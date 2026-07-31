Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Анастасия Сиваева: «Я не склонна к таким вспыльчивым поступкам»

В Москве проходят съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые» для телеканала СТС. В новых сериях Даша, которая недавно вернулась домой после продолжительного отсутствия, застает Веника (Филипп Бледный) с его подругой – психологом Татьяной.
На эмоциях Дарья принимает решение уехать из Москвы и поработать во Владивостоке. А сможет ли Анастасия Сиваева быть адвокатом своей роли в подобной ситуации?
Об этом и не только актриса пообщалась с журналистами на съемочной площадке сериала.
Анастасия Сиваева: «В новом сезоне будут свои сложности и проблемы, с которыми моя героиня будет справляться»
- Анастасия, роднит ли вас что-то с вашей героиней? Вы могли бы поступить так же, как и она?
- Нет. Я не склонна к таким вспыльчивым поступкам. Как только я все прочитала в сценарии, для меня это была шокирующая информация, что Даша вот так просто уехала и непонятно, что с ней будет дальше.
Но если проследить за сюжетом, то у Даши есть какая-то своя логика. Конечно, я ее люблю всеми фибрами души и оправдываю.
- То есть вы на ее месте во Владивосток бы не уехали?
- Нет.
- Что вообще ждет героиню в новом сезоне?
- Посмотрим, понаблюдаем, потому что это непростая история. Непростой был сезон. Даша вводилась в эту историю, приглядывалась, прислушивалась.
И в новом сезоне будут свои сложности и проблемы, с которыми моя героиня будет справляться и, надеюсь, справится. Поэтому пусть все увидит, посмотрит.
Анастасия Сиваева. Фото: телеканал СТС
Анастасия Сиваева о сыне: «Марк с удовольствием смотрит сериал»
- Смотрит ли ваш сын Марк «Папиных дочек»?
- Марк с удовольствием смотрит этот сериал: и новые, и старые сезоны. И сыну очень нравится, что мне очень приятно. Я надеюсь, что Марк когда-нибудь приедет и на съемочную площадку.
- А он еще не приезжал сюда?
- Пока нет. Это еще не организовалось. Но я думаю, что все еще впереди.
- Анастасия, ваших поклонников мучает вопрос, свободно ли ваше сердце…
- Пусть дальше мучает.
А вы будете смотреть сериал «Папины дочки. Новые»? Делитесь в комментариях!