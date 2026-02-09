Звезда сериала "Первый отдел" Владимир Литвинов: "Последние 50 лет каждое утро встречаю на стадионе!"

Петербургский актер Владимир Литвинов полюбился публике по множеству ярких и запоминающихся работ - он начинал с криминальной "Золотой мины" (1977) 12+ и бессмертной рязановской комедии "О бедном гусаре замолвите слово" (1980) 16+, блистал в "Классике" (1998) 18+ и "Бандитском Петербурге" (2000 - 2007) 18+, а теперь уже в статусе заслуженного артиста России появляется в кино и сериалах исключительно в солидных образах - генералов, олигархов или даже градоначальников. В хитовом детективе "Первый отдел" 16+ (НТВ) Литвинов воплощает образ жесткого руководителя Второго следственного управления ГСУ СК России Сергея Колесникова.

Накануне премьеры пятого сезона сериала «Телепрограмма» побеседовала с Владимиром Устиновичем, которому 15 марта исполнится 75 лет, о железной дисциплине и самоорганизации, умении держать удар, детях и внуках, а также сразу нескольких предстоящих юбилеях.

"Мой герой как Зевс"

- Уже который сезон вы носите генеральский мундир в "Первом отделе". Что за персонаж этот ваш Колесников - уже раскусили?

- Я изначально воспринимал его интуитивно - цельная фигура. Качественный человек. Вообще привык отталкиваться при создании характеров от личного опыта. И скажу, что встречал таких, как Колесников (не путать с Иваном Колесниковым, играющим главную роль следователя Брагина в сериале. - Авт.). Он воспитан советской системой, ответственный, серьезный, при этом не лишен индивидуальных черт - иронии, например.

Так что если есть возможность проявить личные, человеческие черты в герое, стараюсь делать это. На некоторое время сценаристы подзабыли про моего героя, поскольку он такой кабинетный - фабула их утащила в расследования (смеется), - но потом все-таки вернулись и расширили линию: показали семью, дачу, быт Колесникова. Потом снова была некая пауза. А в новых сериях мой герой снова возвращается в центр событий. Надеюсь, и дальше объем будет расти. Мне этот персонаж очень нравится. Он нужен. Как внутреннее противостояние Жеглова и Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя" 16+, помните?

Диалектика такая - противоположные по духу персонажи дополняют друг друга. Так же и у нас - Брагин и Шибанов (Сергей Жарков): два разных архетипа, две разные системы мышления, отсюда и возникают конфликты. И это интересно смотреть. А мой Колесников в этот момент, как Зевс, находится над схваткой и споры разрешает.