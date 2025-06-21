Звезда сериала 'Остаться друзьями' Анастасия Калашникова: "Кризисы в отношениях - это неизбежно и нормально"

Выпускница Школы-студии МХАТ Анастасия Калашникова на больших и малых экранах порядка десяти лет, но уже не раз сумела проявить себя в ярких и неожиданных образах («Дылды» 16+, «Праздники» 16+, «Жена олигарха» 18+).
За это время артистка успела сложить удачный тандем с коллегой Борисом Дергачевым («Триада» 16+), создав, кажется, еще одну крепкую кинопару - как Александр Робак и Анна Михалкова, к примеру.
В новом семейном сериале «Остаться друзьями» 16+ (ТНТ) Анастасия и Борис разыгрывают драмеди о взаимоотношениях миллениалов и их проблемах. После пяти лет брака их герои устали друг от друга и намерены развестись. Но их друзья решительно против...
В интервью «Телепрограмме» Анастасия Калашникова объяснила, почему новая роль стала для нее вызовом, в чем главная боль поколения тридцатилетних и как актриса относится к семейным кризисам.
«Это роль мечты»
«Гол!»: на футболе с мужем Егором. Фото: личный архив Анастасии Калашниковой
- Анастасия, что за героиня досталась вам в проекте «Остаться друзьями»? Вы рассказывали, что есть в этом определенный вызов. В чем он для вас заключался?
- Мне досталась роль мечты! Могу сказать, что Аня - пока что моя самая любимая роль. Вызов в том, что героиня списана как будто с меня.
Раньше я рассказывала, что мне как актрисе интереснее играть непохожих на меня героинь, и до этого именно так складывалась моя кинобиография. Но в этот раз я играю не кого-то, а оголяю свои проблемы, внутренние переживания. Это психологическая работа над собой.
- Тем интереснее. Разберем тогда и вас, и Анну. Какие поступки определяют характер вашего персонажа?
- Самая яркая черта, которая определяет и героиню, и меня в жизни, - это то, что нам обеим сложно сказать «нет», отстаивая свои границы.
Именно поэтому моя героиня Аня попадает в различные ситуации, юморные и не очень. Для зрителя это подсвечивание проблемы - вот так бывает, а для меня - проработка слабой стороны.
- В чем же ключевой конфликт, как считаете? Можно сказать, что ваша героиня бросается во все тяжкие в определенный момент, потеряв управление ситуацией?
- Да, можно сказать, что она вступает в кризис в отношениях, а значит, и с самой собой.
Она пробует себя на новой работе, вступает в новые отношения, отпускает привычную жизнь. Но даже здорово, что она не опускает руки и пытается во всем найти себя. Поэтому я не могу сказать, что это история про конфликт. Это про ее рост.
- А вам приходилось переживать «медленно тлеющие» отношения?
- Я вступила в серьезные зрелые отношения, которые, слава богу, продолжаются браком. А все, что было до, было по молодости, и я никогда надолго не задерживалась в «тлеющих» отношениях, за что себя благодарю. В этом плане я молодец!
- Тогда совет начинающим и не таким уверенным. Что нужно сделать, чтобы в ситуации, в которой оказываются герои сериала, не мучить некогда любимого человека? Как это преподнести?
- Нужно сделать главную вещь - набраться смелости! Вот сейчас я отвечаю на эти вопросы, вспоминаю свою молодость и понимаю, что иногда я юлила, исчезала, это было неправильно по отношению к партнерам. В этой смелости нужно вспомнить про уважение к партнеру и про любовь, которая вас связывала.
- Давайте тогда про тридцатилетних, то есть опять же про ваше поколение. В «Утиной охоте» Вампилова кризис тридцатилетних (ровесников героев вашего нового сериала) показан через внутренний конфликт «человека без сердца» и разрушение личных связей между людьми (а за ними и судеб) на фоне абсурда быта. А от чего могут страдать современные тридцатилетние?
- Мне кажется, что тридцатилетние, люди моего поколения, могут страдать от постоянной гонки и сравнения себя с молодежью, которая активно наступает на пятки.
Мы росли во времена, когда еще не наступил век технологий, не было быстрого доступа к информации, и поэтому мы отличаемся от молодежи, у которой мозги работают быстрее. В нашу юность не так активно говорили о работе с психологами, мы были строже воспитаны.
Родители при этом застряли во времени и могут говорить нам «А где дети?», а мы смотрим по сторонам и видим тренд, который призывает нас не спешить. В общем, у нашего поколения комплекс неполноценности, связанный с постоянным сравнением, гонкой и по итогу - выгоранием.
Сыну Тиму скоро исполнится 2 года. Фото: личный архив Анастасии Калашниковой
- Драму через комедию показать сложно?
- Я не раз говорила, что для меня это самый любимый путь. Поэтому я обожаю проект «Остаться друзьями». Люди с высоким интеллектом обладают самоиронией и хорошим чувством юмора.
И когда ты даешь драму на драме - это, как модно говорить, кринжово.
- Что может сильно насмешить вас? И когда это происходило в последний раз?
- Мне очень повезло, я живу с человеком, у которого потрясающее чувство юмора! Муж (журналист Егор Погорелов. - Авт.) меня смешит каждый день.
Плюс я воспитываю маленького мальчишку (Тиму в августе исполнится 2 года. - Авт.), а растущие дети - это всегда очень смешно, потому что они органичны, наивны в своих проявлениях. Мы хохочем над сыном каждый день!
А еще меня смешит наше российское кино, из последнего - я хохотала над сериалом «Подслушано в Рыбинске» 18+.
«У меня именно такой сын, о каком я мечтала»
Пять лет они были счастливы, а потом что-то пошло не так (с Борисом Дергачевым в сериале «Остаться друзьями»). Фото: канал ТНТ
- Чувство юмора у мужчины - это сексуально?
- Да, да и да! Для меня это показатель высокого интеллекта. Я всегда мечтала о принце, и один из первых пунктов качеств, которыми должен обладать принц, был о чувстве юмора.
- Вы с мужем к кризисным моментам, как герои проекта, еще не приближались?
- Поделюсь наблюдением: когда ты принимаешь, что отношения - это всегда периоды и цикличность, ты понимаешь, что кризис - это переход на новый уровень и точка роста.
Если бы я вышла замуж сильно моложе, я бы размышляла иначе и убегала из отношений. Но с возрастом я стала с уважением относиться к кризисам и даю им место быть: без них не бывает нормальных развивающихся отношений.
- Тогда какой «клей» держит ваши отношения?
- Нет никакого рецепта, у каждого своя история. Самое главное - быть интересным себе и заниматься развитием. Когда вы стремитесь к познанию нового, в этом есть жизнь и ваш партнер будет включенным в вас.
Ну и конечно, самое главное в жизни - «найти своих и успокоиться». Я очень люблю эту фразу (цитата из фильма Алексея Балабанова «Мне не больно» 18+. - Авт.). У вас со временем становится много общего, оно и «склеивает» ваши отношения.
- В августе вашему сыну исполняется два года. Каким вы его наблюдаете? Как он проявляет себя?
- О каком я мечтала, такой сын у меня и есть! Он смелый, у него есть чувство юмора - этим он в папу, и меня это не может не радовать. Эмпатичный, классный парень, а еще он Мистер Безопасность! Надеюсь, он всегда будет выбирать комфорт и безопасность.
- Вы говорили, что мечтаете показать ему Байкал. Удалось? Или еще планируете? И если шире - есть ли планы на летний отпуск?
- Пока не показали, все впереди! А планы на отпуск мы сейчас как раз обсуждаем.
- «Остаться друзьями» 16+
- С 30 июня/20.00