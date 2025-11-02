Звезда сериала "Васька" Роман Грибков: "Воспитание внуков - настоящее мужское дело!"

Достаточно взглянуть любой кадр с Романом Грибковым - и сразу понятно, почему его приглашают играть солидных, серьезных и брутальных мужчин: он и полковник юстиции в "Реализации" 16+, и доктор в "Ищейке" 6+, и подполковник в "Морских дьяволах" 16+. Как говорится, кино - это типаж и монтаж. Артист полностью соответствует амплуа позитивных и по-советски надежных героев: воспитывает троих сыновей, счастлив с женой со студенческих времен (уже почти 30 лет!) и никогда не влипает в грязные скандалы. Верный и стабильный, как питерский силовик, Грибков уверенно тянет лямку, не отклоняясь от курса. Вот и в сериале "Васька" 16+ (НТВ), посвященном не коту и не рэперу Басте, а расследованиям серьезных преступлений на территории Васильевского острова Санкт-Петербурга, у Романа - главная роль полковника МВД Василия Емельянова, который получил новую должность и теперь привыкает не только к новой "земле", но и коллективу.

"Санкт-Петербург - как дом родной"

- Роман, съемки в родном городе - это всегда проще и понятнее? Или выездные экспедиции куда интереснее: и концентрация выше, поскольку не отвлекаетесь на дом?

- Любимый город, героический Санкт-Петербург - всегда как дом родной. Здесь, как говорится, и стены помогают. Что касается комфорта, творческая профессия как раз предполагает разрушение стереотипов, даже систем. Образ героя или решение сцены может рождаться и по дороге в музыкальную школу с детьми, и в поезде под стук колес, в разговоре с родными за кухонным столом или с партнером у гостиницы перед выездом на смену в 6 часов утра. Для меня погружение в образ - это не нахождение в тишине и в изоляции, а напротив - наблюдение, общение, взаимодействие, поиск ярких черт характера. Все это необходимо, чтобы на экране и на сцене появился бы понятный, живой, интересный человек. Домом можно считать не только какой-то твой конкретный кусочек земли, а и всю нашу необъятную Родину от Калининграда до Владивостока (в этих городах я, к большому счастью, работал).

- Исчерпывающе. Давайте конкретизируем: как создавали именно этого полицейского в "Ваське"? И есть ли у вас любимые кино- или литературные сыщики?