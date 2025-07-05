Звезда сериала 'Этерна' Любовь Константинова: "Счастье - это быть здесь и сейчас"

Блеснув в главной роли в сериале "Березка" 12+, Любовь Константинова продолжила уверенное шествие к новым высотам. Засветилась в "Подольских курсантах" 18+, клипе "Ленинграда", получила две номинации на "Золотого орла" ("Праведник" 12+, "Лихорадка" 16+), а теперь ждет премьеру - амбициозный сериал "Этерна" 18+ ("Кинопоиск"), снятый по циклу фэнтези-романов Веры Камши.
В масштабной вселенной Этерны, где герои существуют в мире, похожем на средневековую Европу, актрисе достался образ королевы Катарины Оллар. "Телепрограмме" Любовь рассказала про новый образ, вдохновение работами Натальи Гундаревой и любимого лабрадора Мирона.
- Любовь, какие у вас в целом отношения с фэнтези? Увлекались, читали, смотрели сериалы или фильмы по теме?
- С жанром фэнтези я знакома с самого детства. Мы засыпали с сестрой под разнообразные аудиокассеты, которые нам ставили родители, и обожали это. "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Волшебник Изумрудного города". И вот однажды нам подарили кассету "Хоббит, или Туда и обратно" по повести Джона Р. Р. Толкина.
В основе сюжета было путешествие хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и тринадцати гномов. И я влюбилась в этот жанр. За путешествие в другую вселенную, совершаемое лежа на своей детской кровати. За сочувствие к персонажам. За такие необыкновенные приключения!
Позже я выросла и стала поклонницей кинотрилогии «Властелин колец». С детства обожала "Гарри Поттера". И книги, и фильмы. И прочла все части русского фэнтези "Таня Гроттер" - сама, будучи маленькой, ходила в библиотеку и не могла дождаться нового путешествия в следующую часть.
"Это нечто исключительное для кинематографа"
Королева Катарина Оллар в "Этерне". Фото: предоставлено пресс-службой
- А когда вы открыли для себя «Этерну»?
- Я видела первую часть, пилотную серию («Этерна: Часть первая» 18+ вышла в 2022 году. - Авт.). В ней снимались мои знакомые. Мне было безумно интересно, с каким размахом взялись за этот жанр. Как масштабно и трепетно его реализуют.
- С каким миром стилистически могли бы сравнить мир этого проекта? Стругацкие, «Дюна», «Три мушкетера», «Игра престолов», «Вавилон-5»?
- Я думаю, что «Этерна» - это исключительный проект. Там действительно есть ностальгически знакомые нотки дворцовых интриг, как в «Трех мушкетерах» 12+, есть невероятные повороты сюжета, как в «Игре престолов» 18+, есть путь каждого героя, витиеватый и непредсказуемый, есть мистика, есть фантастические виды и красоты.
Но, мне кажется, она такая одна. Серьезно, без сентиментальности. «Этерна» - это нечто совершенно исключительное для кинематографа. И я счастлива, что стала ее частью.
- Чем так опасна ваша героиня, которую сравнивают, как указано в синопсисе, с гиацинтом?
- Опасна? Кто сказал, что она опасна (отвечаю мягким и чуть обиженным тоном королевы Катарины Оллар)? Эта девушка не так проста и прозрачна, как кажется, да! Но совершенно непонятно, как можно остаться такой, живя среди мужчин, сражающихся за власть. Она многолика. Она как кубик Рубика, поворачивается к разным персонажам разными гранями. Но разве не так делает каждый человек? (Улыбается.)
Моя Катарина Оллар - как натянутая струна. Звенящая, тонкая, стальная внутри, но будто в секунде от того, чтобы лопнуть или сломаться. Тем интереснее смотреть, как она окружает себя людьми, которые смогут дать ей защиту в случае чего.
Медсестра Мария Григорьева в "Подольских курсантах". Фото: Централ Партнершип
- Как вы искали решение для ее характера, в чем ее внутренний конфликт или парадокс?
- Искала в глазах партнеров. В тексте. В книгах «Отблески Этерны» 16+ нашего прекрасного автора Веры Камши. В обсуждениях людьми, фанатами этой вселенной, образа моей королевы Катарины Оллар ВКонтакте. Чтобы понять, чтобы расставить акценты, чтобы родилась эта хрупкая женщина, нуждающаяся в помощи и защите, - первоклассный дипломат, умеющий рисковать, гениальный манипулятор, талантливая актриса, легко играющая с чувствами людей.
Символ страны, обязанный вдохновлять воинов на подвиги своим светлым и чистым образом, но пропитанный изнутри страхом, паникой, отсутствием почвы под ногами, доверия и любви.
Кто же она, спрашивала я себя, - жертва шантажа, видевшая так много боли и предательств, комок нервов, страхов и масок, бесконечно сменяющих друг друга, или же просто запутавшаяся женщина, страстно желающая жить и выживать в мире, полном рисков и страхов?
"Хотела бы жить своей жизнью"
- Лично вы смогли бы или хотели бы жить и работать, будучи облеченной большой властью?
- Я хотела бы жить своей жизнью. Потому что нашла свое дело, свое призвание, которому посвящаю себя и свое время, свои силы и свое здоровье. Благодаря чему дышу и чувствую себя счастливой.
Мне интересно, что в этой профессии я как раз могу стать путешественницей в другие образы, в образ королевы Катарины Оллар, чья душа ищет щелочки света в дворцовых тяжелых декорациях, или в образ врача-вирусолога, борющегося с вирусом Эбола в сериале "Лихорадка", где мы даже ездили в Африку, или в образ прекрасной и искренней Любови Савельевой, чья молодость выпала на годы Великой Отечественной войны в обожаемом мной сериале "В парке Чаир" 16+. И так далее, и так далее...
- Хорошо. А дома можете командовать и повелевать?
- У меня почти четырехлетний лабрадор Мирон, поэтому ваш вопрос как нельзя кстати. Если бы не командовала и не воспитывала ежедневно, получить дар в виде авторитета и послушания у этого мохнатого мальчишки в собачьем пубертате не вышло бы. Повелеваю я обычно не трогать кости и остатки еды, которые он умудряется найти на улице (смеется).
Лабрадор Мирон учтив и воспитан - хозяйка об этом позаботилась. Фото: личная страница Никиты Уфимцева в социальной сети
- Некоторые сравнивают вас визуально с Ией Саввиной в молодости. А вам бы на какую актрису хотелось быть похожей?
- Я думаю, что главный секрет актеров, которые стали любимы, в том, что они как раз не старались быть ни на кого похожими. Потому что постичь себя и нюансы своей природы, психофизики, голоса, образа мысли, и "надеть" на это персонажа, написанного автором сценариев или произведений, - это и есть главная задача. Даже если персонаж максимально далек от тебя, нужно сначала найти, что вас объединяет, а потом создавать другого человека. Чтобы образовался стержень роли.
У меня, безусловно, есть вдохновительницы-любимицы в кинематографе. В российском - Наталья Гундарева. В каждом ее взгляде чувствую работу душой, погоню не за внешним, а за внутренним. Огромный объем. И, поверьте, она не одна.
У нас огромное количество талантливых актрис - и советских времен, и нынешнего. Из иностранных актрис безумно люблю Кейт Уинслет и ее подход к воплощению ролей. Как она думает и работает в кадре. Как непосредственна. Как выходит за рамки и предлагает парадоксальные, но свои, живые реакции.
- Вы не раз признавались, что любите закидывать определенные "заказы" Вселенной, которые через некоторое время сбываются. Можете вспомнить один из последних запросов?
- Да, могу. Я сидела посреди комнаты и просила у Вселенной, чтобы меня утвердили на одну роль. Объясняла ей вслух, что должна сыграть. Что это мой образ, что он нужен мне, как и я нужна ему. Что я чувствую после прочтения сценария и проб, что это мое следующее творческое детище, потому что такой характер я еще не создавала.
Потому что чувствую душевность в повествовании. Даже что-то пообещала Вселенной, как Деду Морозу, очень по-детски, если ты мне это - я тебе это, и буду себя вести так-то и так-то.
Но я в это очень верю. А потом отпустила это желание, перестала мучить себя ожиданием, нервничать. Как письмо, отправив его в непостижимый космос и доверившись судьбе. Прошли месяцы.
И однажды счастливый звонок с долгожданными словами на том конце провода нарушил тишину. Теперь я счастлива и готовлюсь к новому огромному кинопутешествию. И благодарю Вселенную за то, как чутко слышит меня. И себя - за то, что была убедительна на пробах.
С мамой Викторией Леонидовной, папой Андреем Станиславовичем и младшей сестрой Ладой. Фото: личная страница Любови Константиновой в социальной сети
- Звучит как идеальная рабочая схема. Есть ли то, чего вам не хватает для абсолютного счастья?
- Счастье - это момент. Слово, кажется, даже происходит от другого слова - "сейчас". Счастье - это быть здесь и сейчас. Не тревожиться о будущем, не окунаться головой в прошлое, забыть страх. Просто быть здесь и сейчас. Глазами, ушами, телом.
Тогда и происходит это "сейчастье" - в осознании себя живым, способным мыслить и воспитывать в себе человека, работать над собой как над актером, становиться еще более внимательной и сильной хозяйкой для собаки, слушать музыку, смотреть на небо и улыбки дорогих людей рядом, сделать важные звонки родственникам, придумать сюрприз любимому, посмотреть кино, восхититься работой актера, будь он твой современник или нет, сказать доброе слово коллеге, посидеть над новой ролью и глубоко поискать боли и мечты этого человека. Просто быть. И ценить каждую свою минуту. И каждое доброе слово и красивый пейзаж. Все это у меня есть. Я очень счастливый человек!
"Этерна" 18+, с 5 июля, "Кинопоиск".