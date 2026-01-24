Звезда сериала "Полная совместимость" Мария Лисовая: "Не переношу агрессию в свой адрес. Сразу включается ответная реакция"

Блеснувшая во "Вратаре Галактики" 6+ и "СМЕРШе" 16+ Мария Лисовая - яркая, молодая и обаятельная актриса Театра им. Гоголя, все увереннее набирает крейсерскую высоту и поглощает главные роли. Артистка мощно выступила в "Банде Зиг-Заг" 16+, навела ужаса в "Вампирах средней полосы" 18+, а теперь развивает успех в многосерийной драме "Полная совместимость" 18+ (Premier), где исполнила главную роль врача-трансплантолога Светланы Аксеновой, переведенной по распределению в Заполярье. "Телепрограмма" расспросила Марию про уроки медицины и пребывание в операционных, опасность соцсетей.
- Тема трансплантологии, закрытая по соображениям медицинской тайны, вдруг стала крайне популярной у создателей сериалов. Как считаете, почему? Что в ней манящего?
- Не могу сказать, что это экстрапопулярная тема - всего несколько проектов снято, но вы ответили сами. Речь про закрытое сообщество, окутанное ореолом тайны. Придумок и страшных историй вокруг множество. Сразу всплывают в памяти хроники «черной трансплантологии». Помню, в детстве много слышала об этом - как людей крадут и отправляют «на органы». С одной стороны, это относительно новое явление - медицинские технологии идут вперед. С другой - опыты по этой линии шли довольно давно, более ста лет назад. В Советском Союзе эту тему исследовали: в 1950-е годы трансплантолог Демихов пересадил головы щенков на тела взрослых собак. Звучит как фантастика, хотя это реальность - и в этом есть определенная доля мистики, чуда, несмотря на то, что это наука высокого класса.
- Что за образ вам достался в "Полной совместимости"? Как вы понимаете характер Аксеновой?
Доктор Аксенова в сериале "Полная совместимость": этот образ, считает актриса, чем-то напоминает Алису в Стране чудес. Фото: кадр из фильма
- Сам факт того, что она стала заниматься трансплантологией, говорит о многом. Профессия преимущественно мужская: нужны физическая и эмоциональная выносливость, самоконтроль и жесткий, порой жестокий характер. Люди этой профессии живут на работе, полностью пожертвовав себя ей, они лишены обыденной легкости и возможности наслаждаться простой жизнью. И взамен получают мало чего. Никаких космических зарплат. Вот и Аксеновой регулярно приходится сталкиваться со сложностями, вдобавок ей регулярно нужно доказывать, что она умеет работать наравне с мужчинами. И чем чаще тонкий и ранимый человек пытается натянуть на себя железную маску, тем больше сил на это уходит: он чувствует уязвленность, обиду за недооцененность.
В этом и есть парадокс характера Светы: с одной стороны, она воспитала в себе необходимые для отличного трансплантолога качества, с другой - в ней еще нет спокойствия и достаточного опыта, чтобы грамотно общаться с коллегами и пациентами. Так что человеческий фактор в ее случае влияет очень сильно - выбивает из равновесия, выводит за рамки медицинской этики и приводит к необдуманным решениям. И мне этот парадокс нравится. Отчасти, как мне кажется, ситуация моей героини пересекается с историей Алисы в Стране чудес: тоже много волшебства, которое мы не можем объяснить, тоже много провалов (в воду, в снег, сквозь стены, в отношения) и полетов сквозь слои жизни. Светлана пытается понять, есть ли у этого колодца, в который она падает, дно. Чтобы оттолкнуться от него.
"За операцией наблюдала спокойно"
- Медицинский ликбез, говорят, был весьма серьезным. Даже на нескольких операциях побывали. Страшно было, когда живого человека режут?
- Да, подготовка была большой и серьезной. Были встречи и беседы с хирургом. Меня больше интересовала не техническая часть, а человеческая: интересно было, как и чем живут врачи, как общаются, какие у них радости, горести и мечты. После бесед приступили к практической части - какие есть инструменты, как их держать, кто и где стоит во время операции, как к кому обращаться, какой темп, на какие показатели смотреть. Мне это показалось доступным, я смогла вникнуть. Когда с утра пришла на первую настоящую операцию, волновалась - ведь ни один обычный человек, не имеющий отношения к процессу, там оказаться не сможет. Операция задержалась почти на полтора часа, а когда началась, я сначала стояла в самом дальнем углу, потом подобралась ближе, следила за работой врачей, их рук. В какой-то момент поймала себя на мысли, что наблюдаю за телом человека, которое разрезано: видела артерию, мышцы шеи и отреагировала на это нормально. Спокойно и сосредоточенно. Даже подумала: если бы я когда-нибудь вдруг решила стать врачом, то, скорее всего, смогла бы так сделать. Потом я побывала еще на нескольких видах операций.
- Действие развивается в Заполярье. Съемки, судя по некоторым кадрам, и правда проходили зимой в заснеженных местах. Приходилось мерзнуть в Кировске?
- 98% сериала было снято летом в павильонах в жару. И только один день у меня был в Кировске. Мы там были с Дмитрием Певцовым. Так что не могу сказать, что замерзала насмерть. Но я наблюдала сугробы выше человеческого роста. Мы ездили на разные виды возвышений, откуда был виден весь город - очень красиво. Климат весьма приятный, был солнечный день без ветра. Пожалуй, такого съемочного дня после душных павильонов и не хватало. Жаль, что поехали только на день. И да - мне повезло: увидела северное сияние. Прямо из окна гостиницы. Это большая редкость и удача для города. Небольшая, светящаяся изумрудным цветом полоска. Это был хороший знак, как мне показалось (смеется).
- Среда обитания формирует людей? Люди на севере или в том же Петербурге, стоящем на болотах и во мгле, отличаются от жителей солнечных регионов? Достоевский считал, что да.
- Согласна с классиком. Уверена, что климат очень влияет на нас. Мы сильно зависим от природы: и с точки зрения физиологии, и культуры, и духовного развития. Даже фраза "Мы то, что мы едим" подтверждает эту мысль. В зависимости от того, в каких широтах живем, ту пищу и потребляем. Но отдавать абсолютно все на откуп внешним факторам не хотелось бы - конечно, есть еще сила воли и характера. Человек может сопротивляться и менять отношение к внешним факторам - становиться более добрым и мягким, чаще радоваться. Даже если солнца не хватает.
"Я торопыга"
- В спектакле «Мама, я блогер» театра "Вахтанговский практикум" вы играете стопроцентно погруженного в интернет человека. Это бич нашего времени? Вторая жизнь в Сети.
- Думаю, человечество столкнулось с этим явлением в таком масштабе не так давно. Наверное, должно пройти время, чтобы мы смогли оценить и правильно сбалансировать этот процесс. Не могу сказать, что блогерство и соцсети - это плохо, что мы перестаем общаться и теряем человеческий облик. Нет. Соцсети - прежде всего это возможность найти единомышленников. Особенно если человек находится далеко от них: можно познакомиться с теми, кого бы никогда не встретил. А еще это поддержка, сообщество для общения, многих это спасает и раскрывает. Но есть, конечно, и другая сторона медали: спектакль «Мама, я блогер» как раз о взрослой женщине, которая не смогла отделить себя от соцсети. Все счастье для нее находится там, в интернете, при этом по-настоящему любящего человека рядом разглядеть не может. Не слышит и не понимает его, потому что увлеклась виртуальным пространством. Я не уверена, что это проблема соцсетей. Это скорее проблема отдельно взятых характеров. Иногда доступ к соцсетям получают люди, находящиеся в зоне риска, - и это опасно. Так что социальная жизнь в интернете помогает тем, кто осознает себя в этом мире, и губит тех, кто потерян внутри себя или в обществе.
- Вы вспоминали, что однажды получили от мамы будущего мужа за ужином анкету о предпочтениях. И были слегка обескуражены. А сейчас можете твердо сказать, что не любите больше всего в жизни?
- По поводу «не люблю» не скажу, но могу сказать, что с трудом переношу агрессию в свой адрес. Притом что я достаточно вспыльчивый человек и эмоциональные всплески могу контролировать не всегда. Не уважаю в себе это. И в других тоже: плохо реагирую на насилие, желание других людей сделать больно кому бы то ни было. У меня сразу включается ответная реакция, и к хорошему результату это не приводит. Как я уже убедилась, отсутствие реакции на чужую агрессию - лучший способ избежать конфликта и эскалации. Кроме того, меня раздражают очереди, это просто невыносимо (смеется). Не умею ждать, я торопыга.
- А от каких черт или привычек хотели бы навсегда отказаться?
- Ну, вспыльчивость я уже назвала. Нетерпеливость тоже. Иногда бываю хаотична в мыслях и поступках - это вот хотелось бы поменять, работаю над этим, и результат есть. Еще хотелось бы освободиться от «застревания»: когда долго не отпускает событие, произошедшее с человеком (несправедливость, к примеру). Я зацикливаюсь и долгое время не могу забыть это, постоянно возвращаясь. В такие моменты со мной общаться тяжело. Мне нужно время, чтобы перестать находиться в таком состоянии. Иногда это бывает стыд или вина такой тяжести, что даже не могу встать с кровати. А еще я немного мнительна. Или даже не немного (улыбается). Иногда кажется, что знаю, как про меня думают, какие чувства испытывают. А в реальности, как оказывается, ничего подобного и близко не было. Можно ли избавиться от такой мнительности? Не знаю.
- Муж во всем поддерживает вас или здоровая критика и полемика приветствуются?
Мария с мужем, актером Вадимом Степановым. Фото: Александр Чугунов
- Всем нам хочется, чтобы нас поддерживали и любили. И в этом смысле муж (актер Вадим Степанов. - Авт.) - моя самая большая опора и надежда. Единственный человек, который поддерживает меня во всем. Даже в том, с чем не согласен. Однако, задавая вопросы ему - о поведении, роли, отношениях, - всегда жду честный ответ. И если в ответе будет содержаться критика, для меня это нормально. Прислушиваюсь всегда. И смотрю на ситуацию с той стороны, с которой, может быть, и не посмотрела бы. Мы часто высказываем друг другу свое мнение - иногда даже жестко и грубо, иногда это может обидеть, но и так бывает, и это тоже нормально. Но так случается нечасто. Обычно муж выражает точку зрения мягко - так, чтобы это было почвой для размышлений и действий.
"Хотелось бы больше хороших новостей"
- Какие ожидания у вас от наступившего 2026-го?
- Не строю никаких ожиданий и не делаю прогнозов. Только надеюсь, что вопросы, которые живут с нами в течение нескольких лет, разрешатся в этом году. Мне бы хотелось, чтобы было как можно больше хороших новостей. Поэтому всем желаю в 2026 году любить, быть любимыми, а еще стараться быть милосердными - и к другим, и к себе.
- "Полная совместимость" 18+
- Premier. С 22 января.