Звезда сериала "Знахарь" Денис Васильев: "У меня была огромная внутренняя битва с самим собой"

Знахари, гадалки, экстрасенсы, ворожеи и прочие любители зарабатывать на доверчивом русском человеке - сколько их было и сколько их будет? В сериале "Знахарь" 16+ (ТНТ) эта тема раскрывается, наконец, в комедийном ключе. Костя, герой Дениса Васильева ("Пилигрим", "Подслушано", "Первый отдел"), - беглый аферист, которого наивные деревенские жители кубанской станицы принимают за сельского врача и по привычке доверяют ему чуть больше, чем просто болячки.

В интервью "Телепрограмме" Денис объяснил, почему его герой - большой ребенок, как сам стал жертвой мошенников, как стремится воспитывать любимую дочь Таисию и побеждать комплексы.

- Денис, первый вопрос неожиданный: а вы знаете, что публика уже знакома с сериалом "Знахарь"? Там тоже врач, тоже за городом, хоть и не аферист. Но другой актер в главной роли.

- Честно говоря, нет, я не слышал и не знал о том, что был сериал с таким же названием. Другой вопрос, что во время съемок очень многие люди говорили: "О, это что, продолжение того сериала или это как-то связано с тем сериалом?" (Проект "Знахарь" 16+ с Даниилом Страховым в главной роли. - Авт.) Действительно, таких вопросов было много. Видимо, люди его смотрели и знали. Но лично я не знал и не смотрел.

- Тогда давайте про вашего Костю - он современный Бендер, новая инкарнация инфоцыгана, жертва обстоятельств или просто плут по жизни?