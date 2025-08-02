Звезда сериала "Три сестры" Антон Денисенко: "Если семейное счастье отнимает здоровье, надо задуматься, все ли с вашей семьей в порядке"

Публика отлично помнит харизматичного Антона Денисенко не только по яркой роли в культовом сериале "Сладкая жизнь" 16+, но и по не менее запоминающимся образам в проектах "Последний шанс" 18+, "Чужие люди" 16+, "Царская прививка" 18+ и многих других. Теперь у актера новый вызов - одна из ключевых ролей в сериале с литературным названием (и отчасти начинкой) "Три сестры" 18+ (KION).
- Антон, что за персонажа вам выпало сыграть в "Трех сестрах"? Каков характер и через какой ключик старались понять его?
- В "Трех сестрах" я играю мужа старшей сестры Иры (Юлия Александрова). Зовут его Женя. Несмотря на то что у пары есть сын, они давно не живут вместе. Женя все пытается получить развод, но Ира стоически ему в этом отказывает. Она по-прежнему считает его «своим» и относится как к несамостоятельному ребенку. И это, пожалуй, стало для меня главным ключом к его характеру. Помните, чуть больше года назад в наш обиход плотно вошло слово "скуф"?
- Давайте расшифруем для взрослых читателей.
- Мужчина около 30 лет, который выглядит, одевается и ведет себя как мужик под полтинник. А еще в молодежном сленге есть полностью противоположное этому понятие, которое не так сильно прижилось. Это анк (от uncle - с англ. "дядя") - моложавый взрослый мужчина, который одевается и ведет себя как тинейджер. Женя вот как раз такой. Он инфантильный, местами безответственный, но при этом очень легкий, жизнелюбивый и обаятельный.
- Судя по сюжету, фабула сериала перекликается с чеховским произведением. У вашего героя есть "прообраз" в той самой пьесе про трех сестер, мечтающих спастись в столице?
Инфантильный жизнелюб Женя в "Трех сестрах" (2025). Фото: KION
- Отсылок к Чехову в сериале не так много - да, у нас действительно есть три сестры.
- И зовут их Ирина, Ольга и Маша.
- Да, даже имена совпадают. Но дальше почти все идет вразрез с классикой. Как я уже сказал, Ирина у нас старшая сестра с мужем и ребенком. У Чехова, напомню, Ирина - младшая. И так далее. Кроме того, один из центральных персонажей в нашей истории - это их мать Татьяна (Лариса Гузеева играет бабушку, которая привозит из Сочи «сувенир» в виде молодого и атлетичного любовника в исполнении Павла Деревянко. - Авт.), которой в пьесе просто нет (в произведении упоминается, что мать погребена в Москве и влияет на сюжет косвенно. - Авт.).
Пожалуй, в нашем проекте мать трех сестер - скорее отсылка к Раневской из «Вишневого сада». Что же касается моего Жени, его тоже нет в пьесе Чехова. Но для меня определенным «прообразом» послужил Хоботов из «Покровских ворот».
"Все нестабильно, и скучать некогда"
- Трагизм чеховских персонажей, которые пригвождены к устоявшемуся укладу жизни и быту и не в силах преодолеть инерцию и самотек судьбы, вам понятен? Приходилось ловить себя на подобных чувствах, приближаясь к так называемому кризису среднего возраста?
- Наверное, мне в некотором смысле повезло с выбором актерской профессии. Поскольку «устоявшийся уклад» и «инерция» это точно не про нее. Иной раз не успеваешь толком поспать между перелетами, переездами, съемками и спектаклями, а постоянное общение с новыми людьми, посещение новых городов дают мне очень много жизненной энергии. Обратная сторона актерской жизни, через которую все периодически проходят, это отсутствие работы.
И тогда запускаются внутренние процессы самоанализа, самосовершенствования. Все нестабильно, и скучать уж точно некогда. А вот «кризисного возраста» я пока не чувствую. Быть может, я сам немного Женя и просто пока не дорос.
- "Три сестры" хотя бы поверхностно, но пересекаются с пьесами Чехова. В это время Жора Крыжовников снимает сериалы по фабулам произведений Островского. Как вы в целом относитесь ко множеству ремейков, перезапусков и перезагрузок хорошо известных старых проектов и классики - русской и советской? О чем говорит это обилие? Кризис или запрос публики?
- В целом я отношусь к этим процессам нейтрально. Возвращаясь к тому же Чехову, «Три сестры» за сто лет ставили, наверное, тысячи раз в театре. Так? Кино - это такая же история, которую можно рассказать по-своему. Безусловно, важно, чтобы создатели действительно имели что сказать, а не просто переснимали удачные находки предыдущего «рассказчика» на более современную камеру. По поводу кризиса рассуждать не решусь.
Это уже область продюсирования и экономики. Там на принятие решения влияют совершенно другие факторы. Но если мы посмотрим на цифры, то из десяти самых популярных картин в кинотеатрах за прошедший год шесть - это сказки. Как правило, ремейки. А это значит, что зрительский интерес высокий.
"Ошибки - часть взросления"
Любвеобильный Марк в "Сладкой жизни" (2014). Фото: кадр из фильма
- Сериал "Сладкая жизнь", в котором вы сыграли одну из самых ярких ролей, тоже собирались продолжать. Вас позвали?
- Да, продолжение было написано. И мой персонаж Марк в нем тоже присутствовал.
- А приходилось ли вам сниматься в бессмысленных или убыточных проектах? Как вы относитесь к ним спустя время?
- Да, бывало. Обойдусь без названий, но есть вещи, за которые сперва было стыдно. А спустя время это скорее вызывает улыбку. Ошибки - это часть жизни, часть профессионального взросления.
- Раз уж мы начинали с Чехова, в его рассказе "Старость" подчеркивается, что "как ни противно прошлое, но оно лучше, чем это" (седины на голове героя: тлен и безысходность старости). А что для вас самое невыносимое и выматывающее?
- Бессонница.
- На каком этапе сейчас ваши отношения с музыкой? Группа "Танго Вахтангова" еще существует?
- Отношения с музыкой - одна из важнейших частей моей жизни. Меня постоянно сопровождает музыка. У меня всегда с собой две пары наушников: маленькие для созвонов и аудиокниг и большие, аудиофильские - для прослушивания хорошей музыки. Музыку я слушаю постоянно. Дома есть проигрыватель и виниловые пластинки. В дороге, на съемочной площадке, в паузах - телефон и наушники.
"Танго Вахтангова", увы, больше нет. Но у меня собралась внушительная коллекция синтезаторов, и я играю электронику. А в сериале «Три сестры» будет эпизод, где мой Женя отрывается, "лабая" на гитаре тяжелый металл.
- Тогда что, кроме кино и музыки, увлекает вас? В свободное время.
- Я люблю поиграть в бильярд. Еще в детстве отец меня научил. Потом была длительная пауза. А в последнее время довольно часто поигрываю в свободное время - сейчас вообще происходит какой-то бильярдный бум! Очень много клубов открывается в Москве. Куча детей занимается с тренерами. Не знаю, с чем это связано, но интересно наблюдать такой процесс.
- Максим Горький считал, что никто так ясно и тонко не понимал трагизма мелочей жизни и отношений, как Антон Чехов. Наш журнал наследует чеховской традиции и посвящен семье. Отсюда вопрос: есть ли вещи, которым вы научились у супруги?
С супругой Ириной. Фото: личный архив Антона Денисенко
- О, вы знаете, тут список может быть большим. Ира (Ирина Жиркова, фотограф. - Авт.) - очень яркая, эмоциональная, с ней все хотят дружить. Главное, чему я у нее учусь - прямо, честно и откровенно формулировать мысли и желания. Она всегда говорит то, что думает и чувствует. Никогда не притворяется. Это очень редкое качество.
- Тогда завершим Толстым. "Семейное счастие" пропорционально уровню затраченных жизненных усилий и здоровья?
- Если семейное счастье отнимает здоровье - надо задуматься, все ли с вашей семьей в порядке. А если серьезно, то семья, конечно, требует внутренних усилий и самоотдачи. Но это тот труд, который не должен человека опустошать. Наоборот, подпитывать, как мне кажется.
- "Три сестры" 18+,
- KION, с 1 августа