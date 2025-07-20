Звезда сериала "Театральная зона" Ника Вигель: "Сначала жду внимания и любви. А уже потом готова услышать критику"

Энергичная и кучерявая Ника Вигель не так давно начала активно сниматься в кино и сериалах и уже спела заявить о себе в проектах «Триггер» 18+, «Гусар» 16+ и «Семья» 16+. Молодая артистка, отучившаяся на курсе Валерия Гаркалина в ГИТИСе, попала в труппу «Современника» и продолжает прокладывать путь к вершинам.

Очередная ступень - одна из главных ролей в сериале «Театральная зона» 18+ (KION), где Ника сыграла дочку начальника исправительной колонии, в которой решили поставить тюремную адаптацию «Ромео и Джульетты».

«Телепрограмме» актриса честно рассказала, каково было сниматься в компании переодетых уголовниками мужчин, разыгрывать на сцене страсть с Никитой Кологривым и как к этому всему относится ее любимый.

- Ника, вам уже удалось посмотреть вышедшие серии «Театральной зоны»? Если да, то как оцениваете свою работу - все удалось?

- Да, я уже посмотрела все серии, что вышли. Но со мной серии выйдут только сейчас, поэтому оценить свою работу еще не смогла, но мне очень нравится сериал! Я даже не ожидала, что все будет настолько смешно.

- Визуально все очень похоже на съемки на настоящей зоне. Как и где они проходили? Удалось ли побывать в реальных камерах? Если да, то как ощущения?

- Съемки проходили в Москве, в заброшенной тюрьме с реальными камерами, но моих сцен там не было, поэтому мне не удалось насладиться этой «тюремной» романтикой. Мои сцены снимались в подмосковном ДК и столовой. На экране картинка выглядит всегда разнообразной, это здорово.

"Никита - человек-энергия"