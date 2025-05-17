Звезда сериала 'Казачок' Алексей Лукин: "Молодой актер - про новый сезон, съемки в монастыре и любимую семью"

- Наверняка вы следите за карьерой брата и видите, как Матвей потихоньку закрепляется в основе команды ЦСКА. И это учитывая то, что 21 год - не возраст для защитника! Не жалеете, что по той дорожке не пошли?

- Действительно, в таком возрасте не много защитников, которые прорываются в основу. Матвей - моя большая гордость и победа. Очень люблю брата, горжусь его успехами. Он на 150 тысяч процентов на своем месте! Когда я занимался футболом, такого рвения, как у него, у меня не было: упорно работать каждый день, становиться лучше. Ко мне это пришло именно в актерской профессии. Где бы я ни был, всегда смотрю матчи брата. Если нахожусь в Москве, то прихожу поддержать на стадионе. Думаю, Матвей Лукин - один из лучших центральных защитников в России прямо

сейчас. И номер один в ближайшем будущем.

- Когда вы были маленькими, вас с Матвеем часто путали? Если да, то приходилось ли пользоваться этим в корыстных побуждениях (подменить на экзамене или свидании)?

- На самом деле не так часто. Но когда вышел сериал «Ивановы-Ивановы», Матвей признавался, что к нему часто подходили фотографироваться, думая, что он - это актер Алексей Лукин. То есть я (улыбается).

- А вас с ним путали?

- Да, такое было пару раз. Подходили и просили дать автограф болельщики ЦСКА. Благодарили за игру и подбадривали: «Матвей, удачи в ближайшем матче. Давайте побеждать!» Это было весело, конечно. Но не так часто подобное происходит. Мы некоторое время назад были очень сильно похожи, почти как близнецы. Но чем дальше, тем сходство сильнее улетучивается. Плюс он под постоянными тренировками - два метра ростом, огромный шкаф.

Главный критик - младший брат

- А с Елисеем, младшим братом, обсуждаете роли?

- Елисею нравится кинематограф, да (младшему брату Алексея Лукина 10 лет. - Авт.). Он периодически меня спрашивает: «Лех, а вы когда с той актрисой снимались, то реально целовались?» И всегда искренен. Если ему нравится, как я сыграл, говорит честно. И если нет, то тоже: «Не, не, не верю». Елисей - один из главных моих критиков.

- Может попросить вас добыть автограф или видеопоздравление от красивой актрисы, которая ему понравилась?

- Такого не было, но мне бы хотелось, чтобы он делал собственные шаги в направлении кино. В одном из проектов недавно сыграл меня в детстве, например. Буду рад, если у него начнет получаться. Хотя в настоящий момент он занимается футболом, как и мы с братом в свое время.

- Вы выросли в многодетной семье. А многодетным отцом себя представляете? Или это, наоборот, прививка от многодетности была?

- Конечно, я всегда думал, что у меня будет много детей. Ведь я вырос в большой семье!

- А сейчас?

- А сейчас думаю, как Бог даст. Сейчас понимаю, что 3 - 4 ребенка - это очень тяжело. И моим родителям, и другим многодетным нужно поставить памятник. Думаю, для меня один или два ребенка было бы идеально.

- Есть ли планы на летний отпуск? И если да, то как бы хотели в идеале провести его?