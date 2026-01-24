Звезда сериала "Полная совместимость" Мария Лисовая: "Не переношу агрессию в свой адрес. Сразу включается ответная реакция"

- Сам факт того, что она стала заниматься трансплантологией, говорит о многом. Профессия преимущественно мужская: нужны физическая и эмоциональная выносливость, самоконтроль и жесткий, порой жестокий характер. Люди этой профессии живут на работе, полностью пожертвовав себя ей, они лишены обыденной легкости и возможности наслаждаться простой жизнью. И взамен получают мало чего. Никаких космических зарплат. Вот и Аксеновой регулярно приходится сталкиваться со сложностями, вдобавок ей регулярно нужно доказывать, что она умеет работать наравне с мужчинами. И чем чаще тонкий и ранимый человек пытается натянуть на себя железную маску, тем больше сил на это уходит: он чувствует уязвленность, обиду за недооцененность.

В этом и есть парадокс характера Светы: с одной стороны, она воспитала в себе необходимые для отличного трансплантолога качества, с другой - в ней еще нет спокойствия и достаточного опыта, чтобы грамотно общаться с коллегами и пациентами. Так что человеческий фактор в ее случае влияет очень сильно - выбивает из равновесия, выводит за рамки медицинской этики и приводит к необдуманным решениям. И мне этот парадокс нравится. Отчасти, как мне кажется, ситуация моей героини пересекается с историей Алисы в Стране чудес: тоже много волшебства, которое мы не можем объяснить, тоже много провалов (в воду, в снег, сквозь стены, в отношения) и полетов сквозь слои жизни. Светлана пытается понять, есть ли у этого колодца, в который она падает, дно. Чтобы оттолкнуться от него.

"За операцией наблюдала спокойно"

- Медицинский ликбез, говорят, был весьма серьезным. Даже на нескольких операциях побывали. Страшно было, когда живого человека режут?

- Да, подготовка была большой и серьезной. Были встречи и беседы с хирургом. Меня больше интересовала не техническая часть, а человеческая: интересно было, как и чем живут врачи, как общаются, какие у них радости, горести и мечты. После бесед приступили к практической части - какие есть инструменты, как их держать, кто и где стоит во время операции, как к кому обращаться, какой темп, на какие показатели смотреть. Мне это показалось доступным, я смогла вникнуть. Когда с утра пришла на первую настоящую операцию, волновалась - ведь ни один обычный человек, не имеющий отношения к процессу, там оказаться не сможет. Операция задержалась почти на полтора часа, а когда началась, я сначала стояла в самом дальнем углу, потом подобралась ближе, следила за работой врачей, их рук. В какой-то момент поймала себя на мысли, что наблюдаю за телом человека, которое разрезано: видела артерию, мышцы шеи и отреагировала на это нормально. Спокойно и сосредоточенно. Даже подумала: если бы я когда-нибудь вдруг решила стать врачом, то, скорее всего, смогла бы так сделать. Потом я побывала еще на нескольких видах операций.

- Действие развивается в Заполярье. Съемки, судя по некоторым кадрам, и правда проходили зимой в заснеженных местах. Приходилось мерзнуть в Кировске?

- 98% сериала было снято летом в павильонах в жару. И только один день у меня был в Кировске. Мы там были с Дмитрием Певцовым. Так что не могу сказать, что замерзала насмерть. Но я наблюдала сугробы выше человеческого роста. Мы ездили на разные виды возвышений, откуда был виден весь город - очень красиво. Климат весьма приятный, был солнечный день без ветра. Пожалуй, такого съемочного дня после душных павильонов и не хватало. Жаль, что поехали только на день. И да - мне повезло: увидела северное сияние. Прямо из окна гостиницы. Это большая редкость и удача для города. Небольшая, светящаяся изумрудным цветом полоска. Это был хороший знак, как мне показалось (смеется).

- Среда обитания формирует людей? Люди на севере или в том же Петербурге, стоящем на болотах и во мгле, отличаются от жителей солнечных регионов? Достоевский считал, что да.

- Согласна с классиком. Уверена, что климат очень влияет на нас. Мы сильно зависим от природы: и с точки зрения физиологии, и культуры, и духовного развития. Даже фраза "Мы то, что мы едим" подтверждает эту мысль. В зависимости от того, в каких широтах живем, ту пищу и потребляем. Но отдавать абсолютно все на откуп внешним факторам не хотелось бы - конечно, есть еще сила воли и характера. Человек может сопротивляться и менять отношение к внешним факторам - становиться более добрым и мягким, чаще радоваться. Даже если солнца не хватает.

"Я торопыга"

- В спектакле «Мама, я блогер» театра "Вахтанговский практикум" вы играете стопроцентно погруженного в интернет человека. Это бич нашего времени? Вторая жизнь в Сети.

- Думаю, человечество столкнулось с этим явлением в таком масштабе не так давно. Наверное, должно пройти время, чтобы мы смогли оценить и правильно сбалансировать этот процесс. Не могу сказать, что блогерство и соцсети - это плохо, что мы перестаем общаться и теряем человеческий облик. Нет. Соцсети - прежде всего это возможность найти единомышленников. Особенно если человек находится далеко от них: можно познакомиться с теми, кого бы никогда не встретил. А еще это поддержка, сообщество для общения, многих это спасает и раскрывает. Но есть, конечно, и другая сторона медали: спектакль «Мама, я блогер» как раз о взрослой женщине, которая не смогла отделить себя от соцсети. Все счастье для нее находится там, в интернете, при этом по-настоящему любящего человека рядом разглядеть не может. Не слышит и не понимает его, потому что увлеклась виртуальным пространством. Я не уверена, что это проблема соцсетей. Это скорее проблема отдельно взятых характеров. Иногда доступ к соцсетям получают люди, находящиеся в зоне риска, - и это опасно. Так что социальная жизнь в интернете помогает тем, кто осознает себя в этом мире, и губит тех, кто потерян внутри себя или в обществе.

- Вы вспоминали, что однажды получили от мамы будущего мужа за ужином анкету о предпочтениях. И были слегка обескуражены. А сейчас можете твердо сказать, что не любите больше всего в жизни?

- По поводу «не люблю» не скажу, но могу сказать, что с трудом переношу агрессию в свой адрес. Притом что я достаточно вспыльчивый человек и эмоциональные всплески могу контролировать не всегда. Не уважаю в себе это. И в других тоже: плохо реагирую на насилие, желание других людей сделать больно кому бы то ни было. У меня сразу включается ответная реакция, и к хорошему результату это не приводит. Как я уже убедилась, отсутствие реакции на чужую агрессию - лучший способ избежать конфликта и эскалации. Кроме того, меня раздражают очереди, это просто невыносимо (смеется). Не умею ждать, я торопыга.

- А от каких черт или привычек хотели бы навсегда отказаться?

- Ну, вспыльчивость я уже назвала. Нетерпеливость тоже. Иногда бываю хаотична в мыслях и поступках - это вот хотелось бы поменять, работаю над этим, и результат есть. Еще хотелось бы освободиться от «застревания»: когда долго не отпускает событие, произошедшее с человеком (несправедливость, к примеру). Я зацикливаюсь и долгое время не могу забыть это, постоянно возвращаясь. В такие моменты со мной общаться тяжело. Мне нужно время, чтобы перестать находиться в таком состоянии. Иногда это бывает стыд или вина такой тяжести, что даже не могу встать с кровати. А еще я немного мнительна. Или даже не немного (улыбается). Иногда кажется, что знаю, как про меня думают, какие чувства испытывают. А в реальности, как оказывается, ничего подобного и близко не было. Можно ли избавиться от такой мнительности? Не знаю.

- Муж во всем поддерживает вас или здоровая критика и полемика приветствуются?