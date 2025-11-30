Звезда сериала "Нейровася" Анастасия Панина: "Ни одна технология не может проникнуть в мысли человека так глубоко, как сам человек"

Яркая Анастасия Панина успела разнообразно проявить себя в проектах "Психологини" 16+, "Физрук" 16+, "Суррогатная мать" 16+ и многих других. Актриса успешно совмещает службу в Театре им. Пушкина и съемки в сериалах. Прямо сейчас в эфире киберполицейская комедия "Нейровася" (ТНТ), где главный герой, простой русский майор МВД Василий Фролов (Владимир Епифанцев) получает, словно подопытный Илона Маска, чип в голову.
С тех пор его жизнь меняется кардинально, потому что нейросеть, воплощенная в образе симпатичной помощницы Светы (Дарья Блохина), то и дело возникает перед глазами, чтобы помочь. Или наоборот. Окончательно не тронуться в таком положении Васе помогает верная, но слишком энергичная жена Алена, которую и сыграла Анастасия Панина. В связи с чем "Телепрограмма" обсудила с артисткой этический вопрос влияния прогресса на человечность и человечество, шансы на замену живых людей нейросетью и, конечно, семейный вопрос.
Анастасия (слева) в сериале "Психологини" (с Софией Каштановой (справа) и Анной Старшенбаум; 2017). Фото: кадр из фильма
- Анастасия, проект уже в эфире, поэтому зрители могут оценить его сами. Как создавали образ взбалмошной и многозадачной Алены? Пришлось ли наделять ее качествами, понятными и близкими вам?
- Да, проект идет с большим успехом - надеюсь, и сериал, и герои находят отклик у зрителя. Безусловно, моя героиня - это в общем-то я. Она умеет делать все и сразу. Алена - прекрасная жена, мама, хозяйка. При этом совсем не наседка, а напротив: яркая, харизматичная, с юмором, умеющая постоять за себя и дать отпор. Взбалмошная, конечно, но в этом даже есть какой-то шарм. И самое главное - она горой стоит за свою семью.
Умело справляется и с домашними делами, и с детьми (с дочерью-подростком и ее взрослением, и с различными происшествиями младшей дочери в школе), и с мужем Васей, с которым явно начинает что-то происходить, и надо срочно выяснить, что. Мне нравятся такие женщины, которые, находясь дома или на работе, выполняют сразу несколько дел. Это не так просто. Нужно огромное внимание и много сил.
- Насколько удивил в партнерстве Владимир Епифанцев? Человек экстраординарный и с особым, так скажем, взглядом на жизнь и общество.
- Мы с Владимиром знакомы давно. У него очень профессиональный подход к работе. Я не знаю, насколько Владимир экстраординарен во взглядах на жизнь и общество. На площадке мы работали слаженно и, повторюсь, профессионально и четко - и мы, и вся съемочная группа занимались творчеством, создавая кино, которое понравилось бы зрителю.
С Владимиром Епифанцевым в «Нейровасе» (2025). Фото: канал ТНТ
«Чип в голове - это как минимум интересно!»
- Хорошо. Тогда смоделируем: как лично вы бы повели себя, если бы у мужа в голове поселился чип с женской голограммой симпатичной наружности?
- Ох, не знаю. Это было бы как минимум интересно… Но думаю, мне бы это не очень понравилось (улыбается).
- В целом теме стремительной неизбывности прогресса и цены, которую платит за него человечество, более 30 томов посвятили братья Стругацкие. Как вы решаете эту дилемму: механизация отдаляет нас от гуманизма и других важных человеческих ценностей?
- Человеческие ценности, считаю, остаются незыблемы… Вопрос в том, насколько технологии и общество или отдельный человек способны действовать сообща. Стираются ли при таком взаимодействии границы между подлинным "Я" и цифровой маской? Или все-таки можно найти баланс? В любом случае, вопросов пока больше чем ответов.
- А если брать профессию, о рисках и угрозах в связи с развитием ИИ размышляли когда-либо? В Голливуде актеры и режиссеры целые забастовки устраивали. Мол, не дайте роботам заменить нас.
- Пока я все-таки не думаю, что цифровая реальность стопроцентно может заменить физическую. Но касательно профессии скажу, что вижу в развитии и внедрении нейросетей как огромный потенциал, так и серьезный вызов. Конечно, ИИ - это мощный инструмент, расширяющий творческие возможности. Можно быстро сгенерировать идеи, ускорить выполнение трудоемких задач, воплотить невозможные для реального мира образы, омолодить актера для роли или вернуть на экран ушедшую звезду. Все это, конечно, может создать мощный эмоциональный эффект, но вместе с тем требует крайне бережного подхода.
Думаю, что за всем этим скрывается очень много опасностей. Если все начнут использовать ИИ, может возникнуть творческое однообразие. И вообще, что будет со всеми сценаристами, художниками, монтажерами, актерами, режиссерами? Как будут решены вопросы авторских прав - кто является владельцем фильма, который сгенерирован ИИ? Или, например, использование актеров в качестве цифровых двойников без их согласия…
Это огромная этическая проблема. В общем, с этим всем индустрии придется еще разбираться. Наверное, результат будет там, где ИИ будет все-таки в тандеме с человеком. Если вообще такой тандем будет возможным.
- Почему нейросети никогда не смогут заменить человека, как считаете? Или смогут?
- Считаю, что пока ни одна технология не может проникнуть в мысли и эмоции человека так глубоко, как сам человек. Конечно, мы больше времени стали проводить в Сети, но полный и безоговорочный отказ от физической реальности в пользу цифровой - это крайность.
"15 лет -прекрасный возраст"
С мужем, актером Владимиром Жеребцовым и дочерью Сашей. Фото: личный архив Анастасии Паниной
- Насколько ваша дочь Саша далеко заходит в использовании гаджетов, приложений, мессенджеров и разных цифровых примочек? Успеваете ли вы за этим процессом и ходом ее мыслей?
- Смею надеяться, что мы с Сашенькой на одной волне и как современные люди, конечно, интересуемся новыми технологиями, но используем их по мере необходимости - в зависимости от тех задач, которые перед нами стоят.
- 15 лет - сложный возраст для девочки? Легко удается находить общий язык в непростые моменты?
- Это прекрасный возраст. Поскольку мы люди взрослые, то стараемся находить и в общении, и в решении различных бытовых вопросов тот самый баланс, который, как мне кажется, пока невозможен в случае "общения" ИИ и человека.
- Обсуждали ли вы будущее с дочерью и готовы ли с мужем задавать вектор этому направлению? Или ждете, что она определится сама?
- Думаю, что Сашенька найдет этот вектор сама - все возможности для этого у нее есть, а мы поддержим любой ее выбор. Хотелось бы, чтобы она нашла свое призвание, дело своей жизни, которое вдохновляло бы ее и давало возможность роста и дальнейшего развития.
- И возвращаясь к «Нейровасе». В семье Фроловых вашей героине приходится идти на разные ухищрения ради гармонизации отношений. А вы дома подобным «креативом» занимаетесь? Или совместная с мужем работа в театре и кино - это уже своего рода терапия?
- Такого креатива хватает на работе (улыбается). А совместная работа с мужем (Владимир Жеребцов - актер Театра им. Пушкина. - Авт.) - это настоящее творческое счастье. И да, наверное, своего рода терапия тоже.
"Нейровася" 16+
Пн. - чт./20.00