Звезда сериала "Тайный советник" Павел Гайдученко: "В Новый год наряжаюсь Дедом Морозом и поздравляю семьи друзей"

- У вас уже не первая роль силовика. До этого были "Канцелярская крыса" 16+, "Черное солнце2 18+, «Варяги» 18+ и другие. Почему вас так часто зовут играть таких "персонажей?

- Эта история началась со времен пандемии. Я, как и все остальные, находился дома - без съемок, диеты, двигательной активности и тренировок. Ну и поднабрал вес. И когда пришел к Алану Дзоциеву на пробы в детектив «Варяги», услышал от него прямой и честный по-кавказски вердикт: "Такой мужчина мне в кадре не нужен. Даже не буду рассматривать!" Он замотивировал меня - я начал ходить в спортзал, следить за питанием, жировая масса перешла в мышечную. Жму от груди 120 кг, стал выносливым - что в том числе сказалось и на внутреннем состоянии, некой уверенности, которая передается и в кадре. Я это чувствую.

- И вредные привычки побороли?

- Как только алкоголь ушел из жизни, освободилось большое количество времени - я стал больше читать, смотреть, изучать, развиваться. Видимо, отсюда и солидность в характере прорезалась. Она была скрыта и подзаплыла. Видимо, что снаружи, то и внутри. А вообще роли у меня разноплановые - и в театре, и в кино: играю и врачей, и мошенников, и бизнесменов, и на мотоциклах гоняю. Прекрасно ощущаю себя в 50 лет - и ментально, и физически.

- Из этих 50 лет больше 40 вы в кадре, начинали еще с «Ералаша». Ранний старт - это отличный импульс или, наоборот, нагрузка на психику?