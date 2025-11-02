Звезда сериала "Васька" Роман Грибков: "Воспитание внуков - настоящее мужское дело!"

Достаточно взглянуть любой кадр с Романом Грибковым - и сразу понятно, почему его приглашают играть солидных, серьезных и брутальных мужчин: он и полковник юстиции в "Реализации" 16+, и доктор в "Ищейке" 6+, и подполковник в "Морских дьяволах" 16+. Как говорится, кино - это типаж и монтаж. Артист полностью соответствует амплуа позитивных и по-советски надежных героев: воспитывает троих сыновей, счастлив с женой со студенческих времен (уже почти 30 лет!) и никогда не влипает в грязные скандалы. Верный и стабильный, как питерский силовик, Грибков уверенно тянет лямку, не отклоняясь от курса. Вот и в сериале "Васька" 16+ (НТВ), посвященном не коту и не рэперу Басте, а расследованиям серьезных преступлений на территории Васильевского острова Санкт-Петербурга, у Романа - главная роль полковника МВД Василия Емельянова, который получил новую должность и теперь привыкает не только к новой "земле", но и коллективу.
"Санкт-Петербург - как дом родной"
- Роман, съемки в родном городе - это всегда проще и понятнее? Или выездные экспедиции куда интереснее: и концентрация выше, поскольку не отвлекаетесь на дом?
- Любимый город, героический Санкт-Петербург - всегда как дом родной. Здесь, как говорится, и стены помогают. Что касается комфорта, творческая профессия как раз предполагает разрушение стереотипов, даже систем. Образ героя или решение сцены может рождаться и по дороге в музыкальную школу с детьми, и в поезде под стук колес, в разговоре с родными за кухонным столом или с партнером у гостиницы перед выездом на смену в 6 часов утра. Для меня погружение в образ - это не нахождение в тишине и в изоляции, а напротив - наблюдение, общение, взаимодействие, поиск ярких черт характера. Все это необходимо, чтобы на экране и на сцене появился бы понятный, живой, интересный человек. Домом можно считать не только какой-то твой конкретный кусочек земли, а и всю нашу необъятную Родину от Калининграда до Владивостока (в этих городах я, к большому счастью, работал).
- Исчерпывающе. Давайте конкретизируем: как создавали именно этого полицейского в "Ваське"? И есть ли у вас любимые кино- или литературные сыщики?
Полковник Емельянов в "Ваське" (2025). Фото: НТВ
- При создании образа полковника Василия Ивановича Емельянова я ориентировался на несколько правил другого сыщика - Глеба Егоровича Жеглова из любимого произведения братьев Вайнеров "Эра милосердия". "Правило интонации: простое "Здравствуй" можно произнести так, что человек почувствует оскорбление. Правило подачи: даже слово "сволочь" можно произнести так, что человек останется доволен». Эти два правила, к слову сказать, в знаменитом сериале Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Жеглов не успевает озвучить, засыпая в гостях у Шарапова. А еще с юности мне запомнился сыщик из романа Юлиана Семенова "Противостояние". Этого полковника звали Владислав Костенко (в одноименном сериале Арановича 1985 года его сыграл Олег Басилашвили). Сыщик высочайшей квалификации! Он сумел выследить матерого диверсанта. Мой Емельянов обязательно читал эти романы и смотрел те же сериалы.
"Времена меняются, офицеры - нет"
- Что отличает современного офицера, как считаете? Времена ведь меняются, методы работы тоже. Ваш отец был военным, а теперь и вам выпало играть офицеров. Принципиальные отличия есть?
Оперативник Торотин в "Страхе над Невой" 18+ (2023). Фото: кадр из фильма
- Времена меняются, методы меняются, скорости меняется (современные офицеры технически, конечно, более оснащены), но преемственность поколений в армии сохраняется как нигде! Суть этой преемственности заключена в словах, которые мой мастер - народный артист СССР Игорь Олегович Горбачев, много лет игравший на сцене Пушкинского театра роль фельдмаршала Кутузова, произносил со сцены: "Солдаты! Мы столько лет сражались вместе, мы столько верст прошли в пороховом дыму! Отдайте жизнь, но Родины и чести не отдавайте никому!"
- На съемках «Васьки» к трюкам или работе с оружием приходилось прибегать? В кадре вы с пистолетом появляетесь.
Водитель князя Тимофей в сериале "Сто лет пути" 16+ (2020). Фото: кадр из фильма
- Задача пиротехника на съемочной площадке - дать грамотный инструктаж, как пользоваться оружием, потому что и холостой патрон может нанести травму партнеру или ему самому. В кадре с бутафорским пистолетом все равно следует обращаться очень аккуратно, потому что это тяжелый металлический предмет. Актеры всегда помнят выражение Чехова про ружье, которое обязательно должно выстрелить. Первый мой опыт стрельбы из мелкокалиберной винтовки состоялся в 12 лет, когда я занимался биатлоном. Еще с тех пор выучил, что любое оружие в руках требует от человека огромной концентрации и ответственного отношения.
"Глупо выбирать между семьей и работой"
- В сериале ваш герой уходит с головой в работу настолько, что даже теряет семью. Лично у вас насколько гармонично выстроен баланс между личной жизнью и работой?
- Мы с женой знакомы 29 лет. Из них 26 мы женаты. У нас трое сыновей (Степан, Леонид и Григорий). Мы однокурсники, мы единомышленники, мы - «единоверцы». Когда я работаю - Маша дома занимается младшими детьми, когда она занята, я провожу время с ними. Очень гармонично и счастливо, слава богу, как-то все устраивается. Самоотверженно помогают бабушки и дедушки. Как у Толстого: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". А что касается Емельянова, скажу вот что: в конце сериала он будет гораздо счастливее, чем в начале. Почему? Смотрите сериал до конца.
Юрист в сериале "Небесный суд. Продолжение" 12+ (2014). Фото: кадр из фильма
- Идеальная картинка. Но если бы пришлось выбирать между семьей и работой, знаете, как поступили бы?
- Глупо выбирать между семьей и работой. Нужно стараться устраивать свою жизнь так, чтобы этот выбор не возник. Пробовать "играть на опережение".
- А попробовать сыграть в принципиально новую для себя игру хотели бы? Кардинально сменить род деятельности. Например, уйти в море. Вы же из Петербурга, учились в мореходке. Или начать реставрировать храмы, поскольку и этому делу обучались.
- Наверное, смог бы, но не хотел. Даже в самые сложные годы я не уходил из актерской профессии. Помогали родители, друзья, вера. Впереди у меня много творческих планов, задумок, фантазий, "мечт". Единственное, чего я не исключаю, что когда-нибудь смогу заняться преподаванием. Но это тоже в рамках моего любимого дела.
- Чтобы воспитать троих сыновей, нужно быть «внутренним офицером» дома?
- Основное в процессе воспитания троих сыновей - это воспитание самого себя! Все требования, которые я выдвигаю своим детям, я предъявляю и самому себе. Но главный принцип воспитания - любовь.
- Чем увлекаются сыновья и сколько им сейчас?
Мужское царство и его королева. Роман и Мария поженились 26 лет назад (архивное фото, сейчас младший уже в первом классе). Фото: личная страница Романа Грибкова в социальной сети
- Старший сын Степан окончил театральный институт в 2022 году. И снялся уже более чем в 20 проектах. Одна из последних его ролей, кстати, в сериале «Васька». Младшие дети Леонид и Григорий - школьники. Гриша только что пошел в первый класс, а Леня учится в четвертом. Они оба занимаются музыкой, баскетболом и театром. Только-только начали интересоваться сериалами, где папа играет.
- Пацанское царство - отдельный вид отрады для отца. Но если честно: о дочери хотя бы разок мечтали?
- Каждый раз мы были уверены, что родится девочка. Но рождался мальчик, и мы очень радовались. У актерской братии есть, конечно, семьи и «многодетнее», но, можно сказать, что в мальчиках и мы кое-что понимаем.
- В этом нет сомнений. И все же: что вы как отец считаете еще недовыполненным в списке обязательных отцовских и мужских дел? К чему хотели бы стремиться.
- Воспитание внуков и правнуков! Я считаю, что это настоящее мужское дело, к которому, Бог даст, я буду готов в нужное время и в нужном месте.
