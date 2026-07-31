Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Анастасия Сиваева: «Я не склонна к таким вспыльчивым поступкам»

В Москве проходят съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые» для телеканала СТС. В новых сериях Даша, которая недавно вернулась домой после продолжительного отсутствия, застает Веника (Филипп Бледный) с его подругой – психологом Татьяной.

На эмоциях Дарья принимает решение уехать из Москвы и поработать во Владивостоке. А сможет ли Анастасия Сиваева быть адвокатом своей роли в подобной ситуации?

Об этом и не только актриса пообщалась с журналистами на съемочной площадке сериала.

Анастасия Сиваева: «В новом сезоне будут свои сложности и проблемы, с которыми моя героиня будет справляться»

- Анастасия, роднит ли вас что-то с вашей героиней? Вы могли бы поступить так же, как и она?

- Нет. Я не склонна к таким вспыльчивым поступкам. Как только я все прочитала в сценарии, для меня это была шокирующая информация, что Даша вот так просто уехала и непонятно, что с ней будет дальше.

Но если проследить за сюжетом, то у Даши есть какая-то своя логика. Конечно, я ее люблю всеми фибрами души и оправдываю.

- То есть вы на ее месте во Владивосток бы не уехали?

- Нет.

- Что вообще ждет героиню в новом сезоне?

- Посмотрим, понаблюдаем, потому что это непростая история. Непростой был сезон. Даша вводилась в эту историю, приглядывалась, прислушивалась.

И в новом сезоне будут свои сложности и проблемы, с которыми моя героиня будет справляться и, надеюсь, справится. Поэтому пусть все увидит, посмотрит.