Звезда сериала "Нейровася" Анастасия Панина: "Ни одна технология не может проникнуть в мысли человека так глубоко, как сам человек"

«Чип в голове - это как минимум интересно!»

- Хорошо. Тогда смоделируем: как лично вы бы повели себя, если бы у мужа в голове поселился чип с женской голограммой симпатичной наружности?

- Ох, не знаю. Это было бы как минимум интересно… Но думаю, мне бы это не очень понравилось (улыбается).

- В целом теме стремительной неизбывности прогресса и цены, которую платит за него человечество, более 30 томов посвятили братья Стругацкие. Как вы решаете эту дилемму: механизация отдаляет нас от гуманизма и других важных человеческих ценностей?

- Человеческие ценности, считаю, остаются незыблемы… Вопрос в том, насколько технологии и общество или отдельный человек способны действовать сообща. Стираются ли при таком взаимодействии границы между подлинным "Я" и цифровой маской? Или все-таки можно найти баланс? В любом случае, вопросов пока больше чем ответов.

- А если брать профессию, о рисках и угрозах в связи с развитием ИИ размышляли когда-либо? В Голливуде актеры и режиссеры целые забастовки устраивали. Мол, не дайте роботам заменить нас.

- Пока я все-таки не думаю, что цифровая реальность стопроцентно может заменить физическую. Но касательно профессии скажу, что вижу в развитии и внедрении нейросетей как огромный потенциал, так и серьезный вызов. Конечно, ИИ - это мощный инструмент, расширяющий творческие возможности. Можно быстро сгенерировать идеи, ускорить выполнение трудоемких задач, воплотить невозможные для реального мира образы, омолодить актера для роли или вернуть на экран ушедшую звезду. Все это, конечно, может создать мощный эмоциональный эффект, но вместе с тем требует крайне бережного подхода.

Думаю, что за всем этим скрывается очень много опасностей. Если все начнут использовать ИИ, может возникнуть творческое однообразие. И вообще, что будет со всеми сценаристами, художниками, монтажерами, актерами, режиссерами? Как будут решены вопросы авторских прав - кто является владельцем фильма, который сгенерирован ИИ? Или, например, использование актеров в качестве цифровых двойников без их согласия…

Это огромная этическая проблема. В общем, с этим всем индустрии придется еще разбираться. Наверное, результат будет там, где ИИ будет все-таки в тандеме с человеком. Если вообще такой тандем будет возможным.

- Почему нейросети никогда не смогут заменить человека, как считаете? Или смогут?

- Считаю, что пока ни одна технология не может проникнуть в мысли и эмоции человека так глубоко, как сам человек. Конечно, мы больше времени стали проводить в Сети, но полный и безоговорочный отказ от физической реальности в пользу цифровой - это крайность.

"15 лет -прекрасный возраст"