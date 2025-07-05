Звезда сериала 'Этерна' Любовь Константинова: "Счастье - это быть здесь и сейчас"

Блеснув в главной роли в сериале "Березка" 12+, Любовь Константинова продолжила уверенное шествие к новым высотам. Засветилась в "Подольских курсантах" 18+, клипе "Ленинграда", получила две номинации на "Золотого орла" ("Праведник" 12+, "Лихорадка" 16+), а теперь ждет премьеру - амбициозный сериал "Этерна" 18+ ("Кинопоиск"), снятый по циклу фэнтези-романов Веры Камши.

В масштабной вселенной Этерны, где герои существуют в мире, похожем на средневековую Европу, актрисе достался образ королевы Катарины Оллар. "Телепрограмме" Любовь рассказала про новый образ, вдохновение работами Натальи Гундаревой и любимого лабрадора Мирона.

- Любовь, какие у вас в целом отношения с фэнтези? Увлекались, читали, смотрели сериалы или фильмы по теме?

- С жанром фэнтези я знакома с самого детства. Мы засыпали с сестрой под разнообразные аудиокассеты, которые нам ставили родители, и обожали это. "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Волшебник Изумрудного города". И вот однажды нам подарили кассету "Хоббит, или Туда и обратно" по повести Джона Р. Р. Толкина.

В основе сюжета было путешествие хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и тринадцати гномов. И я влюбилась в этот жанр. За путешествие в другую вселенную, совершаемое лежа на своей детской кровати. За сочувствие к персонажам. За такие необыкновенные приключения!

Позже я выросла и стала поклонницей кинотрилогии «Властелин колец». С детства обожала "Гарри Поттера". И книги, и фильмы. И прочла все части русского фэнтези "Таня Гроттер" - сама, будучи маленькой, ходила в библиотеку и не могла дождаться нового путешествия в следующую часть.

"Это нечто исключительное для кинематографа"