Звезда сериала "Три сестры" Антон Денисенко: "Если семейное счастье отнимает здоровье, надо задуматься, все ли с вашей семьей в порядке"

- Отсылок к Чехову в сериале не так много - да, у нас действительно есть три сестры.

- И зовут их Ирина, Ольга и Маша.

- Да, даже имена совпадают. Но дальше почти все идет вразрез с классикой. Как я уже сказал, Ирина у нас старшая сестра с мужем и ребенком. У Чехова, напомню, Ирина - младшая. И так далее. Кроме того, один из центральных персонажей в нашей истории - это их мать Татьяна (Лариса Гузеева играет бабушку, которая привозит из Сочи «сувенир» в виде молодого и атлетичного любовника в исполнении Павла Деревянко. - Авт.), которой в пьесе просто нет (в произведении упоминается, что мать погребена в Москве и влияет на сюжет косвенно. - Авт.).

Пожалуй, в нашем проекте мать трех сестер - скорее отсылка к Раневской из «Вишневого сада». Что же касается моего Жени, его тоже нет в пьесе Чехова. Но для меня определенным «прообразом» послужил Хоботов из «Покровских ворот».

"Все нестабильно, и скучать некогда"

- Трагизм чеховских персонажей, которые пригвождены к устоявшемуся укладу жизни и быту и не в силах преодолеть инерцию и самотек судьбы, вам понятен? Приходилось ловить себя на подобных чувствах, приближаясь к так называемому кризису среднего возраста?

- Наверное, мне в некотором смысле повезло с выбором актерской профессии. Поскольку «устоявшийся уклад» и «инерция» это точно не про нее. Иной раз не успеваешь толком поспать между перелетами, переездами, съемками и спектаклями, а постоянное общение с новыми людьми, посещение новых городов дают мне очень много жизненной энергии. Обратная сторона актерской жизни, через которую все периодически проходят, это отсутствие работы.

И тогда запускаются внутренние процессы самоанализа, самосовершенствования. Все нестабильно, и скучать уж точно некогда. А вот «кризисного возраста» я пока не чувствую. Быть может, я сам немного Женя и просто пока не дорос.

- "Три сестры" хотя бы поверхностно, но пересекаются с пьесами Чехова. В это время Жора Крыжовников снимает сериалы по фабулам произведений Островского. Как вы в целом относитесь ко множеству ремейков, перезапусков и перезагрузок хорошо известных старых проектов и классики - русской и советской? О чем говорит это обилие? Кризис или запрос публики?

- В целом я отношусь к этим процессам нейтрально. Возвращаясь к тому же Чехову, «Три сестры» за сто лет ставили, наверное, тысячи раз в театре. Так? Кино - это такая же история, которую можно рассказать по-своему. Безусловно, важно, чтобы создатели действительно имели что сказать, а не просто переснимали удачные находки предыдущего «рассказчика» на более современную камеру. По поводу кризиса рассуждать не решусь.

Это уже область продюсирования и экономики. Там на принятие решения влияют совершенно другие факторы. Но если мы посмотрим на цифры, то из десяти самых популярных картин в кинотеатрах за прошедший год шесть - это сказки. Как правило, ремейки. А это значит, что зрительский интерес высокий.

"Ошибки - часть взросления"