Звезда сериала "Тайный советник" Павел Гайдученко: "В Новый год наряжаюсь Дедом Морозом и поздравляю семьи друзей"

Публика помнит харизматичного Павла Гайдученко по ранним ролям в "Ералаше", фильмах "Зловредное воскресенье" 12+, "Утро без отметок" 6+ и других. Теперь артист перешел за полувековой рубеж, набрал солидности (и мышечной массы) и запросто справляется с образами суровых, но справедливых силовиков. В новом сериале "Тайный советник" 16+ (НТВ) у Павла - образ следователя Гончарова, который помогает изобличать бандитизм на улицах Санкт-Петербурга бывшему оперу Костикову (Евгений Шириков).
- Павел, давайте, не опасаясь за спойлеры, раскроем образ вашего Гончарова.
- У него есть принципы, работает он не за блага. Давно и честно служит в СК РФ. И в приоритете для него всегда был принцип из «Братьев Карамазовых»: лучше отпустить десять виновных, чем посадить одного невиновного. Пожалуй, для меня идеи Достоевского и были референсом при создании образа. Философия Порфирия Петровича из "Преступления и наказания", который хочет достучаться до каждой души, прежде чем посадить человека. Вот и Гончарову надо всегда докопаться до истины.
"Солидность прорезалась"
Павел Гайдученко (в центре) в сериале "Тайный советник". Фото: кадр из фильма
- У вас уже не первая роль силовика. До этого были "Канцелярская крыса" 16+, "Черное солнце2 18+, «Варяги» 18+ и другие. Почему вас так часто зовут играть таких "персонажей?
- Эта история началась со времен пандемии. Я, как и все остальные, находился дома - без съемок, диеты, двигательной активности и тренировок. Ну и поднабрал вес. И когда пришел к Алану Дзоциеву на пробы в детектив «Варяги», услышал от него прямой и честный по-кавказски вердикт: "Такой мужчина мне в кадре не нужен. Даже не буду рассматривать!" Он замотивировал меня - я начал ходить в спортзал, следить за питанием, жировая масса перешла в мышечную. Жму от груди 120 кг, стал выносливым - что в том числе сказалось и на внутреннем состоянии, некой уверенности, которая передается и в кадре. Я это чувствую.
- И вредные привычки побороли?
- Как только алкоголь ушел из жизни, освободилось большое количество времени - я стал больше читать, смотреть, изучать, развиваться. Видимо, отсюда и солидность в характере прорезалась. Она была скрыта и подзаплыла. Видимо, что снаружи, то и внутри. А вообще роли у меня разноплановые - и в театре, и в кино: играю и врачей, и мошенников, и бизнесменов, и на мотоциклах гоняю. Прекрасно ощущаю себя в 50 лет - и ментально, и физически.
- Из этих 50 лет больше 40 вы в кадре, начинали еще с «Ералаша». Ранний старт - это отличный импульс или, наоборот, нагрузка на психику?
Юный артист Гайдученко в "Ералаше". Фото: кадр из фильма
- У каждого своя судьба. Мне повезло: родился в СССР, рос в многодетной семье, занимался спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва, крутил сальто в 7 лет, благодаря чему и влетел в большое кино, и только потом пошли другие работы, включая всеми любимый "Ералаш". У меня же первая роль была - мальчик-каскадер. И только затем пошли другие. Тогда мне удавалось совмещать кино со школой, что сегодня, как я понимаю, глядя на мою 12-летнюю дочь Аню, было бы крайне сложно! А у меня это счастье случилось, слава Богу. Да, повезло!
- Ну и умножилось на труд и старания, видимо.
- Конечно. Даже служба в армии помогла - я служил в дивизии Дзержинского, где нас готовили очень серьезным образом, в том числе и для второй чеченской войны. Теперь я знаю, как двигаться, обращаться с оружием, обладаю определенной подготовкой и запасом выносливости.
"Влезать в жизнь дочери не собираюсь"
Фото: Кристина Винсне
- Дочери предоставляете свободу в выборе интересов и будущего?
- Главное, чтобы человеком она выросла хорошим. И отвечала за слова. Что она выберет? Не буду вмешиваться. Вот снимают, например, кино - и в работу костюмеров, художников, гримеров я никогда не вмешиваюсь. Это их цех, их работа. Так же и с жизнью другого человека. Да, это дочь, но у нее своя жизнь. Влезать не собираюсь. Сейчас такое время - если ты умеешь что-то делать хорошо, ты востребован. Поэтому нужно заниматься любимым делом. Захочет Аня быть актрисой, врачом - прекрасно. Главное, чтобы понимала: любая профессия требует образования и желания в ней постоянно развиваться.
Кто здесь сказочный волшебник?! Актер с семьей и в привычном декабрьском образе. Фото: личный архив Павла Гайдученко
- В Театре Ермоловой вы играете в спектакле "Оркестр мечты", где танцуете степ. Учились этому искусству как герой "Зимнего вечера в Гаграх"?
- Не совсем. В этом мне тоже повезло! Когда я поступил в Щукинское училище, в то время как раз выпускался курс Юрия Авшарова, из артистов которого составили потом театральную труппу "Ученая обезьяна" (Эдуард Радзюкевич, Дмитрий Марьянов, Александр Жигалкин, Максим Разуваев). Так здорово играли, что их дальше оставили на пятый год продолжать играть свои спектакли: "Город мышей", например. У них был педагог, который преподавал не советскую чечетку, а именно американский степ. И мы уговорили их научить нас степу, репетиции проходили по ночам, на чистом желании. И вот мой однокурсник с тех времен, теперь уже заслуженный артист России Никита Татаренков, с которым вместе учились степу по ночам, позвал меня в этот спектакль, и я с радостью согласился. Получаю удовольствие, что могу на сцене Ермоловского театра стучать степ в классной постановке. К сожалению, у нас этот вид танца не востребован.
- На носу Новый год. Как и где намерены отмечать?
- Я привык праздновать его согласно советским традициям - это передалось от родителей: оливье, баночка красной икры, шампанское. Новый год для меня - это чудеса. Волшебство. Каждый раз я надеваю костюм Деда Мороза и хожу по знакомым и друзьям, с которыми дружу десятилетиями, чтобы поздравлять. И все счастливы. Елка, надежды, мечты, загадывание желаний - вот такой позитивный праздник для всей семьи. Всегда подарки, всегда ждем лучшего. Это было с детства - и я это хочу сохранить. И в наступающем году желаю всем читателям добра, света и мира! Ради этого и живем.
"Тайный советник" 16+
Пн. - чт./20.00