана, жертва обстоятельств или просто плут по жизни?
- Я не считаю, что Костя - осознанный злоумышленник. Он просто ребенок, инфантильный, не думает на длинную дистанцию. Поэтому обманывает и прикидывается, как мальчик, который хочет конфету. Он ставит себе очень короткие цели и не думает о последствиях. Но это в начале пути, а что будет дальше - увидите.
"Отдал мошеннице большую сумму денег"
- Почему наш народ, базово православный и верующий, парадоксальным образом продолжает бесконечно доверять проходимцам, гадалкам и прочим «знахарям»?
- На мой взгляд, это связано с желанием быстро что-то приобрести или решить проблему. Вместо того, чтобы работать год, можно заплатить гадалке и ускорить процесс. Люди ведутся на простые и быстрые решения сложных вопросов. Может быть, отчасти это связано с ленью. А может быть, с наивностью и желанием быстрее получить результат.
- Вам в жизни с мошенниками или аферистами сталкиваться приходилось?
- Да, была печальная для меня история. Если вкратце, то получилось так, что где-то через полтора года после окончания института (ВТУ им. Щепкина в 2008 году. - Авт.) я решил помочь женщине, которая подошла ко мне на улице. Эта история затянулась на две недели, и я действительно верил, что у этой женщины большие проблемы и она меня не обманывает. Но, к сожалению, все закончилось обманом. Я отдал ей большую сумму денег. Это был очень дорогой и мощный урок.
- Ничего себе! Вот это уровень эмпатии. Полезное для актера качество. Кстати, о кино. Вы говорили, что хотите сниматься в авторском кино и нести смыслы в широкие массы. А сами в это время в авантюристской комедии блистаете. Как так?
- На мой взгляд, одно другому не противоречит никак. Почему нельзя сниматься в комедии, легкой и веселой, и в то же время сниматься в авторском кино?
- Можно, но может затянуть. Прилипнет ярлык «комедийный актер».
- У меня сейчас комедий, наверное, больше. Над этим я хотел бы поработать и приложить усилия, чтобы в моей жизни появилось чуть больше проектов на более сложные темы, авторского кино. С другой стороны, если я начну сниматься в авторском кино, это не значит, что я больше не буду сниматься в комедиях.
- Может ли артист в России переломить бремя типажности или перебить шлейф проектов, который за ним тянется, чтобы резко ворваться в независимое авторское кино?
- Я в это верю, потому что мне ничего другого не остается. Так сложилось, что я после института сильно «залетел» в мелодрамы, и потребовалось много времени, чтобы из них выбраться. Можно стать заложником мелодрам - это происходит со многими актерами и начало происходить со мной. Я этого испугался и перестал в них сниматься. Сейчас я отказываюсь от всех мелодрам, и, на мой взгляд, у меня получается менять образ. "Знахарь" - комедия, также среди моих работ есть боевик "Пилигрим" 18+, есть комедия "Отмороженные" 16+, где я вообще играю гопника из 90-х, совершенно далекого от меня персонажа.
Есть сериал "Призвание" 16+, очень его люблю. Там я сыграл сверхинтеллигентного человека, обремененного огромным количеством моральных и нравственных принципов. На мой взгляд, у меня получается работать в совершенно разных жанрах. И я верю, что актер может "перепрошиться" и изменить свой образ. Мне осталось добраться до драматической истории и авторского кино.
"Стал чуть менее романтичным"
- Около 10 лет назад вы начали, как выразились сами, "перепрошиваться" изнутри. Можете ли обозначить одну из важных внутренних побед над собой? С какими вы лично комплексами и надломами справились?
- В двух словах об этом не рассказать. Не постесняюсь сказать, что это была огромная внутренняя битва с самим собой! Самые главные для меня победы в том, что я научился защищать себя, говорить «нет», больше думать о себе. Я снял розовые очки. Мне нравится фраза Черчилля: «Если в юности ты не был левым, у тебя нет сердца. Но если с возрастом ты не стал правым, у тебя нет мозгов» (многие, в том числе Владимир Познер, и правда приписывают фразу британскому политику, но она принадлежит французскому историку Франсуа Гизо и звучала так: «Кто не республиканец в 20 лет, у того нет сердца. Кто республиканец после 30, у того нет головы». - Авт.). Я стал чуть менее романтичным, чем раньше, и для меня это большая победа.
- А мама-психолог - это хорошо или плохо?
- В каждой семье это индивидуально, конкретно у нас - двояко. Мне это иногда помогает, а иногда этот факт только усложняет жизнь, потому что, например, бывают ситуации, когда мне не нужен совет, но мама все равно хочет что-то подсказать, посоветовать, и это понятно. Так что я бы сказал, это 50 на 50.
"Пытаемся растить дочь счастливой"
- Тогда какой вы папа - какой растите дочь Таю? Какие ошибки не хотели бы повторить за своими родителями?
- Вообще воспитание ребенка - это тема для отдельного интервью. Мы пытаемся растить Таю счастливой.
- Логично. А как это?
- В том смысле, чтобы она как можно меньше сама себе портила жизнь. Стараемся, чтобы у нее в голове возникало меньше ложных убеждений, установок, которые потом создают проблемы. Мы хотим, чтобы дочь росла свободной, чтобы она научилась соблюдать вот эту грань: «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Мы хотим, чтобы она вот эту серединку чувствовала, насколько ей можно проявляться, а где она уже начинает мешать другим. При этом, чтобы она ни в коем случае не ограничивала себя там, где можно не ограничивать.
- В чем для вас состоит основа для построения гармонии в доме?
- Мне кажется, гармония создается на взаимопонимании, а взаимопонимание держится на разговорах. Это самое важное. Разговаривать, учиться разговаривать, учиться слышать, учиться объяснять, делиться. Тогда люди больше узнают друг про друга и движутся к гармонии. Вот это, на мой взгляд, самое важное.
- Разговоров бывает много, но иногда это не помогает. Тогда чего избегать? Скажите как знахарь.
- А избегать надо как раз обострений. Когда тебя эмоционально несет, не надо говорить такого, за что потом будет стыдно. Все наши слова в любом случае записываются и остаются в памяти.
