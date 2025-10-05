Звезда фильма «Первый на Олимпе» Ирина Паутова: "Каждому из нас важно чувствовать опору рядом"

Выпускница театральной школы Олега Табакова (успела получить уроки самого мастера) Ирина Паутова успела заявить о себе не только в трогательной драме воспитания «Контакт» 18+, но и, к удивлению многих, в мелодраме «Ландыши» 18+. Простая с виду история снискала аномальный интерес аудитории - и скоро зрители получат ожидаемое продолжение. А пока у Ирины еще одна премьера - и снова главная роль: в спортивной картине «Первый на Олимпе» 6+ («Россия 1»).
Это художественное переосмысление биографии великого советского гребца Юрия Тюкалова, выжившего в блокаду Ленинграда, где актриса вместе с Глебом Калюжным (он ожидает премьеры в воинской части, честно неся службу) разыграла любовь и показала, что такое быть музой чемпиона.
«Любовь - это искра, которая дает силу»
- Ирина, ваша Шура - собирательный образ жены спортсмена, или все же есть в ней черты Софии Подгорновой, жены двукратного олимпийского чемпиона Тюкалова?
- Думаю, такой человек, как Шура, может и должен присутствовать в жизни каждого - необязательно спортсмена. Это искра, которая дает импульс, силу, наполняет и вдохновляет на великие поступки. Мне кажется, что Шура необходима в этом проекте, поскольку без нее было бы куда сложнее поверить в силу духа главного героя (Тюкалов прошел войну блокадным ребенком, тушил зажигательные бомбы, работал водовозом, после чего отправился в секцию академической гребли и взял два золота Олимпийских игр, первое из которых - впервые в истории СССР в этой дисциплине, а еще выучился на архитектора. - Авт.). Мне было тепло думать, что искреннее чувство сподвигает человека на свершения и покорения высот. Так что героиня крайне важна и уместна.
- Жена чемпиона - это особая миссия?
- Скорее такая жена или девушка - яркий пример того, насколько важна поддержка и любовь, забота. Насколько важно каждому из нас чувствовать опору рядом. В нашей картине это показано максимально ярко: при поддержке второй половинки человек способен на очень и очень многое. Причем это работает как в одну сторону, так и в другую. Взаимообмен.
- Насколько правдива фраза «За каждым сильным мужчиной стоит женщина»? И в какую сторону тут работает причинно-следственная связь?
- С этой фразой согласиться могу. Я убеждена, что связь работает в обе стороны. Чтобы все в отношениях было гармонично, нужно уметь чувствовать человека, подобрать правильные слова, выслушать и поддержать, давать правильные советы. На это нужны силы и такт. Так что это суждение верное, как мне кажется.
«С Калюжным сцену любви сыграли в первый же день»
С любимой крошкой по кличке Чили. Фото: личный архив Ирины Паутовой
- Насколько удачно сложилась «химия» отношений с Глебом Калюжным на площадке? И важно ли испытывать определенную симпатию к партнеру, если приходится играть любовь?
- У нас произошла весьма редкая ситуация - в самый первый день, когда мы начали снимать фильм, нам с Глебом предстояло сыграть сцену любви. Самую кульминацию проекта (в кино сцены чаще всего снимаются не в хронологическом порядке, а по локациям. - Ред.). Да, мы виделись на читке материала, но достаточного «разгона», чтобы подготовиться к этой сцене, не было. Поэтому условия были довольно экстремальными, мы сразу нырнули в это с головой. Контакт пришлось налаживать в экспресс-режиме. Помог профессионализм Глеба, который оказался крайне внимательным и трепетным: спрашивал, как мне было бы комфортнее, как сделать сцену максимально правдивой. И как только отсняли, стало гораздо легче. Сложились теплые профессиональные отношения, которые помогли расслабиться и работать дальше.
- Теперь «у солдата тяжелая служба, как нужна ему девичья дружба». Есть ли возможность поддерживать связь с Глебом?
- Кино быстротечно. Так что мы разошлись после этого проекта, каждый погрузился в свою работу - и связь с тех пор не поддерживали. При этом разошлись тепло, поблагодарив друг друга.
- Спорт высоких достижений - это хорошо или плохо? Как каратистка можете сказать? С одной стороны, тренируется стремление к высокой задаче и оттачиваются механизмы достижения. С другой - в жизни не всегда ты чемпион, есть много поражений, и с этим сложно мириться лидеру. Некоторые спортсмены вовсе не адаптированы к жизненным пертурбациям.
- Думаю, что спорт прежде всего - это дисциплина. Что крайне важно для каждого. А еще спорт дает возможность человеку почувствовать, что он может гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Вот ты тренируешься, уже нет сил, хочется все бросить, но тренер говорит: «Нет, ты можешь!» И получается так, что действительно можешь. Человек узнает об этом в том числе благодаря спорту. Спорт и сознание меняет, и психологию: появляется внутренняя сила, дух, боевой настрой.
Но жизнь и правда сложнее. В спорте надо бесконечное количество раз отрабатывать удар, чтобы довести движение до автоматизма, в жизни все работает иначе и не так механически. Приходится подключать человеческую способность меняться, адаптироваться - и в этих условиях некоторым спортсменам не хватает гибкости, потому что в спорте этого не надо, в спорте нужна прямолинейность и упорство.
«Я осознавала, что способна постоять за себя»
На съемках «Первого на Олимпе» тандем с Глебом Калюжным сложился мгновенно. Фото: кадр из фильма
- Вы выросли в многодетной семье в Ярославле. Это можно считать своего рода соревнованием? Конкуренция, борьба за внимание и холодильник...
- (Смеется.) Нет, это как раз условия для того, чтобы научиться адаптироваться под разные ситуации. Растешь не один: все разные, у всех свои потребности, нюансы выживания, поэтому большая семья - отличная школа адаптации.
- Финальное про спорт: в жизни приходилось применять навыки шотокан карате?
- Тренер всегда пугал нас и говорил, что если мы подеремся вне класса, он отчислит нас из секции. Но справедливости ради надо сказать, что мне тренировки давали больше психологической уверенности и силы. Чувство того, что я могу ответить, защитить себя. Поэтому в переходном возрасте, когда мальчики не знают, как выразить чувства и достают девочек, мне было чуть проще, чем другим. Физического контакта не было, нет. Но ментально я осознавала, что способна постоять за себя - и окружающие, вероятно, это чувствовали.
- Как обстоят дела с «Ландышами»? Сразу после интервью Сергея Городничего «Телепрограмме» сериал вышел и получил максимально теплый отклик от зрителя. Так что второй сезон мы тоже хорошо прогреем.
- Уже не секрет, что съемки нового сезона с подзаголовком «Вторая весна» подходят к концу. Осталось несколько досъемов, при этом мои сцены все отсняты. Нас, не побоюсь этого слова, неожиданно полюбил зритель. И было приятно узнать, что команда, создающая проект, очень качественно и трепетно поработала над вторым сезоном - очень много было потрачено сил, в сценарии появилось больше сюжетных поворотов, жизнь каждого персонажа показана гораздо подробнее. И с нашей стороны - это ответ зрителю на его любовь. Мы очень потратились, честно. Очень рада, что «Ландыши» так раскрылись.
- В том сериале ваша героиня весьма необычным способом познакомилась с будущим мужем. А как было у вас? В жизни.
- (Улыбается.) Чуть другая история. Мы с мужем говорим так: у нас случилась любовь с первого взгляда. Сразу взаимная и сразу ответная. Так что все случилось намного проще и приятнее. Без таких страстей, как в сериале.
- То есть так бывает? Увиделись и сразу все поняли?
- На удивление, да!
- Когда появятся дети, будете отдавать их в спорт?
- Мы с мужем обсуждали этот вопрос не так давно. И поняли, что спорт будет в любом случае. Какой? Во-первых, многое зависит от пола. Во-вторых, будем смотреть, куда у ребенка душа лежит. Надо наблюдать, интересно вообще это ребенку или нет. Если говорить про девочку, то, конечно, хотелось бы отдать на карате, чтобы научилась защищаться, умела ответить, чтобы был внутренний стержень. С другой стороны, есть множество других видов спорта, которые воспитывают силу и дух. Так что, думаю, это в любом случае хороший фундамент, на котором строится личность. И я не говорю про стремление стать олимпийским чемпионом, нет. Это база, на которую накладываются человеческие эмоции. И еще дисциплина, повторюсь.
- А вам, девушке из многодетной семьи, самой хотелось бы большую семью? Или вы уже получили «прививку» от этого в детстве?
- На самом деле детство я вспоминаю с огромной теплотой. Насколько же это было здорово! Эмоционально. Мне было очень интересно, весело, всегда было чем заняться. И в детстве я говорила, что хочу подарить своему ребенку возможность жить в многодетной семье. А теперь... Чем старше становлюсь, тем больше не понимаю, как это вообще возможно?! Мы жили в квартире с родителями - всего 6 человек, у каждого были свои животные, увлечения, кружки, репетиторы. Все мы занимались огромным количеством дел. Как это вывозили родители? Уму непостижимо! Поэтому сейчас, наверное, скажу так: желание есть. Но пока есть время, еще подумаю над этим (улыбается).
- «Первый на Олимпе» 6+.
- В кино с 9 октября
- (позже - на канале «Россия 1»).