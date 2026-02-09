Звезда сериала "Первый отдел" Владимир Литвинов: "Последние 50 лет каждое утро встречаю на стадионе!"

Петербургский актер Владимир Литвинов полюбился публике по множеству ярких и запоминающихся работ - он начинал с криминальной "Золотой мины" (1977) 12+ и бессмертной рязановской комедии "О бедном гусаре замолвите слово" (1980) 16+, блистал в "Классике" (1998) 18+ и "Бандитском Петербурге" (2000 - 2007) 18+, а теперь уже в статусе заслуженного артиста России появляется в кино и сериалах исключительно в солидных образах - генералов, олигархов или даже градоначальников. В хитовом детективе "Первый отдел" 16+ (НТВ) Литвинов воплощает образ жесткого руководителя Второго следственного управления ГСУ СК России Сергея Колесникова.
Накануне премьеры пятого сезона сериала «Телепрограмма» побеседовала с Владимиром Устиновичем, которому 15 марта исполнится 75 лет, о железной дисциплине и самоорганизации, умении держать удар, детях и внуках, а также сразу нескольких предстоящих юбилеях.
"Мой герой как Зевс"
- Уже который сезон вы носите генеральский мундир в "Первом отделе". Что за персонаж этот ваш Колесников - уже раскусили?
- Я изначально воспринимал его интуитивно - цельная фигура. Качественный человек. Вообще привык отталкиваться при создании характеров от личного опыта. И скажу, что встречал таких, как Колесников (не путать с Иваном Колесниковым, играющим главную роль следователя Брагина в сериале. - Авт.). Он воспитан советской системой, ответственный, серьезный, при этом не лишен индивидуальных черт - иронии, например.
Так что если есть возможность проявить личные, человеческие черты в герое, стараюсь делать это. На некоторое время сценаристы подзабыли про моего героя, поскольку он такой кабинетный - фабула их утащила в расследования (смеется), - но потом все-таки вернулись и расширили линию: показали семью, дачу, быт Колесникова. Потом снова была некая пауза. А в новых сериях мой герой снова возвращается в центр событий. Надеюсь, и дальше объем будет расти. Мне этот персонаж очень нравится. Он нужен. Как внутреннее противостояние Жеглова и Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя" 16+, помните?
Диалектика такая - противоположные по духу персонажи дополняют друг друга. Так же и у нас - Брагин и Шибанов (Сергей Жарков): два разных архетипа, две разные системы мышления, отсюда и возникают конфликты. И это интересно смотреть. А мой Колесников в этот момент, как Зевс, находится над схваткой и споры разрешает.
Генерал Колесников в "Первом отделе" (2020 - 2026). Фото: кадр из фильма
- Последние 10 лет зрители часто видят вас в образах высокопоставленных силовиков. Как считаете, возраст дошел? Или это внутреннее состояние?
- Я не военный, хоть и служил в Советской армии - проходил срочную службу в Заполярье, и это сильно сформировало мой характер. Но по натуре я человек свободолюбивый, не системный, всегда избегал иерархий и подчинения. Другое дело, что лично мне были интересны люди такого склада. И, может быть, поэтому получается создавать таких героев, про которых вы спрашиваете, более убедительно. Оттого и роли эти предлагают. Хотя и других героев тоже умею воплощать: в сериале "Шеф" 16+ играю плохиша - криминального авторитета Митрофанова. И этот типаж хорошо знаю. Тоже встречал этих людей.
- И как?
- Влиятельные дядьки сидят в дорогих ресторанах. Умные, хитрые, наглые. Не могу сказать, что по-человечески они симпатичны мне. Но как персонажи - всегда яркие. Некоторые зрители, посмотрев меня в таких образах, потом даже говорят: "Такую сволочь вы сыграли! Терпеть его не могу". А я благодарю: "Спасибо, значит, роль удалась".
- И в "Бандитском Петербурге" многие запомнили вас как Мишу Стреляного.
Бандит Миша Стреляный в "Бандитском Петербурге" (2000). Фото: кадр из фильма
- Да, совсем небольшая роль, но вспоминают до сих пор. А я ведь совсем другой человек! Значит, получилось. Я, кстати, помню, на основе чего создавал тот образ. Свежи были воспоминания из ленинградского хулиганского двора 50 - 60-х годов. Я наблюдал этих урок - и они действительно внушали страх. Это были не качки и не быки, которые появились позже, в 90-х, это были другие люди: не страшные визуально, но внушающие ужас на уровне подсознания. Как животные. От таких можно ожидать всего. Когда напротив сидит человек, который не дует щеки, не понтуется, но ты при этом понимаешь, что в любой момент он может воткнуть в тебя нож, холодок пробирает. Так что воспоминания в нашей профессии очень важны. Наблюдательность и интерес к жизни - это, извините, натура художника.
"Бьет жизнь? Падаешь, потом поднимаешься"
- В марте вам исполнится 75. За счет чего можно сохранить интерес к жизни и тем более к профессии? Когда все уже есть и состоялось.
- Преклонный возраст, да (смеется). За счет чего? А вот как раз за счет того, что я сказал, - первое: любовь к жизни. И это не банальная формулировка, а вообще-то химический процесс. Второе - вытекает из первого: спорт. Я вот многолетний физкультурник. Мне нравится именно этот советский термин - физкультура. Безо всякого хвастовства скажу, что последние полвека каждое утро в 6.30 встречаю на стадионе. Лишь иногда переношу вынужденно.
Но стабильно каждое утро - когда город Петербург спит, я на любимом стадионе и в любую погоду. Потому что я сформулировал для себя как-то давно, еще в ранней молодости: функция сохраняет структуру.
Если человек функционирует, поддерживает себя, то он живет, двигается. Только потом прочел научное обоснование этому у физиолога Ивана Михайловича Сеченова. А сперва пришел к этой мысли самостоятельно. И вот когда любишь жизнь - функционируешь.
- А если жизнь с ног сбивает раз за разом?
Эксперт-криминалист в "Золотой мине" (1977). Фото: кадр из фильма
- Да, бывает по-разному. В этом и суть. Продолжать движение, функционировать и продолжать любить. Жизнь у всех складывается по-разному: и драматично тоже, все мы переживаем потери (старший сын артиста Алексей трагически погиб в 11 лет, перебегая дорогу. - Авт.), но нужно двигаться вперед. Как ванька-встанька. Бьет жизнь?
Падаешь, потом поднимаешься. И продолжаешь этот путь, который у всех нас конечен. И это тоже подогревает интерес к жизни. У одних мысли о ее конечности вызывают печаль, а у меня, наоборот, - энергию и прилив сил: столько еще можно успеть!
- Если говорить о любви, то с нынешней женой вы уже более 30 лет...
С любимой супругой Еленой. Фото: Persona Stars
- Да, в этом году 35 лет вместе (коралловая свадьба). Елена у меня женщина красивая, мудрая и умная. А вот глупые женщины как-то не очень интересны всегда были. С ними все понятно: красотки, которые много о себе возомнили, - воображалы, помните такое слово из детства? Такие нам не нужны, спасибо. В женской природе должно быть самое главное: готовность жертвовать собой. Нет, я не говорю, что по балам ходить запрещено и нужно погибнуть дома Золушкой. Одно другого не исключает. Но и не должно подменять. Тогда дома все будет хорошо. Когда семья садится за стол, все вместе ужинают, обмениваются впечатлениями, разговаривают, мама накрывает - через все это проявляется чувство любви женщины. Я не про то, чтобы брюхо набить. Я про заботу и семейное счастье. Жизнь проста в этом смысле.
- Есть жена, есть дети, а есть и внуки. И у вас их несколько.
Сын Арсений тоже стал актером. Фото: личная страница Арсения Литвинова в социальной сети
- Да, двое - Франк и Фердинанд (сыновья дочери Анны, живущей за границей. - Авт.). Взрослые парни, мужики - 20 лет уже. Фердинанд профессионально занимается спортом - фигурист, выступает на высоком уровне: представлял страну на юношеском чемпионате мира. Кстати, в этом году у меня много важных круглых дат: 75 лет - мне, 35 лет - нам с женой, 50 лет - старшей дочке, замечательной художнице, и вот 20 лет внуку. Так что в принципе есть чем хвастаться - двое внуков, трое детей и еще я физкультурник (смеется).
- И как будто бы нет никаких шансов на то, что этот внутренний огонек внутри вас потухнет и захочется пресловутого покоя.
- Интерес к жизни меняет и внутреннее состояние. Когда ты физкультурник, и походка пружинистая, и активному статусу соответствуешь. Это важная вещь. А если, наоборот, идешь, шаркаешь ножкой, плетешься, - то и угасаешь постепенно. Пусть бодрость духа в 75 лет - это иллюзия, но от этой иллюзии и состояние души меняется, оно другое. И жить хочется. И преподавать хочется: в трех учебных заведениях Петербурга тружусь, веду курс, хотя к этому никогда специально не стремился - меня просто пригласили, так что щеки не надуваю, профессора из себя не строю. И читать хочется - всю жизнь читаю, кстати, большой любитель книг. И новых впечатлений, и свершений хочется по-прежнему. Чего и всем желаю! Нет ничего интереснее человеческой природы - там сплошные тайны. Вот и не угасает интерес.
"Первый отдел" 16+