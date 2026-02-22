Звезда сериала "Полюби меня снова" Марина Коняшкина: "После точки невозврата многоточия быть уже не может"

Выпускница Щукинского театрального Марина Коняшкина отлично знакома зрителю как по ранним работам ("Барвиха", "Защита Красина", "Шериф" 16+), так и по более поздним и зрелым ("Нераскрытый талант", "Детка", "Завтрак в постель" 16+). Несмотря на успехи, талантливая актриса в определенный момент взяла да поставила на паузу карьеру - решила задуматься о смене профессии. Поступила сначала на факультет психологии СПбГУ, затем окончила курсы баристы и прорывалась на факультет искусств в МГУ им. Ломоносова (группу так и не собрали). Но в итоге осознала, что именно актерская профессия - это судьба. Теперь артистка занята в спектаклях Губернского театра ("Неугомонный дух" 16+) и Театриума на Серпуховке ("Любовь как магнит" 16+), в кино (в прокате все еще идет "Чебурашка-2" 6+) и главных ролях популярных сериалов - в диапазоне от "Триггера" 16+ до "Союза спасения" 16+. "Телепрограмма" расспросила Марину про новый проект "Полюби меня снова" 16+ (Россия 1), погружение в образ беременной и точку невозврата в личных отношениях.
"Внутренний конфликт остается внутри каждой женщины"
В сериале "Полюби меня снова" героиня делает сложный выбор. Фото: канал "Россия 1"
- Марина, в сериале "Полюби меня снова" вы создавали образ Люды, как нам сообщили, «на сопротивлении». Что это значит?
- Мы обсуждали это с режиссером Евгением Барановым. Поскольку Людмилу мы видим на протяжении жизни в нескольких возрастах, речь идет про первый этап развития персонажа: сначала в семейной ипостаси, когда героиня счастлива и ждет ребенка, не стремится развивать карьеру любой ценой. Она настроена на спокойную реализацию женской сущности. Разумеется, это подразумевает и определенную форму существования в кадре: плавность движений, спокойную реакцию и так далее. По психофизике я очень энергичная. И потому некоторые сцены начинала играть в привычном состоянии, но режиссер меня немного утихомиривал и просил «вернуться в Люду», слегка притормозив. Так что сопротивление было в этом. А дальше, когда героине нужно было проявлять характер, стойкость и волю, мне стало полегче - там я развернулась. Мне было комфортнее.
- Как определили для себя внутренний конфликт персонажа?
- Он заключается в выборе. Люда могла бы поддаться обстоятельствам и, грубо говоря, «предать жизнь»: впасть в уныние и депрессию, обвинить всех вокруг и перестать бороться за свое счастье. Или могла бы пойти другим путем - взять в руки себя и ответственность за свою жизнь. Для этого Людмиле нужно было вырасти эмоционально, обрести стойкость, научиться отстаивать счастье и права - и, как следствие, начать борьбу за детей и семью. Слава богу, моя героиня выбрала второй вариант. Но внутренний конфликт всегда остается внутри каждой женщины: балансирование между мягкостью, принятием и мужскими волевыми качествами, которые периодически необходимо проявлять в жизни.
"Такого количества младенцев на съемках еще не было"
В "Чебурашке" Марина сыграла погибшую жену Гены (с Артемом Быстровым). Фото: кадр из фильма
- Как научились понимать психологию беременной барышни? Это даже на гормональном уровне иной способ существования.
- Начнем с того, что это моя профессия. И, как вы понимаете, не все события, происходившие с моими персонажами, я переживала в жизни. Мы же артисты. Чтобы сыграть наркомана, не обязательно пробовать запрещенные вещества. В этом и есть суть актерской профессии - стопроцентная вера, попадание. Вообще каждой женщине присущ материнский инстинкт, вне зависимости от того, рожала она или нет. Более того, мы знаем примеры печальных случаев, когда родившие женщины оставляют детей в роддоме или отдают их потом. Разное бывает.
- Выходит, у вас он развит?
- Да, очень сильно. Во время съемок я это в очередной раз почувствовала особенно. Такого количества детей и младенцев, как в этом проекте, у меня раньше на съемках никогда не было. Мне очень понравился этот контакт - мы замечательно со всеми малышами справились и полюбили друг друга. Такая у нас работа: суметь сыграть все. И маму в том числе.
- В сериале помимо любовных перипетий поднимается и сложнейшая тема усыновления. Как считаете, может ли такой шаг служить дополнительным фундаментом для треснувшего брака?
- Думаю, что для треснувшего брака никакие подпорки извне не помогут. Нельзя специально рожать детей только для того, чтобы удержать мужа и сохранить семью. «Сейчас я возьму и сделаю так-то, чтобы склеить то, чего уже нет» - так не работает. У героев нашего сериала другая история: они действительно любят друг друга вне зависимости от ситуации. Усыновление в этом случае - реализация мощнейшего материнского инстинкта героини. Ей это дается непросто. Ей это советует подруга Саша (Ирина Рахманова), у которой несколько приемных детей. То есть возникает такая возможность из других обстоятельств, из другой мотивации - вовсе не для того, чтобы скрепить полуразрушенный брак. Механизмы отношений героев надломились, да, но сначала они их восстановили, а уже потом пошли в сторону серьезного шага по усыновлению.
- Сами смогли бы усыновить или удочерить ребенка?
- Да, задумывалась об этом, и не раз. Особенно когда смотрела документальные фильмы про беженцев или детей из неблагополучных семей. В такие моменты всегда размышляю на эту тему. Мне хотелось бы дать шанс оставленному родителями ребенку - или, может быть, если папы и мамы у него не стало, - шанс реализоваться в этой жизни. Дать заботу, любовь, дом. Семью. Это глубокий вопрос, который занимает мои мысли. Но это и колоссальная ответственность, и дико серьезный шаг. И однозначного ответа на этот вопрос пока у меня нет. Нужно быть стопроцентно уверенной, что я смогу улучшить жизнь этого ребенка, а не наоборот. И в моей жизни есть такие положительные примеры: люди усыновили детей и прекрасно с этим справляются. Восхищаюсь ими. Посмотрим, что будет дальше у меня в жизни.
"Были люди, с которыми я попрощалась"
Иногда актрисы тоже уходят в отпуск. Фото: личный архив Марины Коняшкиной
- Что в настоящий момент интересует вас еще - помимо профессии? Вы поступали на психфак и факультет искусств. Может, есть еще неразблокированные сферы интересов, в которые хотелось бы углубиться?
- Интересов много - и устремлений тоже. Но везде как-то пока не срастается: то группа не набирается, то ухожу в другой проект. Поэтому для себя твердо осознала, что мое призвание - актерская профессия, и в это надо вкладывать максимальное количество сил и энергии. Сейчас у меня есть ряд хобби, которые влияют на развитие профессии.
- Например?
- И английский язык, и спорт, и литература, и живопись, которую наблюдаю в музеях. Все это идет в плюс. А еще впервые в жизни посадила цветок - и он у меня расцвел.
- Какой же?
- Гиацинт. Может, и в растениеводство погружусь (смеется). Комнатные растения мне очень нравятся. Еще больше планов внутри меня: обучаться и даже преподавать.
- Какие дисциплины, например?
- Актерское мастерство или сценическую речь. Но это сильно позже. Пока мне нужно максимально реализоваться в профессии, поскольку эта чаша еще не переполнена (улыбается). Очень люблю работу - и в кино, и в театре.
- А как выглядит ваш идеальный выходной без работы?
- Лучше всего - очень-очень много пройти пешком. И в хорошую, и в плохую погоду мне очень нравится гулять. Встречаться с прекрасными друзьями. Ходить в музеи и кинотеатры - дома кино смотреть гораздо тяжелее. То есть заполнять время развивающими, творческими и потому приятными встречами и историями. Экскурсии люблю тоже! А иногда, признаюсь честно, хочется просто полежать дома и навести порядок в квартире - это тоже замечательный способ разгрузки психики.
- Если зафиналить на том, с чего мы начинали, оттолкнувшись от названия сериала: вы бы могли полюбить снова человека, с которым уже распрощались? Дать ему шанс спустя время.
- Предугадать это невозможно. Да, в моей жизни были люди, с которыми я попрощалась, поставив точку. Но, может быть, это была вовсе не точка, а многоточие… Исключать ничего не стану. Возможно, кто-то снова постучится в дверь, и тогда я смогу принять, снова понять и полюбить - я сейчас не обязательно про отношения мужчины и женщины, друзей тоже подразумеваю. Вполне допускаю это.
- То есть прощать научились.
- Вообще у меня такой характер: очень долго терплю, в процессе общения даю человеку очень много шансов - в работе, дружбе, любви или любых других отношениях - до последнего ищу положительные стороны и причины мотивации для его плохих поступков, но если наступает край, то возникает точка невозврата. И вот в таких случаях ни о каком многоточии речи уже идти не может - точка навсегда остается точкой. Вот поэтому и ценен для меня наш сериал: мать потеряла сына, но потом обрела его вновь. История про то, как через большое количество времени в жизни появляется другой человек - и надо полюбить друг друга снова. Это интересный вызов!
"Полюби меня снова" 16+
Пн. - чт./21.30