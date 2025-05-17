Звезда сериала 'Казачок' Алексей Лукин: "Молодой актер - про новый сезон, съемки в монастыре и любимую семью"

Улыбчивого Алексея Лукина публика полюбила по сериалам «Ивановы-Ивановы» 16+, «Макрон» 18+ и роли молодого императора Романова в мокьюментари «Петр I. Последний царь и первый император» 12+. Теперь актер, который хотел, но не стал футболистом (а брат Матвей уже играет в основном составе ЦСКА!), снова попадает в переделку в новых сериях комедии «Казачок» (ТНТ), где его герой Степа путешествует во времени. Вроде бы вернувшись в современную реальность, он опять вынужден телепортироваться в XVII век, чтобы увидеть восшествие на трон Михаила Романова (там Настасья Самбурская играет Марину Мнишек!) - русского царя и ровесника Степы.
- Алексей, вы говорили, что «Казачок» - сериал с характером. Каким?
- Думаю, с бойким. Мне этот проект видится очень драйвовым, ярким и солнечным. Картинка очень приятная и теплая. Лошади, погони, сражения - история авантюрная и захватывающая. Этим драйвом и настоящестью, думаю, «Казачок» и подкупает зрителей. Кроме того, сериал снимается в ходе экспедиции - мы живем вместе во время съемок, так что характер сериала и бойкий, и семейный. Существуем рядом друг с другом как близкие люди. Вся эта атмосфера переносится на экран и передается зрителю.
- Что ждет вашего персонажа во втором сезоне сериала «Казачок»? Насколько сильно Степа меняется и взрослеет?
В новых сериях «Казачка» герой актера вновь оказывается в XVII веке. Фото: кадр из фильма
- Конечно, я по-прежнему играю старшеклассника Степу Говорова (актеру 26 лет. - Авт.). Парень моложе меня. Но по сравнению с историей первого сезона он значительно вырос. У него появились новые проблемы и вызовы. Во втором сезоне его миссия - спасти девочку Машу (Виктория Разумовская), которую утащил в XVII век антагонист Назар (Максим Белбородов). Кроме того, пропал учебник истории, что тоже грозит всем героям огромными неприятностями. Также у Степы появляется еще одна соперница - польская ведьма, как я ее называю, Марина Мнишек в исполнении прекрасной Настасьи Самбурской. Так сериал делится на два измерения - линия моего героя, который оказывается в прошлом, и линия других персонажей, которые оказываются в будущем. В финале мы воссоединимся. Так что проект стал куда масштабнее. А цена ошибки для каждого героя вырастает.
«Звездная болезнь - это не про меня»
Молодой Петр Романов («Петр I. Последний царь и первый император»). Фото: кадр из фильма
- Как вам съемки в исторических интерьерах? Что особенно впечатлило?
- Сразу вспоминаю нашу смену в Псково-Печерском монастыре. Это была первая смена. Мы переоделись в монахов. Снимали ночью, хотелось спать, но антураж настоящего монастыря - Псков вообще пропитан историей и духом того времени - придавал сил и вдохновлял. Мало что приходится играть на самом деле. Действительно проваливаешься в другое время, иное измерение, что сильно помогает работе. Люблю, когда съемки проходят в таких местах.
- Была ведь еще и кинодеревня, построенная для съемок?
- Да, это вообще место силы для меня! Еще когда приехал на первый сезон, сразу подумал: «Вау! И тут я буду 40 смен? Круто». А во время работы над вторым сезоном я приехал, думая, что все изучил, но ошибался. Есть у нас речка, которая течет рядом с локацией, и вот я могу сесть, смотреть на нее, наслаждаться и получать удовольствие во время перестановок между кадрами. Так что локации «Казачка» - абсолютно мой вайб.
- Еще одно движение сюжета связано с шапкой Мономаха, которую пытаются выкрасть из современной реальности казаки. Вам лично «шапка Мономаха» не жмет? Ощущаете всполохи гордыни и звездной болезни глубоко в душе с приходом главных ролей и больших проектов?
- Честно скажу, что нет. Я из многодетной семьи, поэтому воспитание не позволяет мне быть заносчивым. Да и поводов для звездной болезни не вижу. Люблю профессию, работаю по максимуму. Искренне делаю свое дело. Звездная болезнь - это не про меня. Конечно, знаю себе цену и понимаю, что могу и умею на площадке. Но с таким видом гордыни, надеюсь, никогда не столкнусь.
«Горжусь Матвеем»
Семья Лукиных большая и очень дружная (справа налево): Алексей, сестра Влада, брат Матвей и младший Елисей. Фото: личный архив Алексея Лукина
- Наверняка вы следите за карьерой брата и видите, как Матвей потихоньку закрепляется в основе команды ЦСКА. И это учитывая то, что 21 год - не возраст для защитника! Не жалеете, что по той дорожке не пошли?
- Действительно, в таком возрасте не много защитников, которые прорываются в основу. Матвей - моя большая гордость и победа. Очень люблю брата, горжусь его успехами. Он на 150 тысяч процентов на своем месте! Когда я занимался футболом, такого рвения, как у него, у меня не было: упорно работать каждый день, становиться лучше. Ко мне это пришло именно в актерской профессии. Где бы я ни был, всегда смотрю матчи брата. Если нахожусь в Москве, то прихожу поддержать на стадионе. Думаю, Матвей Лукин - один из лучших центральных защитников в России прямо
сейчас. И номер один в ближайшем будущем.
- Когда вы были маленькими, вас с Матвеем часто путали? Если да, то приходилось ли пользоваться этим в корыстных побуждениях (подменить на экзамене или свидании)?
- На самом деле не так часто. Но когда вышел сериал «Ивановы-Ивановы», Матвей признавался, что к нему часто подходили фотографироваться, думая, что он - это актер Алексей Лукин. То есть я (улыбается).
- А вас с ним путали?
- Да, такое было пару раз. Подходили и просили дать автограф болельщики ЦСКА. Благодарили за игру и подбадривали: «Матвей, удачи в ближайшем матче. Давайте побеждать!» Это было весело, конечно. Но не так часто подобное происходит. Мы некоторое время назад были очень сильно похожи, почти как близнецы. Но чем дальше, тем сходство сильнее улетучивается. Плюс он под постоянными тренировками - два метра ростом, огромный шкаф.
Главный критик - младший брат
- А с Елисеем, младшим братом, обсуждаете роли?
- Елисею нравится кинематограф, да (младшему брату Алексея Лукина 10 лет. - Авт.). Он периодически меня спрашивает: «Лех, а вы когда с той актрисой снимались, то реально целовались?» И всегда искренен. Если ему нравится, как я сыграл, говорит честно. И если нет, то тоже: «Не, не, не верю». Елисей - один из главных моих критиков.
- Может попросить вас добыть автограф или видеопоздравление от красивой актрисы, которая ему понравилась?
- Такого не было, но мне бы хотелось, чтобы он делал собственные шаги в направлении кино. В одном из проектов недавно сыграл меня в детстве, например. Буду рад, если у него начнет получаться. Хотя в настоящий момент он занимается футболом, как и мы с братом в свое время.
- Вы выросли в многодетной семье. А многодетным отцом себя представляете? Или это, наоборот, прививка от многодетности была?
- Конечно, я всегда думал, что у меня будет много детей. Ведь я вырос в большой семье!
- А сейчас?
- А сейчас думаю, как Бог даст. Сейчас понимаю, что 3 - 4 ребенка - это очень тяжело. И моим родителям, и другим многодетным нужно поставить памятник. Думаю, для меня один или два ребенка было бы идеально.
- Есть ли планы на летний отпуск? И если да, то как бы хотели в идеале провести его?
Алексей живет на высоких скоростях - сидеть на одном месте ему скучно. Фото: личная страница Алексея Лукина в социальной сети
- Этим летом отпуск у меня - не совсем отпуск. Буду сниматься все лето, так что отдохнуть не получится. Зато вот сейчас, весной, было небольшое окошко, когда удалось немного выдохнуть. И теперь с новыми силами готовлюсь к новому проекту, хочу заниматься любимым делом - снимаем продолжение одного крупного проекта, а летом выходит продолжение другого: «Этерна» 16+ (фэнтези по мотивам романов Веры Камши выйдет на «Кинопоиске». - Авт.). Кроме того, только что отснялся в трех новых проектах, афишировать которые не могу. В общем, работаем, пробуем разное. И развиваемся. А время на отдых еще найдется!
«Казачок-2» 16+
Пн. - чт./20.00