Звезда фильма «Туда» Степан Девонин: «По сути, я сам не знаю, какой я»

Если широкая аудитория считает, что Степан Девонин - идеальный исполнитель ролей страдающих интеллигентов, ранимых мужей и прочих мягкотелых персонажей, то это заблуждение. Актер может сыграть и солдата («Утомленные солнцем - 2» 18+), и эмпатичного ветеринара («Сердце мира» 18+), и с виду безобидного, но оказавшегося не таким простым мужчину на отдыхе («Убойный отпуск» 18+). А еще он сценарии пишет (блестящий многослойный сериал «Шторм» 18+)! Вопрос в том, как использовать артиста.
В новой роуд-муви-мелодраме «Туда» у Степана - роль шеф-повара ресторана, в который попадают главные герои (Петр Федоров и Ирина Старшенбаум), однако ни рыбу, ни мясо в кадре актер не разделывает, так что «Телепрограмма» решила разузнать истинное отношение актера к еде, хамству в такси, путешествиям по России и домике в деревне в окружении собак - как идеальной счастливой старости.
«Если это твой человек - он останется»
В картине «Туда» Девонин сыграл шеф-повара ресторана. Фото: кадр из фильма
- Степан, в картине «Туда» вам выпало сыграть шеф-повара, который, кажется, особо не готовит...
- Да, он не готовит. Точнее, мы не видим этого. У него есть ресторан, в котором и происходит часть действия картины. Финал. Спойлеры давать не могу. Но с едой в кадре не взаимодействовал.
- То есть герои приходят к некой итоговой точке отношений почти на его глазах. А что их сближает?
- Мне понятно, почему герои в целом в картине сближаются, мне это очевидно. Потому что противоположности притягиваются. С одинаковым человеком очень сложно. Начинаешь узнавать в нем себя, и это в какой-то момент становится невыносимо. Но нужно смотреть, конечно, если это твой человек - он останется. Если не твой, то нужно от такого бежать.
- А у вас вообще к пище и ресторанной культуре какое отношение? Понимаете разницу - кухня европейская, кухня азиатская, прожарка такого-то уровня?
- Поесть вкусно люблю - это да. Но гурманом меня назвать сложно. Могу приготовить, если нужно, но жизнь вообще этому не посвящаю. В период, когда мне приходилось сидеть с дочкой в первые два года ее жизни, все это было на мне. Тогда спасала мультиварка: нашинковал кролика и овощей, закинул - и пошел гулять с ребенком. Приходишь к обеду - все готово. Уснула - начинаешь снова готовить. Годовалый ребенок ведь требует внимания 24/7, поэтому отрываться на усердную готовку еды возможности не было.
- Главные герои мелодрамы «Туда» путешествуют по России, познавая себя и живописные места. Вам лично путешествия по родной стране нравятся?
- Страна родная, как вы сказали, велика и прекрасна. Конечно, нравятся. У нас можно лететь 8 часов - и прилететь в то же самое время, что и вылетел (только оказаться на другом крае страны). Если у меня получается путешествовать, то это великий подарок. Поэтому, как только зовут представить фильм, посетить фестиваль или на съемки в экспедицию, всегда охотно соглашаюсь. Вот в Пятигорске ни разу в жизни не был, а тут недавно пригласили поработать - поехал и получил колоссальное удовольствие. Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды - просто потрясающе. Мой отель располагался у горы Машук, где Мартынов смертельно ранил Лермонтова на дуэли. Там есть и дом-музей, и мемориал. Потрясающие вещи можно узнать - например, что гусары возили с собой кровати. Можете представить? Там, где они жили, кроватей не было. Поэтому приезжали «со своим» (смеется).
«Было не до разговоров»
По фильму «Сердце мира» несложно догадаться, каких животных Степан любит больше всего. Фото: кадр из фильма
- Застенчивый и тревожный, нерешительный интеллигент - это некий трафарет, через который вас в последнее время рассматривают продюсеры и режиссеры, или часть нутра?
- (Пауза.) Да вот кто его знает... Как это понять? Для одних людей я - такой, для других - другой. По сути, я сам не знаю, какой я. Как говорил Олег Николаевич Ефремов: «Все мышцы лица переродились от постоянного вранья» (улыбается). Вот и я так же. Речь про актерскую профессию, подчеркну! Чем лучше артист, тем убедительнее врет в кадре. Задача искусства - обмануть зрителя. Это и хорошо. На момент погружения в настоящее творчество все мы забываем про нашу реальность - и попадаем в некую альтернативную часть реальности. Забываем о проблемах и ипотеке - и сопереживаем героям. Это очень важная вещь. Как к психологу сходить.
- Все так. Но предвзятости по отношению к себе не чувствуете? Раз за разом предлагают играть мякиш.
- Ну присылают порой нечто одинаковое. Это нормально, наверное. Есть и некая иллюзия в отношении меня - понимаю это. При этом, конечно, приходилось играть и совершенно нетипичные, разнообразные роли. Напуганный интеллигент? Могу и такое. А могу и другое.
- Подраться с таксистом, например!
- Тот таксист (в 2019 году СМИ сообщили, что некий водитель «избил Степана Девонина». - Авт.) откровенно хамил всю дорогу. И потом набросился первым. Я-то вообще не дрался. Просто мы с женой уже вышли из такси, а он выскочил мне что-то доказывать, ударил первым. А я уж сунул ему в ответ. Было не до разговоров, скажем так. После чего он так обиделся, что даже пошел писать заявление в полицию.
- Он? На вас?! Жестокого хулигана и беспредельщика Степана Девонина?
- (Смеется.) Да. И травм-то никаких не было. Но он так закричал, будто нос откусили. Удивился, видимо, что я смог ответить. А на следующий день, кстати, у меня были съемки сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» 18+.
Одна из знаковых ролей - в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». Фото: кадр из фильма
- Один из лучших ваших проектов. И опять же роль мужа-недотепы. А радикально сменить амплуа не хотелось? Побриться, отрастить бороду, сыграть главу ОПГ, наконец!
- Главу ОПГ? Хех. Сложно представить, но - пожалуйста. Предлагайте. Я только рад. Мне и худеть до 68 кило приходилось («Сердце мира»), и набирать до 120 кило («Один маленький ночной секрет» 18+). Сейчас вот 90 кило. Наверное, надо сбросить десяточку. Но для здоровья! Не для кино.
- Когда вы называете себя проходимцем и списываете актерские удачи на случайность - это кокетство? Или заниженная самооценка?
- Ни то ни другое. Говорил я про себя - и совершенно честно. И это касалось сценарной работы, потому что никогда не писал сценарии самостоятельно. Понадобилась помощь Наташе (сценарист и режиссер Наталья Мещанинова - жена актера. - Ред.), когда она закопалась с сериалом «Шторм», - а я как раз не работал и никому не был нужен (смеется). Вот и помог. Сначала докрутили синопсис вместе, а потом и сценарий сделали: она писала женские линии, а я создавал эту странную мужскую дружбу героев Александра Робака и Максима Лагашкина. Еще участвовал в создании сценария проектов - «Алиса не может ждать» 18+ и «Сердце мира». В этой сфере я новичок, да. А в актерской профессии - совсем не проходимец. Окончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом. Профессиональный артист. Не знаю уж, насколько хороший. Мне кажется, что неплохой. По крайней мере стараюсь. Потому что в любой профессии нужно хотеть быть лучшим. Если дворник, то мести двор так, чтобы все восхищались. Иначе зачем это? При таком отношении к труду, мне кажется, весь мир будет лучше. Начни с себя, как говорится. Я, кстати, работал дворником. И официантом.
- В упомянутом сериале «Алиса не может ждать» снялась Александра Степановна Девонина, дочь режиссера и артиста, - у девочки есть шанс избежать актерской участи?
- Боюсь, что нет (улыбается). Хотелось бы, как моя мама говорила, «нормальную профессию» - зубы там ремонтировать, но не получится, видимо: прекрасно играет, в сто раз лучше, чем я, на гитаре. Песни поет. Так что хана. Потерянный для общества человек... Пошла по нашей темной дорожке.
«Мне хочется выращивать капусту»
На премьере с женой Натальей Мещаниновой и дочерью Александрой. Фото: Владимир Андреев/Starface.ru
- Вы с супругой очень бережно относитесь к тексту. Вас не смущает, что мы родились в стране Александра Пушкина, а говорим «сигма», «скуф» и вот это всё?
- Я родился в поселке городского типа, где на языке Пушкина не всегда разговаривали (смеется). Конечно, Александр Сергеевич изобрел язык, на котором мы все теперь говорим, и моя дочь в том числе. Но есть и новые словечки, что тут такого? Во времена нашей молодости тоже были сленговые слова, канувшие в историю, - кто теперь их вспомнит? Язык - это живой организм, ему свойственно меняться. «Кринж», «скуф», «сигма» - и это пропадет. Основа остается непоколебимой - в школе дети учат русскую классику. Пошатнуть эту базу сложно.
- Не поспоришь. Раз уж вы упомянули картину «Сердце мира», где пребываете в окружении чудесных алабаев, спрошу про ваших питомцев: как у них дела?
- Прекрасно. У нас сейчас одна собака. Если бы у меня была возможность поступать, как мне хочется, то дома был бы целый питомник - штук 50. Думаю, что в старости займусь этим. Если доживу. По крайней мере хотелось бы дожить. В кино сниматься не буду, а разводить собак - с удовольствием! А пока я еще не постарел, у нас одна собака - Соня, миниатюрный бультерьер. Настолько миниатюрный, что ее однажды покусал чихуа-хуа (смеется). И шпиц.
- Финализируя тему счастливой старости: какой видите эту эру?
- В своем доме на Волге. Ремонт там уже завершен, теперь постепенно обставляем. Если бы мне сразу рассказали, сколько крови и сил отнимет строительство дома, отказался бы. Хорошо, что я тогда не знал.
Теперь вот Волга рядом - в 15 минутах ходьбы. Именно там и хотелось бы провести спокойную старость. Помните, как римского императора Диоклетиана, оставившего трон и посвятившего себя сельскому хозяйству, пришли снова звать на царство? А он отвечает: «Если бы вы видели, какую капусту я вырастил во дворце, вы бы не спрашивали, почему я не хочу возвращаться». Вот и мне хочется выращивать капусту. И собак.
«Туда» 12+, с 15 мая во всех кинотеатрах