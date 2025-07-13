Звезда сериала "Точка невозврата" Полина Сидихина: "Чудесно, метко и уверенно умею стрелять. Даже люблю это дело!"

Она давно уже самостоятельная творческая единица, а не "дочь того самого Сидихина" и двигается по собственной актерской траектории. Вот уже более 20 лет Полина, окончившая Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, снимается в популярных фильмах и сериалах ("Последняя встреча" 16+, "Позывной "Стая" 16+, "Наше счастливое завтра" 16+, "Саша и Питер" 16+ и др.), играет в спектаклях ("Идиот. Возвращение", "Убегая от тебя", "Старший сын"), театрализованных уличных представлениях ("День Достоевского") и ставит детские спектакли.

А новый вызов Сидихиной - главная роль адвоката Марии Лужской в детективе "Точка невозврата" 16+ (НТВ), съемки которого продолжаются в Петербурге.

- Полина, что за персонаж вам достался в "Точке невозврата", каков характер Марины Лужской?

- Не люблю говорить о персонаже до выхода проекта в эфир, чтобы не навязывать собственное видение. Хотелось бы оставить возможность дать оценки именно зрителям. Пусть люди считают с экрана, а я, получив от них обратную связь, буду соотносить, получилось реализовать запланированное или нет.

- Как проходят съемки - приходилось ли работать в условиях, приближенных к "боевым" будням силовиков?

- Не знаю ничего о том, как проводят боевые будни силовики, но лично я люблю экшен-сцены! Нравится, когда есть стрельба, оружие, гранатометы, огнеметы, в этом смысле я пацанка. Такие сцены в "Точке невозврата" мы снимали несколько дней: взрывали автомобили, переворачивали, "ловили" пули и все в этом духе. Круто, ярко и эффектно - надеюсь, что с экрана получится передать это.

- С оружием обращаться учили? Или вы и так умеете?