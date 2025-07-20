Звезда сериала "Театральная зона" Ника Вигель: "Сначала жду внимания и любви. А уже потом готова услышать критику"

Энергичная и кучерявая Ника Вигель не так давно начала активно сниматься в кино и сериалах и уже спела заявить о себе в проектах «Триггер» 18+, «Гусар» 16+ и «Семья» 16+. Молодая артистка, отучившаяся на курсе Валерия Гаркалина в ГИТИСе, попала в труппу «Современника» и продолжает прокладывать путь к вершинам.
Очередная ступень - одна из главных ролей в сериале «Театральная зона» 18+ (KION), где Ника сыграла дочку начальника исправительной колонии, в которой решили поставить тюремную адаптацию «Ромео и Джульетты».
«Телепрограмме» актриса честно рассказала, каково было сниматься в компании переодетых уголовниками мужчин, разыгрывать на сцене страсть с Никитой Кологривым и как к этому всему относится ее любимый.
- Ника, вам уже удалось посмотреть вышедшие серии «Театральной зоны»? Если да, то как оцениваете свою работу - все удалось?
- Да, я уже посмотрела все серии, что вышли. Но со мной серии выйдут только сейчас, поэтому оценить свою работу еще не смогла, но мне очень нравится сериал! Я даже не ожидала, что все будет настолько смешно.
- Визуально все очень похоже на съемки на настоящей зоне. Как и где они проходили? Удалось ли побывать в реальных камерах? Если да, то как ощущения?
- Съемки проходили в Москве, в заброшенной тюрьме с реальными камерами, но моих сцен там не было, поэтому мне не удалось насладиться этой «тюремной» романтикой. Мои сцены снимались в подмосковном ДК и столовой. На экране картинка выглядит всегда разнообразной, это здорово.
"Никита - человек-энергия"
Джульетта, она же дочка начальника колонии в «Театральной зоне» 16+ (с Семеном Молокановым; 2025). Фото: онлайн-кинотеатр KION
- Как проходила работа с Никитой Кологривым? Некоторые жалуются на актера из-за его своеобразной манеры поведения на площадке, а некоторые им восхищаются. Видимо, зависит от восприятия. Как было у вас?
- Мне уже не в первый раз задают такой вопрос. У нас с Никитой (актер играет заключенного Рому, которого назначили на роль Ромео. - Авт.) было немного смен, но мы провели их очень весело и продуктивно. Никита на площадке - это человек-энергия, он всегда включен, всегда помогает партнерам, всегда придумывает с ходу, как сделать интересней своего персонажа.
Я не заметила никакой своеобразной манеры в его работе, со мной было все замечательно. Если где-то пересекаемся, то мы всегда здороваемся, общаемся. Вообще Никита очень открытый и добрый человек
- В сериале показано, как пытается продвигать высокое искусство в массы режиссер Тульского театра. Вам приходилось работать и в регионах, и в московском «Современнике». Специфика региональных театров от столичных отличается, как думаете?
Тусовщица Света в сериале «Пожить как люди» 16+ (2025). Фото: канал ТНТ
- Да, конечно. Я сама родом из Екатеринбурга, и у нас хоть и большой город, но все равно театры другие. Я много была на гастролях в провинциальных городах, и там совсем иные представления. Чувствуется, что многим не хватает ресурсов или работников. Театр - это большой механизм, и чтобы он сложился, многое должно совпасть.
- Как ваш возлюбленный отреагировал на то, что вы - чуть ли не единственная девушка в окружении мужланов в форме и зэков - внутри проекта?
- Было интересно. Но вообще я сама сначала испугалась и даже представить не могла, как все это будет происходить. Но по итогу сейчас уже понимаю, что с удовольствием работала бы так в каждом проекте.
Кристина, артистка кордебалета в «Цирке!» 16+ (2024). Фото: канал СТС
- Это в каком смысле?
- Все партнеры были очень тактичны ко мне, ухаживали, помогали, в общем, я была окружена отцовской любовью. Поэтому со временем возлюбленный (актер Константин Мирошников. - Авт.) понял, что переживать не за что - я в безопасности. «Нужна как поддержка, так и жесткая правда»
- Если и у вас, и у Кости выпадает выходной на один день, как стараетесь его провести?
- У нас с Костей всегда есть два варианта идеального выходного. Первый - это просто быть целый день дома вдвоем, смотреть фильмы и сериалы, играть в приставку и готовить вкусную еду. Либо второй - уехать на дачу и валяться на свежем воздухе, провести время с друзьями или уехать с ними в ближайшие города в путешествие. Например, недавно мы ездили в Суздаль, нам очень понравилось.
Канкан на двоих: с коллегой и возлюбленным Константином Мирошниковым. Фото: личный архив Ники Вигель
- Вам важно, чтобы молодой человек поддерживал вас абсолютно во всем? Или иногда нужна жесткая правда и прямота?
- Мне нужна как поддержка, так и жесткая правда. Сначала я, конечно же, жду внимания и любви, а потом уже готова и услышать критику в свою сторону. Я считаю, что в этом и есть здоровые взрослые отношения - хочется расти, а без взгляда со стороны это невозможно. Но вообще в нашей паре Константин больше меня поддерживает, а вот я могу и сразу с жесткой правды начать.
- А что думаете по поводу отпуска? Есть ли в вашей паре однозначный взгляд на остаток лета или хотя бы примерный план на отдых?
- Лето в этом году очень непонятное: то холодно, то очень жарко. Хотелось бы уже стабильности в погоде, и от этого можно было бы отталкиваться. А вообще для нашей профессии лето - это самый сезон работы. Мы всегда работаем, а параллельно отдыхаем. Так что полноценно отдохнем, думаю, чуть попозже.
"Театральная зона" 18+, KION.