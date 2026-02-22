Звезда сериала "Полюби меня снова" Марина Коняшкина: "После точки невозврата многоточия быть уже не может"

- Как научились понимать психологию беременной барышни? Это даже на гормональном уровне иной способ существования.

- Начнем с того, что это моя профессия. И, как вы понимаете, не все события, происходившие с моими персонажами, я переживала в жизни. Мы же артисты. Чтобы сыграть наркомана, не обязательно пробовать запрещенные вещества. В этом и есть суть актерской профессии - стопроцентная вера, попадание. Вообще каждой женщине присущ материнский инстинкт, вне зависимости от того, рожала она или нет. Более того, мы знаем примеры печальных случаев, когда родившие женщины оставляют детей в роддоме или отдают их потом. Разное бывает.

- Выходит, у вас он развит?

- Да, очень сильно. Во время съемок я это в очередной раз почувствовала особенно. Такого количества детей и младенцев, как в этом проекте, у меня раньше на съемках никогда не было. Мне очень понравился этот контакт - мы замечательно со всеми малышами справились и полюбили друг друга. Такая у нас работа: суметь сыграть все. И маму в том числе.

- В сериале помимо любовных перипетий поднимается и сложнейшая тема усыновления. Как считаете, может ли такой шаг служить дополнительным фундаментом для треснувшего брака?

- Думаю, что для треснувшего брака никакие подпорки извне не помогут. Нельзя специально рожать детей только для того, чтобы удержать мужа и сохранить семью. «Сейчас я возьму и сделаю так-то, чтобы склеить то, чего уже нет» - так не работает. У героев нашего сериала другая история: они действительно любят друг друга вне зависимости от ситуации. Усыновление в этом случае - реализация мощнейшего материнского инстинкта героини. Ей это дается непросто. Ей это советует подруга Саша (Ирина Рахманова), у которой несколько приемных детей. То есть возникает такая возможность из других обстоятельств, из другой мотивации - вовсе не для того, чтобы скрепить полуразрушенный брак. Механизмы отношений героев надломились, да, но сначала они их восстановили, а уже потом пошли в сторону серьезного шага по усыновлению.

- Сами смогли бы усыновить или удочерить ребенка?

- Да, задумывалась об этом, и не раз. Особенно когда смотрела документальные фильмы про беженцев или детей из неблагополучных семей. В такие моменты всегда размышляю на эту тему. Мне хотелось бы дать шанс оставленному родителями ребенку - или, может быть, если папы и мамы у него не стало, - шанс реализоваться в этой жизни. Дать заботу, любовь, дом. Семью. Это глубокий вопрос, который занимает мои мысли. Но это и колоссальная ответственность, и дико серьезный шаг. И однозначного ответа на этот вопрос пока у меня нет. Нужно быть стопроцентно уверенной, что я смогу улучшить жизнь этого ребенка, а не наоборот. И в моей жизни есть такие положительные примеры: люди усыновили детей и прекрасно с этим справляются. Восхищаюсь ими. Посмотрим, что будет дальше у меня в жизни.

"Были люди, с которыми я попрощалась"