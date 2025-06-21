Звезда сериала 'Остаться друзьями' Анастасия Калашникова: "Кризисы в отношениях - это неизбежно и нормально"

- Анастасия, что за героиня досталась вам в проекте «Остаться друзьями»? Вы рассказывали, что есть в этом определенный вызов. В чем он для вас заключался?

- Мне досталась роль мечты! Могу сказать, что Аня - пока что моя самая любимая роль. Вызов в том, что героиня списана как будто с меня.

Раньше я рассказывала, что мне как актрисе интереснее играть непохожих на меня героинь, и до этого именно так складывалась моя кинобиография. Но в этот раз я играю не кого-то, а оголяю свои проблемы, внутренние переживания. Это психологическая работа над собой.

- Тем интереснее. Разберем тогда и вас, и Анну. Какие поступки определяют характер вашего персонажа?

- Самая яркая черта, которая определяет и героиню, и меня в жизни, - это то, что нам обеим сложно сказать «нет», отстаивая свои границы.

Именно поэтому моя героиня Аня попадает в различные ситуации, юморные и не очень. Для зрителя это подсвечивание проблемы - вот так бывает, а для меня - проработка слабой стороны.

- В чем же ключевой конфликт, как считаете? Можно сказать, что ваша героиня бросается во все тяжкие в определенный момент, потеряв управление ситуацией?

- Да, можно сказать, что она вступает в кризис в отношениях, а значит, и с самой собой.

Она пробует себя на новой работе, вступает в новые отношения, отпускает привычную жизнь. Но даже здорово, что она не опускает руки и пытается во всем найти себя. Поэтому я не могу сказать, что это история про конфликт. Это про ее рост.

- А вам приходилось переживать «медленно тлеющие» отношения?

- Я вступила в серьезные зрелые отношения, которые, слава богу, продолжаются браком. А все, что было до, было по молодости, и я никогда надолго не задерживалась в «тлеющих» отношениях, за что себя благодарю. В этом плане я молодец!

- Тогда совет начинающим и не таким уверенным. Что нужно сделать, чтобы в ситуации, в которой оказываются герои сериала, не мучить некогда любимого человека? Как это преподнести?

- Нужно сделать главную вещь - набраться смелости! Вот сейчас я отвечаю на эти вопросы, вспоминаю свою молодость и понимаю, что иногда я юлила, исчезала, это было неправильно по отношению к партнерам. В этой смелости нужно вспомнить про уважение к партнеру и про любовь, которая вас связывала.

- Давайте тогда про тридцатилетних, то есть опять же про ваше поколение. В «Утиной охоте» Вампилова кризис тридцатилетних (ровесников героев вашего нового сериала) показан через внутренний конфликт «человека без сердца» и разрушение личных связей между людьми (а за ними и судеб) на фоне абсурда быта. А от чего могут страдать современные тридцатилетние?

- Мне кажется, что тридцатилетние, люди моего поколения, могут страдать от постоянной гонки и сравнения себя с молодежью, которая активно наступает на пятки.

Мы росли во времена, когда еще не наступил век технологий, не было быстрого доступа к информации, и поэтому мы отличаемся от молодежи, у которой мозги работают быстрее. В нашу юность не так активно говорили о работе с психологами, мы были строже воспитаны.

Родители при этом застряли во времени и могут говорить нам «А где дети?», а мы смотрим по сторонам и видим тренд, который призывает нас не спешить. В общем, у нашего поколения комплекс неполноценности, связанный с постоянным сравнением, гонкой и по итогу - выгоранием.