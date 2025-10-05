Звезда фильма «Первый на Олимпе» Ирина Паутова: "Каждому из нас важно чувствовать опору рядом"

Выпускница театральной школы Олега Табакова (успела получить уроки самого мастера) Ирина Паутова успела заявить о себе не только в трогательной драме воспитания «Контакт» 18+, но и, к удивлению многих, в мелодраме «Ландыши» 18+. Простая с виду история снискала аномальный интерес аудитории - и скоро зрители получат ожидаемое продолжение. А пока у Ирины еще одна премьера - и снова главная роль: в спортивной картине «Первый на Олимпе» 6+ («Россия 1»).

Это художественное переосмысление биографии великого советского гребца Юрия Тюкалова, выжившего в блокаду Ленинграда, где актриса вместе с Глебом Калюжным (он ожидает премьеры в воинской части, честно неся службу) разыграла любовь и показала, что такое быть музой чемпиона.

«Любовь - это искра, которая дает силу»

- Ирина, ваша Шура - собирательный образ жены спортсмена, или все же есть в ней черты Софии Подгорновой, жены двукратного олимпийского чемпиона Тюкалова?

- Думаю, такой человек, как Шура, может и должен присутствовать в жизни каждого - необязательно спортсмена. Это искра, которая дает импульс, силу, наполняет и вдохновляет на великие поступки. Мне кажется, что Шура необходима в этом проекте, поскольку без нее было бы куда сложнее поверить в силу духа главного героя (Тюкалов прошел войну блокадным ребенком, тушил зажигательные бомбы, работал водовозом, после чего отправился в секцию академической гребли и взял два золота Олимпийских игр, первое из которых - впервые в истории СССР в этой дисциплине, а еще выучился на архитектора. - Авт.). Мне было тепло думать, что искреннее чувство сподвигает человека на свершения и покорения высот. Так что героиня крайне важна и уместна.

- Жена чемпиона - это особая миссия?

- Скорее такая жена или девушка - яркий пример того, насколько важна поддержка и любовь, забота. Насколько важно каждому из нас чувствовать опору рядом. В нашей картине это показано максимально ярко: при поддержке второй половинки человек способен на очень и очень многое. Причем это работает как в одну сторону, так и в другую. Взаимообмен.

- Насколько правдива фраза «За каждым сильным мужчиной стоит женщина»? И в какую сторону тут работает причинно-следственная связь?

- С этой фразой согласиться могу. Я убеждена, что связь работает в обе стороны. Чтобы все в отношениях было гармонично, нужно уметь чувствовать человека, подобрать правильные слова, выслушать и поддержать, давать правильные советы. На это нужны силы и такт. Так что это суждение верное, как мне кажется.

«С Калюжным сцену любви сыграли в первый же день»