Звезда сериала "Точка невозврата" Полина Сидихина: "Чудесно, метко и уверенно умею стрелять. Даже люблю это дело!"

Она давно уже самостоятельная творческая единица, а не "дочь того самого Сидихина" и двигается по собственной актерской траектории. Вот уже более 20 лет Полина, окончившая Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, снимается в популярных фильмах и сериалах ("Последняя встреча" 16+, "Позывной "Стая" 16+, "Наше счастливое завтра" 16+, "Саша и Питер" 16+ и др.), играет в спектаклях ("Идиот. Возвращение", "Убегая от тебя", "Старший сын"), театрализованных уличных представлениях ("День Достоевского") и ставит детские спектакли.
А новый вызов Сидихиной - главная роль адвоката Марии Лужской в детективе "Точка невозврата" 16+ (НТВ), съемки которого продолжаются в Петербурге.
- Полина, что за персонаж вам достался в "Точке невозврата", каков характер Марины Лужской?
- Не люблю говорить о персонаже до выхода проекта в эфир, чтобы не навязывать собственное видение. Хотелось бы оставить возможность дать оценки именно зрителям. Пусть люди считают с экрана, а я, получив от них обратную связь, буду соотносить, получилось реализовать запланированное или нет.
- Как проходят съемки - приходилось ли работать в условиях, приближенных к "боевым" будням силовиков?
- Не знаю ничего о том, как проводят боевые будни силовики, но лично я люблю экшен-сцены! Нравится, когда есть стрельба, оружие, гранатометы, огнеметы, в этом смысле я пацанка. Такие сцены в "Точке невозврата" мы снимали несколько дней: взрывали автомобили, переворачивали, "ловили" пули и все в этом духе. Круто, ярко и эффектно - надеюсь, что с экрана получится передать это.
- С оружием обращаться учили? Или вы и так умеете?
Адвокат Лужская в 2Точке невозврата" (с Ильей Носковым). Фото: НТВ
- Моя героиня - адвокат, поэтому с оружием именно в этом проекте почти не встречается. Но вообще у меня было много других проектов, где приходилось работать с разными видами оружия. И да - прекрасно им владею. Чудесно, метко и уверенно стреляю из "Глока" (австрийский автоматический пистолет. - Авт.). Наверное, даже люблю это дело. Правда, стреляю нечасто. Так, для развлекухи (смеется).
"Считаю себя достойной дочерью"
- Следили за сериалами с отцом ("Бандитский Петербург") и другими популярными детективами 90-х?
- Честно говоря, редко смотрю подобные проекты. Наверное, жалко времени на боевики. Если это сериал с классным закрученным сюжетом и интригой, когда в первых сериях совершенно непонятно, в какую сторону будет развиваться история, то могу посмотреть. А так, если признаться, телевизор почти никогда не смотрю.
- И даже "Бандитский Петербург"?!
- Кстати, не так давно - кажется, на канале "Санкт-Петербург" - показывали (Евгений Сидихин сыграл в культовой саге главную роль оперативника Кудасова. - Авт.) - и меня зацепило. Села и начала смотреть, увлеклась. Это был первый сезон, где герой папы появляется не с самого начала. И я подумала: ничего себе, очень неплохо снято для 2000 года! Но в то время, когда сериал шел по ТВ, я не смотрела. Мне были интересны другие вещи, я была маленькой.
Первое появление на экране - в "Бандитском Петербурге": Полина сыграла дочь персонажа своего отца. Фото: кадр из фильма
- Нет ощущения, что сейчас идет ренессанс этой тематики? "Фишер" 18+, "Чикатило" 18+ и прочие проекты снова возвращают нас во времена пугающего проекта "Криминальная Россия. Современные хроники". Почему так?
- Не смотрела ни "Фишер", ни "Чикатило". Но популярность, наверное, могу объяснить тем, что у людей всегда остается чувство ностальгии - многие вспоминают 90-е, криминальные хроники и все прочее. Каким бы ни было наше прошлое, оно остается нашим, и мы часто туда возвращаемся.
- А каким вы запомнили то время?
- Я росла счастливым и беззаботным ребенком. Таким и остаюсь. Огромное спасибо моим родителям, которые меня всегда оберегали. И уберегли.
- Ни в коем случае не хотелось бы переходить к теме сравнений или сопоставлений, вопрос в другом: известная в мире кино фамилия - это дополнительная ответственность или, наоборот, маяк?
- Моя знаменитая фамилия - абсолютная гордость. Считаю себя достойной дочерью отца. И мне, как кажется, удалось показать папе, что в профессии у меня есть собственное место, где я прекрасно себя чувствую.
И больше, пожалуй, доказывать мне некому. Так что от работы продолжаю получать большое удовольствие. Горда и счастлива иметь бесконечно талантливого, безумно красивого, умного, мужественного, доброго, порядочного и прекрасного отца.
- Можете ли вы с отцом обсудить работу и попросить совета, если не знаете, как решить тот или иной образ? Или, может быть, посоветоваться, стоит ли идти в проект.
Сидихин-отец и Сидихина-дочь обожают друг друга. Фото: личный архив Полины Сидихиной
- Папа и мама - мой маяк. Моя гавань. Конечно, если не знаю чего-то, то всегда иду к родителям - так было и так будет всегда. И папа - блестящий актер с огромным опытом, и мама (Татьяна Борковская. - Авт.) имеют актерское образование. Мне всегда приятно посоветоваться с ними. А стоит идти в проект или нет, решаю самостоятельно.
- Часто ли получается собираться с сестрами и всей семьей? Есть ли у вас железобетонные и неотменяемые семейные традиции?
- Да, у нас большая и дружная семья. Всегда стараемся находить возможность и видеться, и общаться, быть на связи, даже когда находимся в разных городах. Что касается традиций, то дни рождения могут выпадать на отпуск, съемки или гастроли, спектакли и мероприятия, а вот Новый год традиционно стараемся проводить все вместе. Однажды мне пришлось пропустить этот праздник, и потом поняла, что ничего хуже случиться в жизни со мной не могло. Так что традицию больше не нарушаю.
"Материнство дается в удовольствие"
- Как сильно изменило вас материнство?
- Оно разделило жизнь на до и после. Я абсолютно убеждена, что это уникальный переход, который осуществляет женщина, и ни с чем больше это сравнить нельзя. Всегда спокойно относилась к этой теме, потому что считала, что материнство - это то, чего я не смогу избежать: ведь я - женщина, и это заложено в моей природе. Но самоцелью роды не были никогда.
Просто знала, что рано или поздно со мной это обязательно произойдет. И произойдет тогда, когда это должно случиться. И это был лучший период для такого события. Мне исполнилось 30 лет, и через 20 дней я стала мамой. Родила себе лучшего друга (Стефания появилась на свет 15 ноября 2018 года, Полина в соцсетях охарактеризовала это так: "Вне досягаемости". - Авт.).
- Какой растет Стефания? Что вас больше всего в ней удивляет?
Дочь Стефания всегда рядом - растет за кулисами и на съемочных площадках. Фото: личный архив Полины Сидихиной
- Не перестаю восхищаться дочерью каждый день. Она дарит столько счастья, улыбок, радости, эмоций, что даже не представляю, как я жила раньше. Да, та жизнь была яркая, счастливая, наполненная, благодарю за это друзей и всех-всех, но как будто бы все это было пустым. А когда в жизни появляется новый человек, когда его на эту планету приводишь ты… а еще если он и абсолютно невероятный… это незабываемо. Материнство мне дается, считаю, легко и в удовольствие. Вполне справляюсь. Посмотрим, что будет дальше.
- Стеша постоянно с вами?
- Я вожу дочь на все мероприятия, светские тусовки, она пересмотрела все мои спектакли в театре "Мастерская" (Санкт-Петербург). Может цитировать Достоевского, Островского, современную драматургию.
- Ого.
- Помогала даже выпускать мне моноспектакль «Бом-бом-бом» - цирковую сказку для детей. Да, ей нравится моя профессия. А я рада, что у меня есть возможность брать дочь с собой. Это большая удача.
Расставаться с ней не хочу ни на минуту. Сейчас не стремлюсь скорее бежать за вторым или третьим ребенком. Хочу насладиться общением со Стешей. Даже с бабушками и дедушками, представьте, первое время мне было очень жалко "делиться" дочкой. Пусть Стешенька пойдет в школу, начнет учиться, и вот когда я ей стану, грубо говоря, не нужна, тогда уже можно подумать о новом ребенке (улыбается).
- Холодный июнь позади, впереди еще две части лета. Как планируете провести их?
- У меня запланировано много работы. В театре «Мастерская» в июле у нас отпуск, а в августе стартует новый сезон. Все последнее время репетируем уличный спектакль "День Достоевского" (проходит 5 июля в Петербурге на протяжении 16 лет подряд, ставит представление талантливый артист и режиссер Илья Дель. - Авт.), это такое пластическое решение классической литературы - помимо Федора Михайловича в этом году затрагиваем произведения и Александра Пушкина, и Михаила Лермонтова. Планирую продолжать сниматься в сериале "Точка невозврата", так что, скорее всего, никуда не полечу отдыхать.
Буду трудиться и проводить время за городом - в Ленинградской области, где чудесная природа и живописные места. Лишь бы повезло с погодой, потому что все, что происходит сейчас, на лето, увы, совсем не похоже.
Сериал "Точка невозврата" 16+ выйдет в эфир НТВ в новом телесезоне.